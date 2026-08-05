Ko tava vasaras lasāmviela atklāj par tevi? Grāmatu izvēle var daudz ko pastāstīt par personību
Vasara daudziem asociējas ar atpūtu saulē, dzērienu rokā un grāmatu, kas gaida koferī pirms ceļojuma. Taču izrādās – tas, kādu grāmatu izvēlamies paņemt līdzi atvaļinājumā, var daudz ko atklāt par mūsu domāšanu un pat slēptām bažām.
"Grāmatu saraksts būtībā ir kā personības karte," skaidro École Normale Supérieure (ENS) kognitīvais zinātnieks Edgars Dubūrs.
Pēc viņa teiktā, žanra izvēle nav nejauša – tā bieži saistīta ar mūsu emocijām, interesēm un dziļākajiem psiholoģiskajiem impulsiem. Daiļliteratūra nevis rada jaunas sajūtas, bet gan aktivizē tās emocijas un instinktus, kas cilvēkā jau pastāv.
Pētījumi liecina, ka grāmatu izvēle var būt saistīta arī ar mūsu iekšējām bažām. Oksfordas Brūksas universitātes psiholoģijas pētniece Valērija van Mulukoma secinājusi – tas, kādas grāmatas mūs piesaista, var atspoguļot lietas, par kurām visvairāk domājam vai uztraucamies.
Ja izvēlies kriminālromānus – tevi interesē briesmas un noslēpumi
Ja pludmales somā vienmēr nonāk detektīvi, trilleri vai patiesu noziegumu stāsti, iespējams, tevi aizrauj jautājumi par draudiem, riskiem un cilvēka tumšāko pusi.
Šajā kategorijā ietilpst ne tikai klasiskie detektīvi, bet arī spiegu romāni, psiholoģiskie trilleri un šausmu literatūra.
Ja izvēlies romantiskus stāstus – svarīgas ir attiecības
Tie, kuri vasarā izvēlas romantiskus romānus vai stāstus par cilvēku attiecībām, biežāk interesējas par emocijām, tuvību, draudzību un cilvēku savstarpējo dinamiku.
Šādu grāmatu cienītājus var vairāk saistīt jautājumi par attiecībām, piederību un to, kā viņus uztver apkārtējie.
Ja ceļo kopā ar fantāzijas pasaulēm – iespējams, domā par lielajiem jautājumiem
Fantāzijas, zinātniskās fantastikas un distopiju cienītāji bieži meklē ne tikai izklaidi, bet arī iespēju domāt par pasauli plašāk.
Šādu grāmatu lasītājus var vairāk interesēt jautājumi par cilvēces nākotni, tehnoloģijām, klimata pārmaiņām vai sabiedrības attīstību.
Ja priekšroku dod vēsturei un biogrāfijām – meklē atbildes
Ne visiem patīk aizbēgt izdomātās pasaulēs. Daudzi atvaļinājumā izvēlas dokumentālus darbus, vēsturiskas grāmatas vai biogrāfijas.
Pētnieki norāda – svarīgākais nav tas, vai stāsts ir izdomāts vai balstīts realitātē. Cilvēkus kopumā piesaista stāsti – gan romānos, gan vēsturē, gan pat ikdienas sarunās.
Tāpēc nākamreiz, kad koferī ieliksi kādu grāmatu, padomā – iespējams, tā nav tikai nejauša izvēle. Tā var daudz ko pastāstīt par to, kas tevi aizrauj, no kā tu baidies un ko meklē.