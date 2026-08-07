Mūziķis Igo: “Vienā mirklī kļuvu slavens - nevarēju pa Rīgu paiet”
Dziedātājs, dziesmu autors un mūziķis Igo intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve: atklāj, kā aizritēja viņa straujais ceļš uz popularitāti, kāds darbs slēpās aiz panākumiem un kāpēc arī šodien viņš uzskata – īstas dziesmas rodas tikai tad, ja tās top no sirds.
Par savas karjeras sākumu Igo runā ar smaidu, jo viss noticis ļoti strauji. Pēc uzvarām konkursos viņš pēkšņi kļuva par vienu no atpazīstamākajiem dziedātājiem visā Padomju Savienībā. "Ikviens taksists un viesnīcas tantiņa mani pazina!" atceras Igo. Popularitātei gan bija arī otra puse. "Lai tiktu galā ar cilvēku pūļiem, mēs ar “Remix” menedžeri Ēriku Naļivaiko viesnīcas liftā mainījāmies ar atslēgām – es gāju uz viņa numuru, bet viņš uz manējo. Es dzīvoju savā numurā kā dieva ausī, bet Ēriks saņēma visu uzmanību un izšķiroja tos piedāvājumus, kas varētu būt noderīgi," smejas mūziķis.
Īpaša lappuse Igo muzikālajā dzīvē ir Atmodas laikam. Dziesma “Pie laika”, kur skan Igo sacerētie vārdi “Dzīvību, dzīvību Tēvzemei, nelūdzam, pieprasām”, kļuva par vienu no tā laika simboliem. Mūziķis neslēpj – visi apzinājās, ka uz skatuves dara ko vairāk nekā tikai dzied. "Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs riskējām. Gribējās, lai pašu zemē arī ir labāk. Viens otru uzmundrinājām un ne no kā īpaši nebaidījāmies. Ik pa laikam mums kratīja ar pirkstu un teica – ja nebeigsim savu propagandu, koncertus aizliegs. Nekad nevarēja zināt, kurš būs pēdējais koncerts."
Arī pēc piecdesmit gadiem uz skatuves Igo joprojām uzskata, ka klausītājus nevar apmānīt. "Ja tu labi un godīgi dari savu darbu, rodas dziesmas, kas cilvēkiem patīk. Viņi dzird stāstu, jūt sirsnību, novērtē atdevi," pārliecināts ir mākslinieks.
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