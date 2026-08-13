Tikai stundas brauciena attālumā no Liepājas: 10 īpašas vietas Kretingas rajonā
Kretingas rajons atrodas tikai aptuveni stundas brauciena attālumā no Liepājas un dažu desmitu minūšu attālumā no Baltijas jūras. Tas ir piemērots gan vienas dienas izbraucienam, gan nedēļas nogales atpūtai kopā ar ģimeni. Šeit var baudīt ūdens izklaides, apmeklēt Japāņu dārzu un Lietuvā senāko Ziemas dārzu, iepazīt baltu mitoloģiju vai nakšņot neparastā namiņā dabas ieskautā vietā. Esam apkopojuši vietas, kuru dēļ ir vērts novirzīties no ierastā maršruta uz Palangu vai Klaipēdu.
1. Japāņu dārzs – 16 hektāri miera
Netālu no Darbēniem kopš 2007. gada veidotais Japāņu dārzs aizņem 16 hektāru plašu teritoriju. Tajā aug simtiem sakuru, bonsaju, magnoliju, acāliju un citu augu, kā arī ir ierīkoti dīķi, akmeņu kompozīcijas un pastaigu takas.
Šo vietu ir vērts apmeklēt ne tikai pavasarī, kad zied sakuras. Dārzs mainās līdz ar gadalaikiem, tāpēc šeit gribas atgriezties vēlreiz.
2. „313 Cable Park” – pasaules līmeņa veikborda parks
„313 Cable Park” uz Kretingas rajonu piesaista gan iesācējus, gan profesionālus sportistus. Parkā ir ierīkotas dažādas grūtības pakāpes trases un ūdens konstrukcijas, kā arī notiek starptautiskas sacensības.
Pat ja uz veikborda dēļa kāpjat pirmo reizi, šeit darbojas vienkāršs princips – atnāc un brauc! Nepieciešamo inventāru var iznomāt uz vietas, bet pirmos soļus palīdz apgūt instruktori.
3. „Boom Park” – aktīva diena visai ģimenei
Izklaides parkā „Boom Park” visvairāk nodarbju atradīs ģimenes ar bērniem un pusaudžiem. Šeit apmeklētājus gaida 3000 kvadrātmetru plašs piepūšamo ūdens atrakciju parks, nobrauciens pa trosi no piecstāvu ēkas augstuma, elektriskās automašīnas, ūdens velosipēdi, sporta laukumi un citas izklaides.
Vasarā šīs vietas apmeklējumam ir vērts atvēlēt visu dienu, jo ar pāris stundām parasti nepietiek.
4. Tekstila amatniecības centrs – septiņi Lietuvas rekordi vienuviet
Darbēnos esošais Tekstila amatniecības centrs ir ģimenes veidots muzejs, kurā apskatāmas pat septiņas rekordlielas kolekcijas. Šeit var aplūkot austas jostas, gultas pārklājus, dvieļus, kaklasaites, koka tupeles, uzpirksteņus un visdažādākās aitu figūriņas.
Krāsas un tradicionālie raksti atgādina vecvecāku mājas, savukārt apmeklējums ļauj tuvāk iepazīt lietuviešu tradicionālos amatus.
Adrese: Vaineikių iela 8, Darbēni, Kretingas rajons
Plašāka informācija: Facebook lapa „Tekstilės kelias”
5. HBH – žemaišu ēdieni un izklaides bērniem
Žibininkos esošais HBH atpūtas un izklaides komplekss ir piemērota izvēle ģimenēm ar bērniem. Šeit var nobaudīt tradicionālos žemaišu un lietuviešu ēdienus, apmeklēt dzīvnieku parku, pastaigāties pa skulptūru parku un izmēģināt dažādas aktivitātes brīvā dabā.
Tā ir ērta pieturvieta, dodoties uz Palangu vai plānojot visas dienas izbraucienu pa Kretingas rajonu.
6. „Atostogų parkas” – ūdens izklaides visos gadalaikos
Ja laikapstākļi nelutina, ceļojumu var turpināt veselības un atpūtas kompleksā „Atostogų parkas”. Tajā ir 16 baseini, dažādas pirtis, SPA centrs, sporta klubs un restorāni.
Šeit var ierasties uz dažām stundām vai palikt ilgāk – viesnīcā, meža ieskautās guļbaļķu villās vai kemperu atpūtas vietā. Šī vieta ir īpaši piemērota tiem, kuri vēlas apvienot aktīvu laika pavadīšanu ar mierīgāku atpūtu.
Adrese: Venecijos šķērsiela 2, Žibininkai, Kretingas rajons
Plašāka informācija: www.atostoguparkas.lt
7. Baltu mitoloģijas parks – kopīgā baltu vēsture
Latvijas ceļotājiem īpaši interesants varētu būt Baltu mitoloģijas parks. Gar meža takām izvietotās dievību skulptūras iepazīstina ar seno baltu pasaules uzskatu, dabas spēkiem un senču tradīcijām.
Tas nav skaļš izklaides parks, bet gan vieta mierīgai pastaigai un tuvākai kopīgā lietuviešu un latviešu kultūras mantojuma iepazīšanai.
Adrese: Sausdravai, Kretingas rajons
Plašāka informācija: Facebook lapa „Baltų mitologijos parkas”
8. „Kalniaus sodyba” – nakšņošana kokos, jurtā vai stikla namiņā
Tiem, kuri vēlas ne tikai apmeklēt Kretingas rajonu, bet arī tajā pārnakšņot, „Kalniaus sodyba” piedāvā neparastas nakšņošanas iespējas. Var izvēlēties telti kokos, stikla namiņu vai visos gadalaikos izmantojamu jurtu.
No rīta šeit sagaida daba, miers un netālu ganās zirgi. Tā ir piemērota vieta pāriem un ģimenēm, kas vēlas kaut uz īsu brīdi aizbēgt no pilsētas.
9. Kretingas muzejs un Ziemas dārzs
Grāfu Tiškeviču pilī esošajā Kretingas muzejā var iepazīt novada un muižas vēsturi. Šīs vietas lielākais lepnums ir XIX gadsimtā izveidotais Ziemas dārzs, kas tiek uzskatīts par senāko Lietuvā.
Oranžērijā visu gadu zaļo vairāk nekā 1500 augu, tāpēc to ir vērts apmeklēt neatkarīgi no laikapstākļiem vai gadalaika.
10. Kretingas baznīca un franciskāņu klosteris
Kretingas centrā atrodas viens no nozīmīgākajiem pilsētas vēsturiskajiem kompleksiem – Kunga Pasludināšanas Vissvētākajai Jaunavai Marijai baznīca un franciskāņu klosteris.
Baznīcā var aplūkot septiņus altārus, Lietuvā senākās baznīcas durvis, Svētā Antona gleznu, kriptas un citus vēsturiskus objektus. Uzkāpjot baznīcas tornī, paveras Kretingas pilsētas panorāma.
Kretingas rajons atrodas pa ceļam uz populārākajiem Lietuvas piejūras kūrortiem, taču vienkārši pabraukt tam garām būtu kļūda. Šeit iespējams pavadīt aktīvu dienu kopā ar bērniem, mierīgi pastaigāties dabā, iepazīt kopīgo baltu kultūru vai saplānot visu nedēļas nogali.