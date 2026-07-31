Gejs Tuvajos Austrumos: Džonatans izstāsta par bērnību Libānā un uzaugšanu, dzīvi Izraēlā
Dažkārt cilvēka dzīvesstāsts sākas ar jautājumu: “Kur es īsti piederu?” Džonatana Elkhourija gadījumā atbilde nav viena valsts vai viena identitāte. Viņš ir dzimis Libānā, uzaudzis Izraēlā, kristietis, LGBTQ+ kopienas pārstāvis un cilvēks, kurš gadiem ilgi runā par savu pieredzi dažādās pasaules vietās.
Pirms mūsu sarunas mēs vēl pasmējāmies par klasisko interviju bailēm — vai mikrofons tiešām ieraksta? Taču aiz šī vieglā mirkļa sākās ļoti personisks stāsts par mājām, zaudējumu, pieņemšanu un cerību.
BĒRNĪBA UN PĀRCELŠANĀS NO LIBĀNAS UZ IZRAĒLU
Terēze Šelengova: Tu piedzimi Libānas dienvidos ļoti sarežģītā laikā. Kad tu atceries savu bērnību, kādas ir pirmās atmiņas, kas nāk prātā?
Džonatans Elkhourijs: Es atceros, kā uzaugu ciematā Libānas dienvidos. Man apkārt bija ģimene — mēs gājām uz skolu, spēlējāmies ar brālēniem un māsīcām, jo mēs visi dzīvojām gandrīz blakus, pāris māju attālumā viens no otra. Es uzaugu tā dēvētajā drošības zonā Libānas dienvidos. Tā bija teritorija, kur atradās Izraēlas Aizsardzības spēki (IAS), kā arī Dienvidlibānas armija, kurā dienēja mans tēvs.
Es vienmēr redzēju tēvu uniformā. Taču man tas nešķita biedējoši — tas radīja drošības sajūtu, jo mēs zinājām, ka viņi ir tur, lai mūs aizsargātu. Reizēm, kad gājām uz skolu, notika uzbrukumi no Hizbullāh puses, un mums nācās pamest skolu un atgriezties mājās.
Kopumā es teiktu, ka man tā bija pilnīgi normāla bērnība, jo es vienkārši nezināju citu variantu.
Vēlāk tev nācās pamest Libānu un tikai deviņu gadu vecumā sākt jaunu dzīvi Izraēlā. Kā tu kā bērns atceries šo pieredzi?
Tas notika divās daļās. Pirmā bija, kad man bija septiņi gadi — 2000. gada maijā, kad IAS izstājās no Libānas dienvidiem. Mans tēvs tajā pašā dienā bija spiests aizbraukt, jo viņa dzīvība bija apdraudēta. Pēkšņi mans tēvs vienkārši vairs nebija blakus. Es biju pārāk mazs, lai līdz galam saprastu, kas notiek. Aptuveni pēc gada un trim mēnešiem mēs beidzot viņam pievienojāmies Izraēlā.
Es joprojām atceros, kā mamma mani naktī pamodināja un pateica, ka mēs brauksim palikt pie radiniekiem Beirūtā, tāpēc man jāpaņem līdzi kaut kas svarīgs. Es paņēmu divus rotaļu lācīšus.
Tev joprojām ir tie lācīši.
Tie joprojām ir ar mani. Man patīk jokot, vai tiešām mani vecāki jau tad nenojauta, ka esmu gejs, jo izvēlējos paņemt lācīšus.
Mēs aizbraucām uz Beirūtu un nonācām lidostā. Es domāju, ka mēs lidosim uz ASV, bet pēc īsa lidojuma mēs piezemējāmies Kiprā. Es biju pārāk mazs, lai saprastu, kas notiek, bet šodien es saprotu, kāpēc visam bija jānotiek slepeni. Pametām Libānu neatvadoties no radiniekiem, jo mums par to draudētu briesmas. Kiprā mēs devāmies uz Izraēlas konsulātu, saņēmām vīzas, un nākamajā dienā lidojām uz Izraēlu, kur es atkal satiku savu tēvu. Mēs pārcēlāmies uz Nahāriju — pilsētu netālu no Libānas robežas, kur bija apmetušās daudzas Dienvidlibānas armijas ģimenes. Pēkšņi es ieraudzīju klasesbiedrus, kurus pēdējo reizi redzēju pirms gada. Mēs visi centāmies pielāgoties pilnīgi jaunai realitātei, jaunai valodai un jaunai valstij.
Sākums bija grūts. Es ierados Izraēlā, nezinot valodu, bet mana mamma vēlējās, lai mums būtu stabilitāte, tāpēc tikai trīs dienas pēc ierašanās es sāku iet skolā. Man ļoti palīdzēja skolotāji un klasesbiedri. Viena skolotāja ar mani strādāja gandrīz katru dienu, un trīs mēnešu laikā es jau brīvi runāju ivritā. Tas bija ļoti ātrs pielāgošanās process jaunajai dzīvei. Tomēr, tā kā es jau biju pieradis apgūt citas valodas, pielāgošanās ivritam man nāca diezgan dabiski. Es to iemācījos ļoti ātri, un šodien runāju ivritā bez akcenta.
Kad tu atskaties uz savas ģimenes izvēlēm — aizbraukšanu no Libānas, ierašanos Izraēlā un jaunas dzīves veidošanu — kā tas ir ietekmējis to, kā tu redzi abas šīs valstis šodien?
