Kāda patiesībā ir mierīgā laika ziņu vadītāja Ilze Skudra? Saruna par televīziju, ģimeni un sevi
Ilze Skudra dzīvo starp divām pasaulēm – televīzijas nemitīgo kustību un Lielvārdes mieru. Sarunā viņa atklāj, kāpēc joprojām satraucas pirms tiešraides, ko viņai iemācījuši bērni un mamma un kā ar gadiem mainījusies izpratne par vārdiem, vecumu un pašapziņu.
Ilze Skudra dzīvo starp divām pasaulēm – televīzijas nemitīgo kustību un Lielvārdes mieru. Sarunā viņa atklāj, kāpēc joprojām satraucas pirms tiešraides, ko viņai iemācījuši bērni un mamma un kā ar gadiem mainījusies izpratne par vārdiem, vecumu un pašapziņu.
Kāda dzīve Lielvārdē?
Skaista vieta. Dažu minūšu attālumā ir Daugava, mežs, daba, un līdz Rīgai nav tālu. Man patīk miers, kas te valda. Rīgā ir pavisam cita dinamika, tur nepārtraukti kaut kas notiek, un šķiet, ka pulsē visa dzīve. Taču katram pienāk brīdis, kad gribas mieru un klusumu. Manuprāt, man ir izdevies šīs divas pasaules labi līdzsvarot. Darbs ir Rīgā, kur smeļos enerģiju un impulsu, bet, atgriežoties mājās, varu nomierināties, atslābināties un uzlādēties.
Teici, ka vasara ir tavs mīļākais gadalaiks. Kas ir tās lietas, kas tev vasarā obligāti jāizdara?
Man patīk pasauļoties, tomēr neesmu tāds tipiskais pludmales pasažieris. Nevaru astoņos no rīta apgulties pludmalē un četros doties no tās prom. Es desmit, piecpadsmit minūtes pasauļojos, tad aizeju kaut ko padarīt dārzā. Pēc brīža atkal atgriežos saulītē, līdz apnīk, un atkal rosos pa dārzu. Tā sanāk apvienot patīkamo ar lietderīgo – esi gan pasauļojies, gan kaut ko paveicis. Vislabāk jūtos, kad izdodas vairāk laika pavadīt ārā – pastaigāties vai vienkārši būt dabā. Vakar biju sēnēs – brīnišķīgi! Tik skaisti, tik labi. Un kāda smarža! Vasarā mani visvairāk uzlādē mežs.
Kāpēc tev patīk rosīties dārzā?
Tas nomierina. It īpaši pavasarī, kad sniegs nokūst, un es redzu kā sāk mosties daba. Tieši tad ir vislielākais prieks darīt dārza darbus. Vasaras vidū, kad nezāles jau otro vai trešo reizi izravēju un atkal tās redzu, tad gan domāju – nu kāpēc man to visu vajag? (Smejas.) Dārzs savā ziņā ir meditācija. Tu esi kopā ar dabu un redzi, kā tavs ieguldītais darbs vai nu aug, vai neaug. Kādu darbu ieguldīsi, tādus augļus arī saņemsi – vai tās būs skaisti ziedošas puķes, tomāti vai gurķi.
Pārslēgties no televīzijas uz saimniecisku rosīšanos mājās nav grūti?
Nemaz. Tomēr ir situācijas, kad nākas par darbu domāt arī mājās. Piemēram, nākamajam rītam mēs sākam gatavoties jau iepriekšējā vakarā. Ja paredzētas intervijas, tas nozīmē, ka ir papildus jāpagatavojas. Laika ziņu prognoze tiek apskatīta vakarā, bet no rīta jāpārbauda un jāpārliecinās, vai kaut kas nav mainījies. Un bieži ir mainījies. Kad ir svētku tiešraides vakaros, gatavoties jāsāk jau dienas laikā, jāsazinās ar intervējamiem cilvēkiem, jāaprunājas, jāvienojas par tikšanās vietu. Sanāk, ka darba diena ir nenormēta, tāpēc pavisam atslēgties nemaz nevari.
Kā atšķiras Ilze televīzijā un Ilze ikdienā?
