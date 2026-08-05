Čehova teātra direktore Dana Bjorka: “Ne visi, kurus uzskatām par tuviem, ir mūsu cilvēki”
Dana Bjorka jau bērnībā zināja, ka vēlas būt aktrise, un šis sapnis viņu aizveda līdz vienam no nozīmīgākajiem amatiem Latvijas teātra vidē. Žurnālam "Patiesā Dzīve" viņa atklāti stāsta par mērķu sasniegšanu, vilšanos cilvēkos un to, kā atrast savu īsto vietu dzīvē.
To, ka gribu kļūt par aktrisi, izdomāju aptuveni piecu gadu vecumā. Ome mani aizveda uz Rīgas Krievu drāmas teātri – tagad to pazīstam kā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri –, un mēs skatījāmies Trīnes grēkus. Man izrāde tik ļoti patika, ka starpbrīdī omei vaicāju, kā sauc tos cilvēkus, kuri kāpj uz skatuves. Viņa paskaidroja, ka tie ir aktieri. “Es arī gribu būt aktrise!” sacīju. Kopš tā brīža sekoju savam sapnim. Joprojām labi atceros kādu ziemas vakaru. Tolaik biju jauniete. Atbraucu no Jelgavas uz Rīgu apciemot omi un aizgāju pastaigāties pa Vecrīgu – gāju no Laimas pulksteņa virzienā uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri. Uz bruģa bija skaisti sasnidzis, un to visu izgaismoja laternas. Gāju un pie sevis domāju – man ir sapnis, es vēlos, lai katru dienu pa šo ceļu varētu iet uz savu darbu. Uz teātri.
Paļauties tikai uz sapni nav pārāk gudri, tādēļ ir svarīgi ne tikai domāt, bet arī darīt. Runājot par profesiju – lai sapnis piepildītos, ir jāiegūst izglītība un jāiet tajā vidē, cilvēkos. Pat ja sākumā kaut kas nesanāk, bet ir ļoti liela vēlme, es ticu, ka tā piepildīsies. Jā, varbūt ne uzreiz pilnā apjomā, bet vismaz uz pusi noteikti. Man šķiet, ka ikdienā ne vienmēr spējam uztvert visu milzīgo informācijas daudzumu, ko redzam un dzirdam, smadzenes to visu nespēj apstrādāt, bet, ja koncentrējamies uz konkrētu vēlmi, tad mūsu prāts starp miljoniem iespēju un uzdevumu fokusējas uz to, kas ir svarīgs. Uzreiz iedomājos par cilvēku, kurš piepeši nolemj, ka sāks nodarboties ar alpīnismu, kaut gan viņam ir pārāk liels svars un nav fiziskās sagatavotības. Ko viņš darīs? Ies uz treniņu sienu un cīnīsies. Varbūt svars ātri neies nost, būs kritieni un klupieni, bet ikdienas treniņos, nostiprinot muskulatūru, viņš agrāk vai vēlāk atbrīvosies no liekā un kļūs par to alpīnistu, kāds vēlas būt. Manuprāt, cilvēkam, kurš ir savā vietā vai ceļā uz savu vietu, arī kritiens var likt pasmaidīt un sagādāt prieku, jo viņš mācās izdarīt tā, lai nepakristu. Viņš dara ar attieksmi un gūst kaifu no tā, ka ir tur, kur vienmēr vēlējies būt.
Cilvēki, kuri ir tev apkārt, lielā mērā veido tavu pasaules uztveri. Jāatzīst, es vienmēr esmu bijusi diezgan naiva tieši cilvēciskajās attiecībās. Ļoti uzticos cilvēkiem. Bet, ja uzticība vienu reizi ir zaudēta, otro reizi vairs nevarēšu uzticēties. Sešu gadu laikā, kopš kļuvu par teātra direktori, manī sakrājās vilšanās par cilvēkiem, turklāt vairumā gadījumu par tiem, kurus uzskatīju par tuviem draugiem un kuriem ļāvu pietuvoties manai ģimenei. Tad kāds man pateica zīmīgus vārdus: “Dana, tu nesaproti, ka mūsu lielajā pasaulē dzīvo ļoti daudz cilvēku, bet tikai daži no šiem miljoniem ir īstie un tavējie. Pārējie, kurus tu uzskati par labiem un tuviem draugiem, bieži vien ir garāmgājēji. Viņi konkrētajā laika posmā tev bija vajadzīgi, lai palīdzētu īstenot kaut ko tavā dzīvē, un tieši tāpat arī tu biji garāmgājēja viņu dzīvē un ar savu klātbūtni palīdzēji kaut ko īstenot viņiem.” Šie vārdi man palīdz cīnīties ar iekšējām sāpēm, ko bieži vien izraisa vilšanās cilvēkos. Saprotu – mēs neesam vainīgi viens otra priekšā, jo neesam īstie viens otram.