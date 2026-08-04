"Panorāmas" leģenda Gunārs Dūzis: "Allaž paturēju prātā vectēva mācīto - ka ir jācīnās"
Iepērkoties veikalā, ik pa laikam gadās, ka pārdevēji pavaicā – kur jūsu balss ir dzirdēta? Žurnālistam Gunāram Dūzim ir viena atbilde: “Bildes vairs nav, skaņa ir palikusi.” Vairāk nekā pusi gadsimta viņa balss bijusi dzirdama zilajos ekrānos.
Karjeras laikā Gunāram televīzijā bijušas dažādas lomas – viņš sāka kā režisora palīgs, turpināja kā reportieris, redaktors, Panorāmas vadītājs un vēlāk producents. Šopavasar bija viņa pēdējā darba diena, un nu ir laiks aprast ar jaunu lietu kārtību. Viens gan ir skaidrs – sēdēt klēpī saliktām rokām Gunāram arī turpmāk nebūs laika.
Vairāk nekā 50 gadu – tas ir ļoti solīds darba stāžs... Kādēļ tieši žurnālistika?
Interese par žurnālistiku sākās skolas laikā, 10. klasē. Mans fizkultūras skolotājs bija Jānis Rovičs – bokseris, Latvijas čempions, gandrīz tika uz olimpiskajām spēlēm Romā. Ventspilī bija paredzēts mačs starp Latviju un Igauniju, un viņš, zinot, ka tīri labi protu fotografēt, sacīja: “Atbrauc līdzi, es rakstīšu Sportiņam (laikraksts “Sports” – aut.), un tu nobildē.” Sportiņš bija tas, no kā principā mācījās lasīt, – vieni no ābeces, citi no Sportiņa. Puikām tā bija galvenā lasāmviela, kur viss, kas rakstīts, taisnība. Aizbraucu līdzi, nofotografēju. Otrdien atvēru laikrakstu, bilde pirmajā lapā, apakšā rakstīts – G. Dūža foto. Noģībt varēja no tā! Pēc tam nofotografēju stafeti Jūrmalā – par godu 1. maijam tādas rīkoja katrā pilsētā – un uzrakstīju arī dažas rindiņas, būtībā paplašinātu foto parakstu, kurš uzvarēja, ar kādu rezultātu, pavisam piedalījās tik un tik dalībnieku. Pēc tam pastnieks atnesa honorāru uz mājām. Man, skolniekam, tas bija īpaši – saņemt paša nopelnīto naudu. Tā tas sākās.
Oficiāli televīzijā biju no 1969. gada 2. septembra. Tā paša gada novembrī mani iesauca armijā, kur pavadīju divus gadus. Pēc tam atnācu atpakaļ uz televīziju. Sāku kā režisora palīgs – cilvēks, kurš aiznes, atnes, pieraksta, padod, noliek, pasūta kaut kādas nepieciešamas lietas. Ja ietu šo ceļu, nākamais solis būtu režisora asistents, tad režisors, bet to es negribēju. Mani vairāk interesēja nofilmēt, uzrakstīt un atkal taisīt nākamo ziņu.
Kā reportieris sāku strādāt Propagandas redakcijā, 1974. gadā nokļuvu Panorāmā. Bijām sadalīti pa nozarēm, man tika vieglā rūpniecība. Katram iedalīja arī savu pilsētu Latvijā un kādā no pārējām Baltijas valstīm. Es biju atbildīgs par Rēzekni un Tallinu. Tajā laikā Panorāma bija pilna ar sociālistisko sacensību, lielām darba uzvarām un partijas vadošo lomu. Astoņdesmito gadu vidū piedalījos tādu raidījumu kā Būvlaukums – par celtniecību – un TV pirts tapšanā; tur mēs ar humoru centāmies atainot sadzīviskas nejēdzības. Ar TV pirti bija grūti strādāt, jo, ja kaut kur atradām ļoti lielas nejēdzības, bija zvans no Radio un televīzijas komitejas vadības: “Biedri Dūzi, jūs paskatieties, vai tur tiešām viss ir tā, kā izskatās. Jums vairāk tajā raidījumā vajadzētu par cilvēku sliktajām īpašībām stāstīt.” Jā, bija arī tā jāstrādā.
Pilnīgi pretēji labas žurnālistikas būtībai. Kas jums kā žurnālistam vienmēr ir bijis svarīgi? Un varbūt ne tikai kā žurnālistam.
Man vienmēr šķita – ja man ir dotas iespējas, tās jāizmanto. Mana iespēja bija parādīt cilvēkiem to, ko viņi paši nevar atrast, jo tur nepiedalās un nezina, ka tā notiek. Uzskatīju, ka tas ir mans uzdevums. Protams, arī es varēju kļūdīties un neredzēt tā, kā to redzēja citi, bet lielākoties kļūdas gadījās tad, kad noticēju cilvēkam uz vārda. Vienmēr vajag pārbaudīt, uzzināt arī citus viedokļus. Ja par vērtībām, kas noderēja ne tikai darbā, bet arī citur dzīvē, tad allaž paturēju prātā vectēva mācīto – ka ir jācīnās.
Par ko?
Par sevi. Kad, puika būdams, sporta skolā mācījos spēlēt basketbolu, sapratu, ka neatkarīgi no tā, iemet vai neiemet to bumbu grozā, tev ir jāturpina cīnīties. Man patika cīnīties ar pārspēku, pat zinot, ka tas ir bezcerīgi. Bet līdz galam.
Visu sarunu ar Gunāru Dūzi lasi žurnāla “Patiesā Dzīve” speciālizlaidumā “Laimīgas vecumdienas”, kas nopērkams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.