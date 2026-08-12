Bērni sajūsmā par putu ballītēm. Bet cik tās ir drošas?
Putu ballītes pēdējos gados kļuvušas par īstu vasaras hitu bērnu svētkos. Taču kamēr bērni bezrūpīgi izklaidējas, daudzi vecāki pamatoti aizdomājas: vai putās pavadītas pāris stundas bērna veselībai patiešām ir drošas?
Speciālisti gan mierina – ja putu ballītes organizē profesionāli un tiek izmantoti šim mērķim paredzēti līdzekļi, tās lielākajai daļai bērnu ir drošas. Tomēr ir dažas būtiskas lietas, kuras vecākiem der zināt.
Ne visas putas ir vienādas
Kvalitatīvu putu ballīšu organizētāji izmanto speciāli izstrādātus putu koncentrātus, kas paredzēti saskarei ar ādu. Tie parasti ir bioloģiski noārdāmi, dermatoloģiski pārbaudīti un nekairina ādu vai acis. Savukārt nezināmas izcelsmes vai sadzīves mazgāšanas līdzekļu izmantošana šādam mērķim nav pieļaujama.Tāpēc, izvēloties pasākumu, noteikti ir vērts painteresēties, kādi līdzekļi tiek izmantoti un vai tie ir paredzēti tieši putu ballītēm.
Jutīgai ādai nepieciešama lielāka piesardzība
Ja bērnam ir atopiskais dermatīts, izteikti jutīga āda vai nosliece uz alerģijām, pirms došanās putās vecākiem vajadzētu rūpīgi izvērtēt situāciju. Lai arī lielākā daļa putu koncentrātu ir maigi, jutīgākiem bērniem tie var izraisīt ādas kairinājumu.Pēc pasākuma vēlams bērnu nomazgāt tīrā ūdenī un uzklāt mitrinošu krēmu, ja tas ikdienā tiek lietots.
Acis un mute nav īstā vieta putām
Lai arī putu šķīdumi parasti nav bīstami, tie nav paredzēti norīšanai vai ilgstošai saskarei ar acīm. Ja putas iekļuvušas acīs, tās ieteicams izskalot ar lielu daudzumu tīra ūdens. Savukārt mazākajiem bērniem vērts atgādināt, ka putas nav domātas degustēšanai.
Svarīga ir arī drošība zem kājām
Putu kārta var padarīt segumu ļoti slidenu. Tāpēc bērniem nevajadzētu skriet pilnā ātrumā vai grūstīties, īpaši, ja ballīte notiek uz flīzēm, bruģa vai cita cieta seguma. Organizatoriem savukārt jāparūpējas, lai rotaļu zona būtu droša un piemērota šādām aktivitātēm.
Kad labāk izlaist šo izklaidi?
Ja bērnam ir paaugstināta temperatūra, atvērtas brūces, aktīva ādas infekcija vai izteikts ādas iekaisums, putu ballīti labāk atlikt uz citu reizi. Tāpat vecākiem ieteicams būt līdzās pašiem mazākajiem bērniem, jo biezās putas var ierobežot redzamību un radīt apjukumu.