Man gribas domāt, ka nekā diži. Ikdienā es nestaigāju kostīmā un augstpapēžu kurpēs. Man nepatīk kosmētika, tā ir tikai televīzijas specifika. Citādi esmu tāda, kāda esmu.
Esi viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurš var pateikt, ka tavs pusaudžu sapnis ir piepildījies. Ko tu dari, lai sapnis nekļūtu par vienkārši darbu?
Atceros, kā pie spoguļa sēdēju ar matu ķemmi rokās un kaut ko stāstīju, runāju, iztēlojoties, ka tāds būs darbs televīzijā. Tagad zinu, ka televīzijā katra diena ir atšķirīga. Dažkārt viss rit pēc plāna, pēc laika un viss ir kārtībā, bet gadās, ka viss brūk, krīt, gāžas. Nekas neiet, kā vajag, un šķiet, ka viss ir slikti. Tas arī ir tas, kas mani mobilizē un tur.
Televīzijā nav rutīnas. Katru brīdi, katru sekundi var notikt kaut kas iepriekš neparedzēts, bet ir jābūt gatavam iet kadrā. Ir bijis, ka nobrūk ekrāni vai vēl kaut kas nav tā, kā vajag. Man ir sagatavots, piemēram, runājamais divām minūtēm, bet man saka – runā, runā… Un man ir jānorunā vēl četras vai sešas minūtes. Tā ir tā darba neredzamā daļa. Tāpēc pirms katra ētera sagatavoju papildu informāciju, kas var noderēt, ja kaut kas pēkšņi nenotiek pēc plāna. Lai ir rezervīte. Televīzijas terminoloģijā – lai var aizpildīt ēteru. Ir arī reizes, kad man saka – minūte! Bet sakāmā ir daudz. Tad jāspēj dažu sekunžu laikā pārveidot visu tekstu, domu un pateikt to vienā minūtē.
Tāpēc darbs televīzijā ir nepārtraukts ritenis, kurā tu skrien, bet nezini, kāda būs diena. Jo nekas nav atkarīgs tikai no manis vai kolēģiem. Ir tik daudz apstākļu, ko nevar ietekmēt, un tieši tas šo darbu padara aizraujošu. Tas nav viegls darbs. Tas ir dinamisks, prasīgs un nepārtraukti mudina augt. Tāpēc tas man joprojām neapnīk.
Televīzijā nonāci, pateicoties modeļu skolai. Kurā brīdī sajuti, ka cilvēki tevī sāk saskatīt ne tikai skaistu seju, bet arī profesionalitāti?
Domāju, tas nenotika uzreiz. Pirmsākumi bija TV3, kur ziņas bija ļoti īsas. Tajā laikā tiešām nešķita, ka mani uztver kā profesionāli vai manī īpaši ieklausās. Drīzāk tas likās kā tāds ķeksītis. Tomēr manai profesionālajai izaugsmei tas bija dikti vērtīgs laiks. Neskatoties uz to, ka tas bija ieraksts, es vienmēr mēģināju ierakstīties ar pirmo reizi – ar domu, ka tas ir tiešais ēters un tu uzreiz stāsti un runā ar skatītāju. Šāda pieeja man ir palīdzējusi turpmākajos darbos. Pēc tam, strādājot LNT, TV5, kur darbi bija dažādi, sajutu, ka mani vairāk novērtē kā televīzijas cilvēku, nevis meiteni, kas labi izskatās. (Smejas.) Mana profesionalitāte ir augusi, jo esmu daudz mācījusies un apzināti sevi pilnveidojusi. Un šodien man šķiet, ka cilvēkiem patīk gan tas, kā izskatos, gan tas, ko stāstu.
Kas šajā darbā bijis grūtākais?
Esmu dzimusi Gulbenē, 9. klasē atnācu uz Rīgu. Vēl joprojām man šad un tad pasprūk kāds burts vai vārds turienes izloksnē, kāda intonācija. Es ceru, ka tas man piešķir sava veida šarmu. Man bija daudz jāmācās, un to turpinu darīt joprojām. Izruna, īpaši šaurais un platais e, ir lietas, pie kurām regulāri strādāju, apmeklējot Zanes Daudziņas valodas kursus, lai uzturētu valodu labā, profesionālā līmenī.
Vai vēl kaut kas no Gulbenes meitenes tevī saglabājies?
