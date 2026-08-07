Stiliste iesaka jaunajām māmiņām pēc dzemdībām vairs nevilkt vecos džinsus
Daudzas sievietes pēc bērna piedzimšanas pieļauj vienu un to pašu kļūdu — cenšas pēc iespējas ātrāk atkal uzvilkt drēbes, ko valkāja pirms grūtniecības.
Pēc stilistes Annas Krivoručko domām, kuru citē izdevums 1+1, šāda pieeja tikai palielina stresu un negatīvi ietekmē pašvērtējumu.
Eksperte iesaka garderobes centrā neturēt džinsus, kas pašlaik vēl neder. Tā vietā labāk izvēlēties vairākus mūsdienīgus apģērba gabalus, kas atbilst pašreizējām ķermeņa aprisēm. Šāda garderobe ļaus justies ērti un ik dienu neatgādinās par nepieciešamību steidzami zaudēt svaru.
Stiliste norāda, ka sievietes ķermenis pēc dzemdībām pakāpeniski atgūstas, tāpēc šo procesu nevajadzētu sasteigt. Viņasprāt, apģērbam jāpalīdz justies pārliecinātai, nevis jākļūst par pastāvīgu vilšanās avotu.
Speciāliste īpašu uzmanību iesaka pievērst apģērba piegriezumam un tam, kā tas pieguļ augumam. Stingru modeļu vietā labāk izvēlēties brīvāka piegriezuma bikses un džinsus, kleitas ar akcentētu vidukli, kā arī kvalitatīvus audumus, kas labi saglabā formu. Šādi risinājumi palīdz izveidot harmonisku siluetu, nezaudējot komfortu.
Eksperte arī iesaka atteikties no bezformīga apģērba, kas pilnībā noslēpj auguma aprises. Viņasprāt, pareizi izvēlēts piegriezums spēj daudz labāk izcelt izskata priekšrocības nekā pārāk apjomīgas drēbes.
"Nesāpiniet sevi ar vecajiem džinsiem," uzsvēra stiliste, aicinot sievietes nesalīdzināt sevi ar to, kādas viņas bija pirms grūtniecības, bet gan izvēlēties apģērbu, kas piemērots viņām šobrīd.