Šonedēļ populārākie vārdi – Olga un Astrīda
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Dzīvesstils

Šonedēļ populārākie vārdi - Olga un Astrīda

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Šonedēļ sveicam Olgas, Rēzijas, Astrīdas, Elvīras, Zentas, Astras, Zitas, Zemgus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!

Šonedēļ populārākie vārdi – Olga un Astrīda...

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Olga (15442).

No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Astrīda (1505), Elvīra (1184), Zenta (1061) un Velga (1046). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dzelde (3), Brencis (5), Virma (9), Audra (17), Zigita (22), Zelda (32), Audris (50), Liega (60) un Inuta (65).

Vēl vārda dienu šonedēļ svin 881 Zita, 833 Rēzijas, 811 Astras, 727 Vizmas, 290 Zelmas, 201 Klāra un 149 Zemgi.

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