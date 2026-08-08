Elīna Vāne: “Tas soģis, kas esmu es pati, ir spēcīgāks par visiem citiem”
Aktrise Elīna Vāne intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve” atklāj, ka aiz temperamentīgās un spilgtās skatuves personības slēpjas cilvēks, kurš pret sevi ir ārkārtīgi prasīgs.
Viņa neslēpj – pati sev ir visbargākā soģe, bet tieši paškritika viņai liek nemitīgi augt. Vienlaikus Elīna atzīst, ka gadu gaitā iemācījusies vairāk novērtēt pašu dzīvi, cilvēkus sev līdzās un prieku par darbu.
Elīna neslēpj, ka pirms katras pirmizrādes ļoti pārdzīvo. No malas tas kādam var šķist pārspīlēti, taču aktrise uzsver – tā nav ne koķetērija, ne vēlme pievērst sev uzmanību. Tā vienkārši ir viņas daba – vēlēties, lai viss izdodas nevainojami. "Man ir jābūt kolosālām lomām, iestudējumiem ir jābūt iecienītiem, man pašai veiksmīgi jāstartē." Elīna atzīst, ka kritikas nelasa joprojām, jo neviena recenzija nevar būt bargāka par viņas pašas vērtējumu.
"Tas soģis, kas esmu es pati, ir spēcīgāks par visiem citiem," saka aktrise. Viņai svarīgs ir tikai dažu cilvēku viedoklis un tas, kā izrāde sāk dzīvot kopā ar skatītājiem. Dzīves pieredze viņai iemācījusi, ka izrāde, gluži kā bērns, reizēm pa īstam uzplaukst tikai pēc pirmizrādes.
Tomēr paškritika nav tas, kas Elīnu raksturo visvairāk. Sarunā viņa vairākkārt atgriežas pie prieka par savu profesiju. Viņai nav svarīgi spēlēt tikai lielās vai skaļās lomas. Svarīgākais ir sajūta, ko sniedz pats process. "Gribu, lai man ir interesanti. Gribu, lai man ir kaifs to darīt". Aktrise vislielāko gandarījumu gūst brīžos, kad uz skatuves viss saslēdzas vienā veselumā un rodas īsta radīšanas bauda. "Man svarīga ir sajūta... tas absolūtais kaifs, kad viss saslēdzas."
Elīna atzīst, ka ir absolūta Latvijas patriote. Braucot pa Latviju ar izrādēm, viņa arvien vairāk novērtē to, cik skaista ir mūsu zeme un cik īpaša ir latviešu valoda. "Mēs tiešām esam tik forši!".
Lai arī dzimusi un augusi Rīgā, šodien Elīna sevi sauc par lepnu valmierieti. Savulaik viņa pat nespēja iedomāties, ka varētu dzīvot mazpilsētā, bet tagad bez Valmieras savu dzīvi vairs nespēj iedomāties. Viņa atzīst, ka tieši tur atradusi stabilitāti, mieru un cilvēkus, ar kuriem jūtas piederīga.
Sarunā Elīna ir pārsteidzoši atklāta arī par nemieru, ko viņā radījis karš Ukrainā. Viņa neslēpj, ka kopš 2022. gada kļuvusi daudz piesardzīgāka, domājot par nākotni. Viņai sāp Latvijas vēsture un rūp tas, kāda būs mūsu valsts rīt. Taču šīs bažas vienlaikus likušas vēl vairāk novērtēt cilvēkus sev līdzās, savu darbu un iespēju dzīvot Latvijā. "Man patīk dzīve, un es ļoti gribu dzīvot," saka Elīna Vāne.
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