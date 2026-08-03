Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Olga un Astrīda
Šonedēļ sveicam Olgas, Rēzijas, Astrīdas, Elvīras, Zentas, Astras, Zitas, Zemgus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Olga (15442).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Astrīda (1505), Elvīra (1184), Zenta (1061) un Velga (1046). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dzelde (3), Brencis (5), Virma (9), Audra (17), Zigita (22), Zelda (32), Audris (50), Liega (60) un Inuta (65).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 881 Zita, 833 Rēzijas, 811 Astras, 727 Vizmas, 290 Zelmas, 201 Klāra un 149 Zemgi.