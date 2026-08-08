Ko dara drosmīgi cilvēki, kad dzīve kļūst grūta: karalienes Elizabetes II vārdi
Karalienes Elizabetes II izteikums par drosmi un izturību grūtos laikos atkal ir kļuvis populārs.
Britu monarhienes vārdi, kas tika sacīti vēl 2008. gadā, daudziem šķiet kā universāls atgādinājums par to, kā nezaudēt cerību pat visgrūtākajos dzīves brīžos.
Toreiz Elizabete II sacīja: "Kad dzīve šķiet smaga, drosmīgie nepadodas un neatzīst sakāvi. Viņi vēl apņēmīgāk cīnās par labāku nākotni."
Kā ziņo ārvalstu mediji, karaliene atzina, ka dzīve ir pilna pārbaudījumu. Viņa apzinājās, ka ikviens cilvēks savā dzīvē saskaras ar zaudējumiem, slimībām, finansiālām grūtībām vai neziņu par nākotni.
Vienlaikus, viņasprāt, tieši spēja nepadoties un turpināt virzīties uz priekšu atšķir drosmi no izmisuma.
Šī citāta būtība ir tāda, ka drosme nenozīmē baiļu vai sāpju neesamību. Tā izpaužas gatavībā rīkoties, neraugoties uz tām. Bieži vien tās nav varonīgas rīcības, bet gan ikdienišķi lēmumi — atgriezties darbā pēc neveiksmes, atbalstīt tuviniekus, lūgt palīdzību vai sākt visu no jauna pēc piedzīvotas sakāves.
Elizabete II bieži runāja par tādām tēmām kā izturība, pienākums un cerība. Vairāk nekā 70 valdīšanas gadu laikā viņa piedzīvoja pasaules mēroga krīzes, ekonomiskus satricinājumus, teroraktus un Covid-19 pandēmiju. Tāpēc daudzi viņas vārdus par spēju nepadoties uzskata ne tikai par personīgās pārliecības atspoguļojumu, bet arī par dzīves pieredzes rezultātu.
Šīs filozofijas piekritēji uzskata, ka grūtības var kļūt par iekšējā spēka avotu. Tās palīdz attīstīt pacietību, izturību un līdzjūtību, savukārt cerībai ir nozīme tikai tad, ja cilvēks ir gatavs spert konkrētus soļus pārmaiņu virzienā.
Starp citiem pazīstamiem Elizabetes II izteikumiem ir arī šādi vārdi: "Bēdas ir cena, ko mēs maksājam par mīlestību", "Ienīst un iznīcināt vienmēr ir bijis viegli. Veidot un lolot ir daudz grūtāk", kā arī: "Tieši mazi soļi, nevis milzu lēcieni, bieži vien noved pie nozīmīgākajām pārmaiņām."