Joprojām esmu spītniece, jo bez spīta nekur tālu netiksi. Ir jābūt spītīgam, ir jābūt neatlaidīgam, lai panāktu to, ko gribi. Jā, tas varbūt ne vienmēr sakrīt ar apkārtējo vēlmēm un gribēšanu, bet tas noteikti ir vajadzīgs.
Cik viegli vai grūti televīzijas darbā ir pastāvēt par savu viedokli?
Darba kolektīvā, gan Rīta Panorāmā strādājot, gan arī ar vakara ziņu cilvēkiem, nekad nav bijusi sajūta, ka mani neuzklausītu. Viens no žurnālista galvenajiem uzdevumiem ir prast uzklausīt un sadzirdēt. Man vienmēr ir iespēja pateikt savu viedokli, un sarunas ceļā bieži vien kļūst skaidrs, vai iespējams atrast kompromisu, vai tomēr jāsaprot, ka otram ir taisnība. Tad atliek piekāpties.
Ļoti novērtēju savus kolēģus. Mēs katrs esam pilnīgi atšķirīgs – ar savu es, ar savām stiprajām pusēm. No katra iemācos kaut ko citu – no viena vieglumu kadrā, no cita spēju pasmaidīt par savām kļūdām, vēl no kāda stingru stāju, arī nostāju par savu viedokli.
Kāds ir labs ētera partneris?
Tāds, kurš tevi atbalsta. Ja sanāk kļūdīties, viņš tevi nemēģina padarīt sliktāku un norādīt, kas nesanāca, bet palīdz un atbalsta. Kurš tevi sajūt.
Visai ievērojamā darba pieredze tev ir devusi lielāku pašapziņu vai tomēr padarījusi piezemētāku un uzmanīgāku?
Pašapziņa un pārliecība lielāka man noteikti bija septiņpadsmit, astoņpadsmit gados. Tagad vairāk ir analīze un paškritika, kas varbūt dažreiz traucē. Tomēr nekad neesmu domājusi, ka darbs televīzijā mani padara par slavenību vai kādu īpaši ievērojamu personību. Es to uztveru kā darbu, kas man patīk, un ceru, kas tas, ko es daru, patīk arī citiem.
Pirms ētera vēl mēdz satraukties?
Jā. Dažreiz arī vairāk nekā parasti. Tad noder elpošanas vingrinājumi vai sevis nomierināšana. Tomēr tādam nelielam satraukumam ir jābūt. Neatceros, kurš aktieris reiz teica – ja pirms iziešanas uz skatuves vairs nejūti satraukumu, ir pienācis laiks mainīt profesiju.
Tiešraides mēdz sagādāt negaidītus pārbaudījumus. Vai ir kāds atgadījums, kas tev īpaši palicis atmiņā?
Ik pa laikam gadās kļūdīties – tā ir televīzijas specifika. Tiešraidēs mēdz gadīties, ka pārsakies. Man pašai ir bijis, ka tiešraides laikā, ejot pa ielu, pēkšņi nokrītu no trotuāra, nepamanot, ka tur ir maliņa. Situācijas ir dažādas. Esmu izteikti paškritiska, ārkārtīgi pārdzīvoju savas kļūdas, analizēju tās un mēģinu darīt visu iespējamo, lai tās neatkārtotos.
Kad laika ziņās saki, ka sola lielu salu vai lietu, tu aizdomājies par cilvēkiem, kurus tas ietekmē?
Kad tuvojas salnas vai plūdi, arī tagad, kad nokrišņu daudzums ir nevienmērīgs, es, protams, aizdomājos par cilvēkiem, kurus laikapstākļi ietekmē visvairāk, piemēram, zemniekiem. Tomēr laikapstākļus konkrētajā brīdī mēs nevaram ietekmēt. Ja varam kaut ko paredzēt un laikus brīdināt cilvēkus, tad tas ir mūsu pienākums. Patiesībā ir labi, ja brīdinājumi nepiepildās. Reizēm komentāros nākas lasīt – jūs taču brīdinājāt, ka būs bargs sals, bet nekā nebija. Brīnišķīgi, ka nebija! Par to taču ir jāpriecājas! Kopumā, raugoties uz Latvijas laikapstākļiem, protams, ir vietas, kuras stiprāk skar vētras, plūdi vai krusa, taču, ja paskatāmies plašāk, uz pasauli kopumā, mēs dzīvojam ļoti drošā vietā. Latvija patiešām no daudz kā ir pasargāta. Vai tā būs turpmāk, lielā mērā ir atkarīgs no mums pašiem – cik saudzīgi izturēsimies pret savu zemīti un cik rūpīgi par to gādāsim.
