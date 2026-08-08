"Etiķete nenozīmē, ka jāsaka glumi komplimenti" - Aija Strautmane par to, kāpēc daudzi viņu uzskata par skarbu
Lietišķās etiķetes un protokola ekspertei un konsultantei Aijai Strautmanei vienmēr ir savs viedoklis, ko viņa drosmīgi izsaka. Viņa ir ieturēta un galanta, bet allaž sirsnīga un gatava pasmieties – arī par sevi.
Reiz Aijas dzīve ritēja ārkārtīgi straujā tempā, jo vienubrīd bija jāstrādā pat vienpadsmit darbos. Tagad ikdiena ir krietni lēnāka un ir vairāk laika tam, kas viņai patiesi svarīgs.
Sirsnīga un stingra
Varētu šķist, ka etiķetes zinātāji tāpat kā pati etiķete ir stīvi, vēsi, augstprātīgi vai kategoriski, bet šo priekšstatu pilnībā atspēko Aija Strautmane. Viņas ikdienā labi rīmējas un draudzējas etiķete un humors, labsirdība un interese par mūsdienu dzīvi. “Etiķete nav pieklājīga smaidīšana un kniksēšana – absolūti ne! Tas ir jautājums par robežām. Etiķete domāta tam, lai mēs cits citam nenodarītu pāri. Tas gan nenozīmē, ka mums obligāti jāsaka glumi komplimenti. Tā nav etiķete! Etiķete palīdz korekti pateikt to, kas ir jāpasaka, vai izdarīt, kas jāpaveic.” Aija atzīst, ka viņu dažreiz uzskata par skarbu, taču uzreiz norāda, ka, ievērojot etiķeti un pieklājību, nevienam nav jāuztraucas par to, vai kāds apvainosies. “Ja cilvēks par kaut ko apvainojas, tā ir viņa paša problēma. Protams, nevajag iet cilvēkiem klāt un teikt kaut ko rupju.”
Aija uzskata, ka pat viņas raksturs esot pateicīgs tam, lai pasniegtu lietišķo etiķeti. “Neesmu pedantiska, kā daži iedomājas. Esmu stingra, taču sirsnīga.
Kādreiz mani notur par iedomīgu vai augstprātīgu, taču tie, kas mani pazīst, zina, ka tāda neesmu. Es runāju konkrēti – gan ar jauniešiem, gan kolēģiem. Neesmu tā, kas sit klačiņu.
Manā leksikā nav vārdu savienojuma sist klačiņu – mani tas neinteresē. Mans raksturs man ir palīdzējis, lai es varētu apgūt lietišķo etiķeti un spēt to izskaidrot citiem.” Un tik tiešām sarunas laikā Aija gan sirsnīgi pajoko, gan pauž savu viedokli par norisēm sabiedrībā un politikā – noteikti un pārliecinoši.
Vienpadsmit darbu vietā tikai viens
“Beidzot strādāju tikai vienā darbavietā. Tas manā dzīvē ir nebijis gadījums,” atzīst Aija un uzreiz piebilst, ka šādas pārmaiņas vērtē ļoti pozitīvi. Esot tikai nedaudz skumji, ka atklāsme – visi pasaules darbi nav jāpadara – viņai nākusi krietni par vēlu. Tagad savu profesionālo enerģiju Aija velta, lai izglītotu jaunos diplomātus. Pirms piecpadsmit gadiem Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā izveidojusi savu mācību autorprogrammu Starptautiskās attiecības un komercdiplomātija, un kopš tā laika ik gadu izlaidumā viņa atvadoties no apmēram piecpadsmit audzēkņiem, bet rudenī sagaidot jaunus.
Strādāt tikai vienā vietā – tā Aijai šķiet kā atpūta, jo savulaik vienlaikus bijuši vienpadsmit darbi: viņa pasniegusi lekcijas vairākās augstskolās, strādājusi diplomātijā, sarakstījusi deviņas grāmatas, arī privāti pasniegusi etiķeti un galda kultūru. “Tolaik strādāju ar putām uz lūpām, biju dikti aizņemts cilvēks!” Tikai pirms pāris gadiem viņa slēgusi savu izglītības studiju, bet kopējā pieredze lietišķās etiķetes un protokola jautājumos nu jau sniedzas trīsdesmit gadu garumā.
