Ādažos iepriecinās māmiņas par dvīnīšu un vairāk bērnu piedzimšanu: būs krietni lielāks pabalsts
Ādažu novada pašvaldība plāno būtiski palielināt pabalstu par dvīnīšu, trīnīšu un vairāk bērnu piedzimšanu vienās dzemdībās, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Ādažu domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdē ceturtdien tika atbalstīti grozījumi saistošajos noteikumos "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", kas paredz palielināt bērna piedzimšanas pabalstu gadījumos, kad vienās dzemdībās piedzimst divi vai vairāk bērni, vienlaikus saglabājot līdzšinējo pabalsta apmēru viena bērna piedzimšanas gadījumā.
Deputāti atbalstīja priekšlikumu par dvīnīšu piedzimšanu piešķirt 2000 eiro jeb 1000 eiro par katru bērnu, bet par trīnīšu un vairāk bērnu piedzimšanu vienās dzemdībās piešķirt 1500 eiro par katru bērnu.
Kā liecina "likumi.lv" pieejamā informācija, pašlaik spēkā esošie saistošie noteikumi paredz, ka Ādažu novadā var saņemt pabalstu līdz 300 eiro apmērā par katru bērnu un noteikumi neparedz atšķirīgus pabalstus par dvīņu, trīņu vai vairāk bērnu piedzimšanu.
Ādažu novada mērs Gatis Miglāns (ZZS) pavēstīja, ka šī iecere noteikt diferencētus pabalstus nākusi no kādas māmiņas, kas ir gaidībās un kura izpētījusi situāciju citās pašvaldībās. Mērs uzsvēra, ka šāda pabalstu paaugstināšana nebūs liels slogs pašvaldības budžetam, jo novadā līdz šim dvīņi, trīņi un vairāk bērni dzimstot ļoti reti.
Lai grozījumus saistošajos noteikumos pieņemtu domē, nepieciešams tos izskatīt Finanšu komitejā un nodot sabiedriskajai apspriešanai.