Kā bērni raugās uz mammas darbu?
Man jau šķiet, ka viņiem patīk tas, ko daru, un viņi ar mani lepojas. Pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma atsāku darbu Latvijas Televīzijā, bet tajā pašā laikā varēju būt pilna laika mamma visu dienu. Jā, rīti bija vīram un radiem, kuri palīdzēja, bet es jau desmitos biju mājās. Varēju pagulēt un būt tikai mamma. Bērni paaugās – vienam tāds treniņš, otram tāds pulciņš, vakariņas. Visa diena tika veltīta ģimenei.
Man šķita, ka es nenolaupu laiku bērniem, turklāt viņi jau kopš mazotnes pierada pie mana darba ritma. Viņi zināja, ka man agri jāiet gulēt, jo četros no rīta jau jāceļas. Deviņos vai desmitos vakarā mājās valdīja klusums, jo visi jau gulēja. Tagad, kad abi ir pusaudži, protams, mēdz paspītēties, īpaši vasarā, kad vakari ir gari un gaiši. “Kāpēc mammai jau desmitos jāiet gulēt? Kas tas tāds ir?” (Smejas.) Bet viņi saprot. Godīgi sakot, man šķiet, ka tas mums visiem nācis tikai par labu. Tāds režīms ģimenē ir iemācījis cienīt otra cilvēka darbu un ikdienas ritmu. Viņi ir bijuši televīzijā, viņiem patīk. Mani bērni redz un zina, kāds ir darbs televīzijā. Te ir arī aizkadra dzīve, ko skatītājs televizorā neredz.
Kāda mamma tu esi – stingra vai mierīga?
Šo jautājumu vakar tieši pārrunājām ar bērniem. Es domāju, ka esmu stingra, bet meita teica, ka nē. Dēls tikai paraustīja plecus un atbildēja, ka reizēm esot stingra, bet reizēm ne. Man pašai šķiet, ka esmu stingra un prasīga, jo tāda esmu pret citiem. Domāju, ka daudzi to no manis sagaida. Ja es kaut ko apņemos izdarīt, tad izdaru. Ja kaut ko nevarēšu, tad uzreiz to pasaku. To gribu iemācīt saviem bērniem – ja tu kaut ko dari, tad dari uz visiem simts.
Kāds ir labākais mammas dotais padoms?
Mamma man vienmēr teica – dari visu ar mīlestību. Ja sanāk uz kādu sadusmoties, noteikti nevajag uzreiz reaģēt, vajag aizskaitīt līdz desmit un meklēt veidus un risinājumus, kur dusmas vai aizvainojumu izlikt. Dzīves virpulī jau tāpat dažreiz sanāk pateikt kādu skarbāku vārdu vai ne tādā intonācijā, kā gribēji, un otrs to uztver kā pārmetumu un aizvainojumu. Bet mēs ģimenē vienmēr cits citam atvainojamies. Gan es to daru, šad un tad arī jau jaunieši pienāk un pasaka – atvainojos, ka es tev uzrūcu, tas tā nebija domāts. Un tas ir labi.
Domās atgriežoties bērnībā, kas, tavuprāt, tevi veidojis par personību, kāda esi tagad?
Neatlaidība un sava veida spītība. Kopš sevi atceros, vienmēr centos visu darīt pēc iespējas labāk. Gan mācībās, gan sportā, gan ikdienā. Arī tagad, ja ir kāds darbiņš, kur jūtu, ka šodien labāk nē, nebūs, es sevi nespiežu. Rīt piecelšos un izdarīšu par visiem simts, un man būs lielāks prieks un gandarījums. Tāpat kā ar ēst gatavošanu – vai nu tu gatavo, vai nu tu negatavo. Negribi gatavot? Šodien būs kaut kas vienkāršāks – makaroni ar sieru. Bet rīt būs cepetis, salāti, tvaicēti dārzeņi – kā no smalka restorāna.