Savulaik uzturētais straujais darba ritms no Aijas ir prasījis daudz. “Esmu ārkārtīgi nopietni izturējusies pret ģimeni un meitu audzināšanu, bet ļoti nenopietni attiekusies pret savu veselību.” Kad meitas bija mazas, viņa izšķīrās no vīra un bērnus audzināja viena. Aijai bijis svarīgi nodrošināt viņām labu izglītību – meitas gājušas nopietnās skolās ar augstām prasībām pret mācībām, apguvušas mūzikas instrumentu spēli. Lai arī neviena meita nav profesionāla mūziķe, Aija uzskata, ka instrumenta spēle un citas intelektuāli bagātinošas ārpusskolas nodarbes ir ieguldījums cilvēka attīstībā. Viņa ļoti priecājas un lepojas ar abām meitām un četriem mazbērniem – trim mazmeitām un vienu mazdēlu. Zīmīgi, ka bērni abām meitām dzimuši ar nelielu laika starpību.
Domājot par izmaiņām, ko sniedz laiks ar lēnāku darba ritmu, Aija atklāj, ka beidzamajos gados viņa ir apzināti mācījusies gulēt. Kā tieši tas izpaudies? Etiķetes pārzinātāja smejas: “To tas arī nozīmē! Divdesmit piecu gadu garumā es pilnvērtīgi gulēju tikai divarpus naktis nedēļā. Biju tik gudra, ka domāju – redz, pārējiem vajag astoņas deviņas stundas miega diennaktī, bet es, viltniece, varu iztikt ar divarpus naktīm nedēļā! Tagad, protams, saprotu, ka tā nevar.” Pateicoties vecākajai meitai, Aija pievērsusi pastiprinātu uzmanību savai veselībai. Savulaik viņa pret to izturējusies visai nepiespiesti, proti, ja bijusi kāda kaite vai jutusi diskomfortu, lietojusi tikai vienas zāles – analgīnu. Tas gan noteikti neesot piemērs, ko pārņemt citiem. “Tā nevar pret sevi attiekties! Tagad vecākā meita mani rūpīgi uzmana, lai gan viņa nav mediķe, bet gan advokāte.”
Elitārs cilvēks nav pakārtots naudai
Aija dzimusi pēckara gados, augusi Rīgā un, kā pati saka, nākusi no vides, kur laba uzvedība un audzināšana bija ierasta lieta. Viņas tēvs ir zināmais fotogrāfs Aleksandrs Strautmanis, mamma – notāre. Ģimenē bijušas savas paražas, kā uzvesties pie galda, kā svinēt svētkus. Kad Aija kļuvusi par diplomāti, daudz ko apguvusi praksē. Pie viņas kā pie lietišķās etiķetes un protokola ekspertes un konsultantes savulaik vērsušies daudzi cilvēki, kas vēlējušies apgūt etiķeti augstākajā līmenī. Kādā brīdī Aija sapratusi, ka vēlas atrast kādu cilvēku, kurš varētu turpināt viņas iesākto darbu, taču pagaidām tas nav izdevies. Viņa novērojusi, ka daudzi vēlas pasniegt etiķeti, bet zina to tikai teorētiski, taču etiķeti vislabāk var apgūt, nevis lasot grāmatas, bet gan praktizējot.
Ekspertei ir savs vērtējums arī par latviešiem – savā būtībā mēs esot ļoti pieklājīgi un audzināti, “taču globālais apvalks, kas gāžas mums virsū, novirza no kursa. Cilvēki grib iet laikam līdzi, un tas ir normāli, bet nezina, kā to darīt.”
Latvijas sabiedrībā Aija novērojusi vairākas raksturīgas iezīmes. Viena no tām – arvien biežāk cilvēki kļūst neprecīzi. Neprecīzi veic savu darbu, neierodas darbā, kavē. Otra – daudzi grib sevi pieskaitīt elitei, lai gan, pēc ekspertes domām, tai neatbilst. “Dažu iedomās piederība elitei ir pakārtota naudai, taču tā nav.
Elitārs cilvēks ir pakārtots gudrībai, izglītībai, inteliģencei, stājai, godavārdam, atbildībai. To sauc par elitāru cilvēku, nevis to, kuram ir vairāk naudas. Tie, kuriem patīk izrādīties, ir publika, kas ālējas. Kam gan ģimenē ir vajadzīgi trīs džipi? Kam ir vajadzīgas villas Spānijā un Rīgas jūrmalā? Kam gan ir vajadzīgas jahtas Dienvidfrancijā, ja saimnieks tur parādās labi ja reizi gadā?
