Emīls Balceris par laulību: “Es gribēju precēties - tā bija mana iniciatīva”
Grupas “Musiqq” solists Emīls Balceris intervijā augusta “Jauns OK” žurnālā stāsta par mūziku, ģimeni, dzīvi Liepājā un izvēlēm, kas viņu veidojušas kā mākslinieku un kā cilvēku.
Šogad aprit 18 gadi kopš grupas “Musiqq” pirmsākumiem, taču Emīls, runājot par savas dzīves pamatu, vispirms nosauc nevis skatuvi, bet ģimeni - sievu Ievu un dēlu. Abi ar sievu ir precējušies jau desmit gadus, un Emīls neslēpj, ka šis lēmums viņam bijis ļoti apzināts.
“Man viss notiek tā, kā es vēlējos. Apprecējāmies, kad man bija 24, dēls piedzima, kad man bija 26, un es ļoti skaidri zināju, ko es gribu. Tas nebija nejauši,” intervijā saka Emīls.
Runājot par laulību, viņš atzīst: “Es gribēju precēties, tā bija mana iniciatīva: man te jāsper solis, citādi jau var vilkt garumā gadiem. Tā ka - vispār necik nejūtos kļūdījies! Ko es varu palaist garām, ja man ir tas, ko es gribu?”
Intervijā Emīls atklāj arī to, kā iepazinies ar sievu, vai fanu uzmanība ietekmē viņa attiecības un ko mūzikas dēļ nācies palaist garām.
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