Ja šodien satiktu sevi kā vidusskolnieci, ko viņai pateiktu?
Varbūt, sevišķi tajos septiņpadsmit gados, ieteiktu ar vārdiem mazāk aizskart citus. Pieļauju, ka tajā laikā biju asāka, skarbāka, bet ar gadiem un dzīves pieredzi saprotu, cik liels spēks ir vārdam. Vārda spēks ir nemainīgs – kāds tas bija pirms gada, pieciem vai divdesmit gadiem, tāds tas ir tagad. Dažreiz viens pateiktais vārds var sabojāt attiecības uz visu mūžu.
Vai tev šķiet, ka dzīvē lielākās lietas notiek tāpēc, ka tās ļoti gribam, vai tomēr nejaušības pēc?
Ticu, ka ir lietas un virzība, ko vadu es pati ar darbu un ar apņēmību. Bet bieži vien notiek negaidītas lietas, kas var mani pārsteigt. Pieļauju, mani sapņi un domas, ka es gribu strādāt televīzijā, bija tie, kas mani virzīja. Tajā vecumā varbūt tas nebija apzināti, bet kādā brīdī kļuva par apzinātu soli. Pēc tam atgriešanās televīzijā savā ziņā bija sagadīšanās. Kāds kolēģis mani atcerējās, kāds meklēja cilvēku komandai, un tā viss pamazām aizveda atpakaļ uz televīziju. Man dzīvē ir paveicies ar cilvēkiem – gan radi, gan draugi, gan paziņas, gan kolēģi, gan kopumā vide, kas man ir apkārt… Es par to esmu ļoti pateicīga.
Vai kādreiz ir piezagusies doma pamest televīziju?
Jā, ik pa brīdim. (Smejas.) Ir brīži, kad kopā saliekas darbi un nogurums, un vēl visādas citas lietas, un tad ir bijis, ka nodomāju – nē, es neesmu pietiekami laba. Pieslēdzas paškritika tādā ļoti augstā līmenī, daži slikti komentāri izlasīti, un tad šķiet, ka neesmu īstajā vietā un kāds cits šo darbu varētu darīt labāk. Tomēr brīžos, kad esmu šaubījusies par sevi, kolēģi, paši to nemaz nezinot, ir pateikuši labus vārdus tieši par tām lietām, par kurām man bija vislielākās bažas. Tas vienmēr licis apstāties un paskatīties uz situāciju citām acīm. Tad saprotu, ka viss nemaz nav tik slikti. Nav jau tas velns tik melns, kā to mālē.
Sievietei pēc četrdesmit strādāt televīzijā ir vieglāk vai grūtāk?
Jā, sievietes un vecums… Bet šis ir skaists laiks. (Smejas.) Manuprāt, pēdējo desmit gadu laikā noteikti, varbūt pat vairāk, ir mainījusies sabiedrības attieksme pret ētera cilvēkiem ar pieredzi, pret sievietēm pēc četrdesmit, pēc piecdesmit. Jo pati sabiedrība ir mainījusies. Man gribas domāt, ka tagad cilvēki novērtē nevis dzimšanas gadskaitli, bet to, ka esi profesionālis ar pieredzi, kurš joprojām ir apritē un dara savu darbu. Pēc četrdesmit, un man drīz jau arī pēc piecdesmit. Kādam citam varbūt pēc sešdesmit. Un tas ir labi. Es ļoti ceru, ka tā arī turpināsies.
Tu izskaties brīnišķīgi. To pieprasa darbs?
Es pati sev to pieprasu. Labi izskatīties un labi justies man sagādā prieku.
Aizraujies ar kādu sporta veidu?
Sports man vienmēr ir bijis līdzās gan tad, kad biju jauna meitene, gan tad, kad tikko bija piedzimuši bērni, un arī kopā ar bērniem. Tā ir sava veida atslēgšanās no ikdienas, no rutīnas, un iespēja uzturēt sevi labā formā. Tagad, kad skriet sanāk krietni mazāk muguras traumu dēļ, dodos garās pastaigās. Dažreiz mēs ejam visi kopā ar suni. Ja eju viena, man patīk domāt dažādas lietas – gan par to, kas ir bijis, gan varbūt par to, kas varētu būt nākotnē. Tāda sava veida sevis izzināšana un meditācija. Es noteikti neatbalstu iešanu vai skriešanu ar austiņām. Ir taču tik forši dzirdēt to, kas notiek apkārt! Putniņi čivina, mašīnas brauc, un tu tajā brīdī esi te un tagad, bet ar savām domām.
