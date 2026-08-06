Linda Kalniņa par attiecībām ar Džilindžeru: “Iemīlējās divi cilvēki ar lielu gadu starpību. Un?”
Horeogrāfe, aktrise un režisore Linda Kalniņa intervijā augusta “Jauns OK” numuram atklāti stāsta par dzīves posmu, kurā viņas priekšplānā pirmo reizi tik izteikti nonākusi privātā dzīve. Pēc gadiem, kuros galvenā loma bijusi profesionālajai izaugsmei, Linda šobrīd mācās jaunu - sievas - lomu.
“Svarīgākā loma man šobrīd ir saistīta ar privāto dzīvi. Sievas loma man ir ļoti būtiska, jo nākusi manā dzīvē pavisam no jauna,” intervijā saka Linda. Viņa atzīst, ka desmit gadus dzīvojusi viena, iepazinusi gan vientulību, gan vienatni, un tieši šī pieredze viņu sagatavojusi attiecībām citādi nekā agrāk.
Runājot par attiecībām ar režisoru Džilindžeru un 27 gadu vecuma starpību, Linda saka, ka savā pasaulē vecumam nepiešķir tik lielu nozīmi. “Mākslinieku pasaulē šīs vecuma robežas vispār brūk un jūk. Nu jā, sanāca tā, ka iemīlējās divi cilvēki ar lielu gadu starpību. Un? Man pat pašai ir mazliet neērti to komentēt, jo tas šķiet muļķīgi.”
Vienlaikus Linda uzsver, ka attiecības nav kaut kas pašsaprotams un publiskai apskatei izliekams. “Es noteikti nebūšu cilvēks, kurš šīs attiecības izliks publiskai apskatei - ne Instagramā, ne arī detalizēti par tām runājot. Es to nevēlos darīt. Man šķiet, vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka attiecības ir kaut kas sargājams.”
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