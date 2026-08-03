“Mājās atgriezāmies tikai tad, kad sauca!” Vecāki diskutē, vai mūsdienu bērniem pietrūkst īstas bērnības
Mūsu bērnībā izklaide nebija jālejupielādē – tā sākās pagalmā, siena šķūnī, pie jāņogu krūma vai kartupeļu vagā. Kamēr mūsdienu bērnu brīvais laiks nereti paiet telefonos un datorspēlēs, viņu vecāki atceras vasaras bez interneta, dienas kopā ar sētas draugiem un pavisam vienkāršus piedzīvojumus, kas kļuvuši par spilgtākajām bērnības atmiņām.
Kādi bērnības piedzīvojumi, kas reiz šķita pašsaprotami, noteikti būtu jāizbauda arī mūsdienu bērniem? Šādu diskusiju sociālajā tīklā “Threads” aizsāka satura veidotāja Zaiga, aicinot citus papildināt viņas iesākto sarakstu.
“Lietas, kuras noteikti vajadzētu piedzīvot mūsu bērniem. Tādas, kuras piedzīvojām mēs. Es sākšu — vismaz reizi pārnakšņot siena šķūnī,” viņa rakstīja.
Aicinājums ātri vien pārvērtās nostalģiskā atmiņu virknē, kurā netrūka ne vasaru laukos, ne pagalma draugu, ne kārumu, kas bērnībā šķita īpaši gardi.
Kāda komentētāja atcerējās skolā spēlētos papīrīšus jeb “fantjikus” uz palodzes, savukārt cita pieminēja baltmaizi ar skābo krējumu un cukuru, kā arī savulaik tik populāro gumijlēkšanu.
Vairāki diskusijas dalībnieki rakstīja par bērnību laukos – kartupeļu talkām, malkas krāmēšanu un kolorado vaboļu lasīšanu no kartupeļu stādiem. Kāda sieviete atzina, ka šādu pieredzi papildināja arī ogas un mājās gatavoti cukurgailīši, jo veikalos nopērkamo našķu izvēle tolaik nebija tik plaša.
“Bez telefoniem, datoriem, un televizors pieejams tikai noteiktā laikā, kad kādā kanālā rāda multenes. Manuprāt, mūsdienās pilnīgi viss ir pārāk viegli pieejams,” viņa secināja.
Komentāros tika pieminēta arī makšķerēšana kopā ar vectēvu gumijas laivā, sēdēšana pie jāņogu krūma, sienāžu un taureņu ķeršana, kā arī dienas, kas no rīta līdz vakaram pavadītas kopā ar kaimiņu bērniem.
“Tagad ir sajūta, ka bērni vairs neiet vienkārši ārā,” rakstīja kāda diskusijas dalībniece, atceroties pagalma un sētas draugus.
Citi vēlējās, lai nākamās paaudzes izbaudītu arī īstu ziemu – slēpošanu piesnigušā mežā, laišanos no kalna ar slēpēm vai ragaviņām un, pats galvenais, daudz sniega.
Diskusijā netrūka arī humora. Uz ierosinājumu vismaz reizi pārnakšņot siena šķūnī kāda komentētāja atbildēja, ka vismaz vienu reizi vajadzētu šo šķūni arī nodedzināt un ugunī samest šīferi.
Lai gan daļa bērnības pieredžu mūsdienās var šķist pārgalvīgas vai pat bīstamas, komentārus vienoja vēlme bērniem nodot brīvības, vienkāršības un piedzīvojumu sajūtu – bērnību, kurā laiks tika pavadīts ārā, jauni iespaidi radās bez ekrāniem, bet vislabākās atmiņas bieži tika radītas no pavisam vienkāršām lietām.