Kā tev šķiet, ko skatītāji par tevi domā kā par cilvēku?
Tas jau jāprasa viņiem. (Smejas.) Man ir gadījies satikt nepazīstamus cilvēkus, kuri pasaka kaut ko labu vai pieklājīgi norāda uz to, kas, viņuprāt, man nav izdevies. To novērtēju daudz vairāk nekā komentārus internetā. Ja cilvēks ir gatavs kaut ko pateikt man acīs, tad ir pamats sarunai, diskusijai un iespējai vienam otru sadzirdēt. Man šķiet, atklātība ir ārkārtīgi svarīga. Bet, cik cilvēku, tik viedokļu. Kādam vienmēr patiks tas, ko es daru, un kādam nepatiks. Tomēr uzskatu, ka mums vairāk ir jāmācās tik kritiski nevērtēt katru cilvēku, bet pieņemt un skatīties ainu kopumā, neieslīgstot mazās detaļās, patikā vai nepatikā. Tā var pazaudēt lielo skaistumu, kas ir Latvija un latvieši.
Kas tev sagādā vislielāko gandarījumu?
Kad ir izdarīts kāds labs, liels darbs vai projekts. Piemēram, mums tikko bija Zāļu tirgus, kuram ilgi gatavojāmies kā televīzija, kā kolektīvs. Arī uz vietas tas darbs ir ļoti saspringts, nepārtraukta tiešraide, visu laiku jābūt gatavībā. Pēc tam ir milzīgs nogurums, bet arī ārkārtīgs gandarījums par paveikto darbu, par intervijām, par kolēģiem, par visiem iesaistītajiem. Skatītājs jau redz tos četrus piecus cilvēkus kadrā, bet komanda, kas ir aiz mums, tie ir 20–30 cilvēki.
Privātajā dzīvē vislielāko gandarījumu jūtu, kad esmu sev izvirzījusi kādu mērķi un to sasniegusi. Tā bija ar mācībām. Bija grūti saplānot laiku, jo gandrīz četras stundas dienā vajadzēja veltīt tām. Tāds režīms man nebija ierasts. Nebija viegli, bet es sev pateicu, ka šo gribu izdarīt un līdz galam apgūt. Un izdarīju. Pēc tam bija patiešām liela laime un gandarījums.
Ko mācījies?
Par mākslīgā intelekta izmantošanu žurnālistikā. Liela daļa kursu bija paredzēta cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar datubāzēm un mācījās veidot savus mākslīgā intelekta aģentus, lai ātrāk un efektīvāk atlasītu vajadzīgo informāciju. Mani visvairāk aizrāva cita tēma – man bija svarīgi iemācīties atpazīt mākslīgā intelekta radītus foto un video viltojumus, jo tie internetā kļūst arvien pārliecinošāki. Arī ziņu vidē šāds saturs parādās arvien biežāk, tāpēc žurnālistam ir īpaši svarīgi spēt atšķirt īstu informāciju no mākslīgā intelekta prasmīgi radīta nepatiesa satura.
Šīs mācības man vēlreiz apstiprināja, ka nedrīkst un arī nevajag paļauties tikai uz mākslīgā intelekta atbildēm vai ieteikumiem, jo tie var būt kļūdaini. Mākslīgais intelekts ir kā liela krātuve, kurā ir visa informācija. Tajā ir arī cilvēku apzināti ievadīta nepatiesa informācija, un, meklējot atbildes par konkrētu tēmu, kāds cits to var saņemt kā šķietami uzticamu faktu. Jo mākslīgais intelekts nešķiro. Jebkurā gadījumā informācijas atlasīšanai paliek cilvēka saprāts un intelekts, spēja atšķirt, noskaidrot un analizēt. Mākslīgais intelekts ir skaitļu mašīna, kam nav emociju, kam nepiemīt spriestspēja un analītiskā domāšana, tāpēc šie rīki ir jāuztver kā mašīna, nevis dzīva būtne. Tas, ko tu tajā ievieto, vai tas, ko tu no tās prasi, nemitīgi ir jāvērtē. To nevar pieņemt kā absolūto patiesību.
