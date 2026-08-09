Cita pasaule
Šodien 06:39
Sievietes, kas uzaugušas 1970. un 1980. gados, mierīgi izturas pret 8 lietām, kas izved no pacietības jaunāko paaudzi
Sievietes, kas uzaugušas 1970. un 1980. gados, nekad nav dzīvojušas bez rūpēm — ne toreiz, ne tagad. Tomēr viņas daudz mierīgāk izturas pret dažām lietām, kas mūsdienās īpaši kaitina jaunos cilvēkus.
Kā norādīts izdevumā "Your Tango", tolaik dzīve bija pavisam citāda — nebija viedtālruņu, un lielāka patstāvība nozīmēja, ka meitenēm bija vairāk brīvības veidot pašām savus uzskatus un pārliecību par sevi. Tieši šīs īpašības viņas ir saglabājušas arī pieaugušo dzīvē.
Sievietes, kas uzaugušas 1970. un 1980. gados, neuztraucas par lietām, kas bieži vien spēj izvest no pacietības jaunāko paaudzi. Runa ir par astoņām lietām.