Jogas pasniedzēja Zane Balode: “Ar ziediem aizbraucu pie vīra un pateicu - šķiramies”
Zanes Balodes dzīve no malas izskatījās sakārtota: laulība, bērni, finansiāla drošība, iespēja būt klātesošai mammai un dzīvot šķietami skaistu dzīvi. Taču intervijā augusta “Jauns OK” numurā viņa atzīst - aiz šīs fasādes pamazām krājās vientulība.
Savā bijušajā laulībā Zane, kā pati saka, reprezentējusi gandrīz perfektu sievu. “Viņš pat teica, ka mājās nāk kā uz templi. Tā bija iluzora miera osta, kur nekad nav konfliktu,” viņa atklāj. Taču vienā brīdī Zane sapratusi, ka šajā mierā ir apklusinājusi pati savas vēlmes un vajadzības.
Šķiršanās lēmums atnācis kovida laikā, kad viņa pirmo reizi pēc ilgiem gadiem palikusi viena pati ar sevi. “Pēc tam ar ziediem aizbraucu pie vīra un pateicu - šķiramies,” stāsta Zane.
Viņa neslēpj, ka ārēji dzīve izskatījusies skaista un nodrošināta, tomēr iekšēji tajā bijis daudz vientulības. “Ārēji viss izskatījās teju perfekti, bet tur bija ļoti vientuļi un diemžēl bija jāizkāpj no šīs spēles, lai ieraudzītu, kas ir mani patiesie ciešanu iemesli.”
Intervijā Zane runā arī par to, kā pēc šķiršanās mainījās viņas dzīves kvalitāte, kāpēc brīvībai ir sava cena un kā šobrīd caur jogu, sarunām un pašas radītām smaržām palīdz cilvēkiem atcerēties savu spēku.
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