Esmu mācījusi cilvēkus, kas strādā uz šīm jahtām, un ļoti labi zinu šādas dzīves virtuvi. Šie cilvēki vēlas strādāt, nevis visu gadu slaucīt putekļus un gaidīt, kad ieradīsies saimnieks.”
Tāpat Aijai šķiet neatbilstoši, ja vecāki grib būt stilīgi un uzskatīt, ka viņi ar bērnu ir draugi. “Kā mamma var domāt un teikt – mēs ar meitu esam draudzenes?! Tas nav labi. Mammai ir jābūt mammai; draudzenei ir jābūt draudzenei.” Arī bērnu nebeidzamā stiepšana uz pulciņiem esot pārdomu vērta. Reiz, runājot ar paziņām, viņa dzirdējusi – kāda sieviete, uzzinot, ka citas bērns apmeklē divus pulciņus nedēļā, teikusi: ārprāts, tas bērns taču būs debīls! “Man jāsaka gluži pretēji – kāds gan būs tas bērns, kuru vecāki stiepj uz pieciem sešiem pulciņiem?
Te uzreiz gribu piebilst, ka vaicāt kādam pārim, kad viņiem būs bērni, ir pilnīgs robežu pārkāpums. Tas attiecas tikai un vienīgi uz šiem diviem cilvēkiem!”
Kāpēc bērni strebj zupu?
Aija savulaik individuāli pasniegusi bērniem manieres un secinājusi – lai mācītu bērniem labas manieres un uzvedību, tās vajadzētu ievērot arī viņu vecākiem un ģimenei. Reiz viņa ģimnāzistiem stāstījusi, ko nekad nevajadzētu dāvināt citiem cilvēkiem. Viena no tabu dāvanām ir dzīvnieki. Nākamajā stundā, kā jau katru reizi, vaicājusi bērniem atgriezenisko saiti – vai mājās ar vecākiem pārrunāta nodarbība. Kāds puisēns atbildējis – jā, viņš tētim stāstījis, ka dzīvniekus nedrīkst dāvināt. “Viņš to pasaka un pēc tam savādi klusē… un klusē… Tad es jautāju – ko tētis atbildēja? Tētis esot teicis – tās ir muļķības!”
Bijis arī gadījums, kad viņa diviem brāļiem devusi padomu, ka zupu nevajag strēbt, un par piemēru minējusi filmu Emīla nedarbi, skaidrojot, ka pēc labām manierēm pieņemts zupu ēst klusi. “Pēc tam, pārrunājot ar bērniem jau apgūto, abi brālīši atklāja, ka tētis mājās tāpat turpinājis zupu strēbt. Tad man ir jādomā – vecāki bērnu atsūta mācīties, bet varbūt viņiem ir jānāk līdzi un arī pašiem jāapgūst pieklājīgas uzvedības manieres? Ja ne, tad vismaz ievēro to, ko mācu, nevis visu nopļauj. Kam tad tu ved bērnu uz nodarbībām? Lai palielītos paziņām?”
Runājam pa godīgo
Aija seko līdzi tam, kas notiek pasaulē, un dalās ar savu redzējumu par aktuālo. Viņa uzskata, ka Latvijas valsts atjaunošanas laikā pietrūka kāda svarīga elementa, proti, izpratnes par to, kas tad īsti ir demokrātija. Līdz ar to politiķi labprāt mēdza aizsegties ar šo vārdu vietā un nevietā. “Diemžēl Latvijā neviens nav izstudējis, ka īsta demokrātija nekad nevar pastāvēt bez autoritārisma klātbūtnes.
Deviņdesmitajos gados mums iedeva brīvību, bet neviens nepastāstīja, kur to likt. Demokrātijas jēdziens par daudz tiek staipīts. Politiķi mīl teikt – ņemot vērā, ka mums ir demokrātiska valsts… Lieciet vienreiz to jēdzienu mierā! Nepietiek jau tikai māju uzbūvēt, tā māja ir jākopj un jāizmazgā. Tāpat arī valsts. Kārtībai ir jābūt, un kārtību var uzturēt ar zināmu devu autoritārisma.