Kā, tavuprāt, televīzija mainīsies tehnoloģiju un sociālo tīklu laikmetā? Vai tai joprojām būs vieta cilvēku ikdienā?
Televīzija noteikti nepazudīs, taču mainīsies gan tas, kā to veido, gan tas, kā skatītājs to patērē. Pārmaiņas jau notiek. Vēl pirms dažiem gadiem šķita teju neiedomājami vadīt tiešraides interviju ar telefonu, bet nu tā ir ikdiena. Ļoti ceru, ka mākslīgais intelekts neaizstās žurnālistus un raidījumu vadītājus, jo neatkarīgi no tā, vai cilvēks skatās televizorā, datorā vai telefonā, viņš tomēr grib sajust dzīvu cilvēku – viņa balsi, emocijas, reakciju un arī kādu kļūdu. Mākslīgais intelekts arī kļūdās, tikai tajā nav nekā cilvēciska. Tas var uzģenerēt gandrīz jebko un pasniegt to dikti pārliecinoši, taču tam nav ne pieredzes, ne atbildības, ne spējas patiesi saprast. Tāpēc man gribas ticēt, ka televīzijas vērtība nākotnē būs ne tikai informācijas ātrumā, bet arī cilvēkā, kurš šo informāciju pārbauda, izskaidro un nodod skatītājam ar dzīvu klātbūtni. To nekas mākslīgs nespēs pilnībā aizstāt.
Vai ir kāds augs, kas raksturo tavu personību?
Ja man jāraksturo pašai sevi, man šķiet, ka ārēji esmu nosvērta un mierīga, bet iekšēji zibeņoju. Es varu ļauties trakām lietām. Piemēram, televīzijā, ja ir kāda aktivitāte, es eju, daru un, ja vajag, kāpju kokā.
Ja tas būtu kāds augs, tad tas būtu mainīgs, spējīgs pielāgoties. Rozes nav mani mīļākie ziedi, bet, iespējams, tā varētu būt roze. Tā ir skaista, iepriecina ar krāsu, ar smaržu, bet tai ir dzeloņi.
Kas ir tas, ko tu dzīvē vēl neesi uzdrošinājusies, bet gribētu izdarīt?
Neesmu uzdrošinājusies izlēkt ar izpletni. Pati sev esmu pateikusi, ka tad, kad man dzīvē viss šķitīs ļoti slikti un vairs nebūs ko zaudēt, tad izlēkšu. Bet pēc būtības, pati no savas gribas, to nevēlos darīt, jo man nepatīk brīvais kritiens, man nepatīk karuseļi, lidināšanās. Varētu ar lidmašīnu desmit reizes pacelties, bet nenolaisties, jo tā nolaišanās man nepatīk.
Ja nestrādātu televīzijā, kas tu būtu?
Es noteikti būtu skolotāja. Par priekšmetu īsti nezinu, bet zinu, ka man patiktu mācīt. Es pat apsvēru tādu domu – pieteicos uz Mācītspēks viena gada programmu. Mani gan neapstiprināja, varbūt tajā brīdī viņi nesaskatīja manī mācīšanas potenciālu. Bet šķiet, ka tas man patiktu un padotos. Kas to lai zina?
Daba un laika ziņas mums māca, ka tu daudz ko dzīvē nevari kontrolēt. Kā tev laika ziņas ir palīdzējušas to sasaistīt ar dzīvi, pieņemt pārmaiņas?
Tā ir laba lieta, jo dzīvē ir jāspēj pielāgoties. Arī dabā ir dažādas parādības, un daba mācās un spēj tām pielāgoties – tieši tāpat kā cilvēki. Ne vienmēr tas varbūt sanāk viegli un ātri, bet tāpēc mēs mācāmies. Līdzīgi kā dabā, arī dzīvē daudz kas ir mainīgs, kaut kas paredzams, kaut kas neparedzams. Tas, ko mēs varam ietekmēt, – mēs varam darīt labus darbus, vairāk teikt labus vārdus, tā ap sevi veidojot šo labo vidi un atmosfēru.