Kāds neatbild uz ziņu? Varbūt es kaut ko izdarīju nepareizi? Kāds ir sliktā garastāvoklī? Varbūt vainīga esmu es?
Cita pasaule
Šodien 13:08
5 zodiaka zīmes, kas pārāk ātri uzņemas vainu
Vai pazīsti cilvēkus, kuri pat situācijās, kurās viņi nav ne pie kā vainīgi, tomēr pirmie sāk meklēt, ko izdarījuši nepareizi? Astrologi uzskata, ka dažām zodiaka zīmēm piemīt īpaša tendence uzņemties pārāk lielu atbildību un daudz ko uztvert personīgi.
Zvaigžņu vērotāji izceļ vairākas zīmes, kurām bieži piemīt spēcīga pašanalīze, vēlme palīdzēt citiem un reizēm arī nepamatota sevis kritizēšana. Tātad, ja pazīstat kādu, kurš vienmēr saka “mana vaina”, iespējams, viņa zodiaka zīme ir viena no šīm. Vai arī viņš vienkārši ir ļoti gādīgs cilvēks.
Lasi tālāk un uzzini, kuras zodiaka zīmes visbiežāk mēdz sev jautāt: “Vai tā bija mana vaina?”
Piezīme. Astroloģiskās prognozes un horoskopi ir izklaidējošs saturs, kas nav balstīts zinātniski pierādītās metodēs.