Arī bērnam nevar maigi čukstēt ausī – aiztaisi ciet biksiņas! Bērns tajā brīdī domā pavisam par kaut ko citu, bet mums ir jāizskaidro, kāpēc biksēm jābūt aiztaisītām. Vajag cilvēku, kas vada un redz laukumu plašāk. Es zinu, ka savu laukumu redzu. To mēģinu ielikt arī jauniešos, kurus mācu.”
Tieši jaunieši Aijai palīdz uzturēt možu prātu un enerģiju. “Pedagoģijā tagad kļūst moderni skolotāju saukt vārdā, bet tas nav mans gadījums. Es savus jauniešus turu stingri, bet sirsnīgi. Kad jāizdara darbs, atkāpju nav. Savējiem vienmēr novēlu un atgādinu – dari labi vai nedari nemaz. Esi godīgs un nemelo. Neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, tu sevi pazaudēt nedrīksti. Vienkārši nedrīksti. Jā, ir daudz treknu vietu. Varbūt tu būsi liels vīrs, bet kas gan tu būsi, ja sevi pazaudēsi?”
Pavisam nesen Aija, domājot par nākotni, vaicājusi saviem audzēkņiem, vai viņai turpināt darbu, un, ja jā, ko lai viņiem māca? “Man radās pārdomas – ko gan lai mācu jaunajiem, ja visi apkārt to vien dara kā melo? Pat lielāko valstu līderi! Pašlaik melošana un sekss ir topā. Diemžēl!” Brīžos, kad Aijai rodas pārdomas, vai viņa vēl labi spēj darīt savu darbu, viņa nekautrējas šo jautājumu uzdot apkārt esošajiem jauniešiem. “Vecākā mazmeita, kura man ir palīdzējusi vadīt galda kultūras nodarbības jauniešiem un ir redzējusi, kā strādāju, atzīst, ka ar mani viss ir kārtībā un varu turpināt darīt iesākto. Es ticu, ka tas nav teikts tikai tādēļ, lai vecaimammai tiek prieks. Mēs runājam pa godīgo. Arī ģimnāzisti atzīst, ka man darbs ir jāturpina.”
Nedrīkst sevi pazaudēt
Aija atklāj, ka, gadiem ejot, ir mainījusies ne tikai viņa pati, bet arī viņas attieksme pret lietām. “Laikam jau nav tādu cilvēku, kas nemainās. Nu, ja vienīgi kāds, kurš visu laiku sēž uz dīvāna un truli blenž sienā. Bet es mainos un tagad par dažādām lietām domāju citādi nekā pirms pāris gadiem. Laikam jau tā ir – jo tu vecāks kļūsti, jo mazāk kategoriski runā un spried.”
Taču viena svarīga īpašība viņai vienmēr piemitusi un joprojām nekur nav pazudusi – spēja par sevi pasmieties. Ja cilvēks to var, tad viss ir kārtībā. Aija kādreiz mēdzot uz kādu viņai adresētu komplimentu, piemēram, ka viņa labi izskatās vai kaut ko labi paveikusi, pašapzinīgi atbildēt – es zinu!
“Tad man jautā – vai tad pēc etiķetes tā drīkst atbildēt? Tādos brīžos saprotu, ka labāk šo sarunu neturpināt, jo cilvēks nesaprot…”
Mantai gan viņa nepievēršot nekādu uzmanību un neko nekrājot. “Man nekas šai pasaulē nepieder – kā redzat (Aija norāda uz askētiskā stilā iekārtoto istabu ar dažiem dekoratīviem elementiem). Un par to es priecājos.
Man nekad nav bijis laika hobijot, jo vienmēr esmu daudz strādājusi – kādreiz pat 18 stundu dienā. Tagad, savā vecumā, taču neieviesīšu hobijus! Faktiski visu, ko baudīju un darīju līdz šim, es baudu arī tagad, tikai ne tik ātri. Man nebija laika, jo vajadzēja strādāt.
Es ātri mīlēju meitas, ātri mīlēju mazbērnus. Tagad es to varu darīt lēnāk.”
Etiķetes speciāliste neslēpj, ka savulaik visu savu enerģiju veltījusi tikai bērniem un darbam. “Mani joprojām sajūsmina laiks, kad esmu kopā ar ģimeni – meitām un mazbērniem. Netiekamies katru dienu, līdz ar to viņiem katru reizi ir svaigs skatījums uz mani. Man patika daudz ceļot, arī tagad apciemoju ģimeni ārzemēs. Esmu pašpietiekama, un man nevajag, lai kāds saka, kas man jādara.”