Es domāju, ka lielāko ietekmi atstāja atšķirība starp to, kā pret mums izturējās Libāna un kā pret mums izturējās Izraēla. Kad mēs ieradāmies Izraēlā, mēs jutāmies neticami gaidīti. Civiliedzīvotāji mums palīdzēja, skolotāji mūs atbalstīja. Piemēram, mani vecāki vēlējās, lai es turpinātu labi pārvaldīt angļu valodu, tāpēc man bija privātskolotāja, kura man kļuva gandrīz kā vecmāmiņa. Bija patiesa sajūta, ka cilvēki vēlas, lai mums izdodas.
Vienlaikus mana pieredze ir veidojusi arī sarežģītas attiecības ar Libānu. Mēs joprojām saglabājam savu libānisko identitāti, valodu un kultūru, taču daudzi no mums jutās savas dzimtenes pamesti. Dienvidlibānas armija bija sadarbojusies ar Izraēlu un Libānas valdības iesaisti, tomēr pēc Izraēlas izstāšanās mēs tikām nosaukti par nodevējiem.
Šodien es redzu Izraēlu kā savas mājas. Es bieži salīdzinu Libānu ar māti, kura mums deva identitāti, bet pēc tam mūs pameta. Savukārt Izraēla mūs “adoptēja” un palīdzēja izveidot jaunu dzīvi.
Identitāte un piederība
Tu bieži sevi raksturo kā libānieti–izraēlieti, kristieti un LGBTQ+ kopienas pārstāvi. Vai kādreiz esi jutis spiedienu izvēlēties tikai vienu savas identitātes daļu?
Jā, ir bijuši brīži, kad cilvēki sagaidq, ka man būtu jāizvēlas — jāpasaka, vai esmu vairāk izraēlietis vai libānietis. Pat bērnībā klasesbiedri man jautāja, kā es sevi identificēju, un kādu laiku man šķita, ka man ir jāizvēlas viena puse. Taču ar laiku es sapratu, ka man tas nav jādara.
Es piedzimu Libānā, es sevī nesu libānisko mantojumu, kultūru un valodu, bet es vienlaikus esmu arī izraēlietis. Izraēla ir manas mājas, un es lepojos ar savu izraēlieša identitāti. Man šīs identitātes pastāv kopā. Mājās mana libāniskā identitāte ir ļoti klātesoša — caur ģimeni, ēdienu, kultūru un kopienu.
Daudzus gadus es uzskatīju, ka tik daudz dažādu identitāšu ir izaicinājums, jo vienmēr atradās cilvēki, kuri apšaubīja vai nepieņēma kādu daļu no tā, kas es esmu.
Šodien es to redzu kā lielu plusu. Tas, ka esmu libānietis–izraēlietis, kristietis, LGBTQ+ kopienas pārstāvis un daļa no Dienvidlibānas armijas kopienas, man ir ļāvis saprast dažādus skatpunktus un kļūt par tiltu starp kopienām.
No visām šīm dažādajām identitātēm — kuru cilvēkiem ir visgrūtāk saprast vai pieņemt?
Tas patiešām ir atkarīgs no konteksta, kurā es atrodos — vai esmu Izraēlā vai, piemēram, runāju ar libāniešiem.
Dažādos brīžos priekšplānā izvirzās dažādas manas identitātes daļas. Esmu arī runājis vairāk reliģiskās kristiešu kopienās, kur mana LGBTQ+ identitāte var nebūt tik viegli pieņemama, tāpēc es apzinos vidi, kurā atrodos. Es nekad neesmu slēpis to, kas es esmu, un vienmēr atklāti runāju par savu identitāti. Es ne vienmēr katrā sarunā runāju par visām savas identitātes daļām, jo tas ir atkarīgs no tēmas un auditorijas, taču es tās nekad neslēpju. Galu galā visas šīs daļas veido mani.
Piemēram, kad es satieku izteikti pret Izraēlu noskaņotus aktīvistus ārvalstīs, tostarp dažus cilvēkus LGBTQ+ kopienā, es reizēm piedzīvoju ļoti naidīgu reakciju, uzreiz kā viņi uzzina, ka esmu izraēlietis. Pat personiskākās vidēs, piemēram, iepazīšanās lietotnēs, esmu saskāries ar cilvēkiem, kuri nekavējoties reaģē ar dusmām un sāk man draudēt manas identitātes dēļ. Es bieži redzu, ka cilvēki izdara pieņēmumus par mani, pirms vispār zina manu stāstu vai to, kas es esmu kā cilvēks.
Es pilnībā saprotu, ko tu domā. Esmu satikusi daudzus cilvēkus, kuriem jau ir stingrs viedoklis, vēl pirms viņi vispār iedziļinās kopējā stāstā, un bieži balstās uz saukļiem vai to, ko redzējuši sociālajos medijos, īsti neizprotot situācijas sarežģītību vai tajā iesaistīto cilvēku pieredzi.
Es saprotu vēlmi pēc miera — arī es vēlos, lai cilvēki varētu dzīvot droši. Taču reizēm cilvēki šīm sarunām pieiet ar ļoti vienkāršotu skatījumu uz kaut ko, kas patiesībā ir ārkārtīgi sarežģīts. Gadu gaitā, darbojoties aktīvismā un uzstājoties universitātēs visā pasaulē, esmu to piedzīvojis daudzas reizes. Cilvēki bieži saka, ka vēlas uzklausīt minoritāšu balsis un personiskus stāstus, bet tad, kad es pasaku, piemēram, ka esmu izraēlietis, saruna pēkšņi mainās. Pirms viņi uzzina kaut ko par manu izcelsmi — ka esmu libānietis, ka esmu kristietis, ka esmu LGBTQ+ kopienas daļa un ka man ir mans personiskais stāsts — viņi jau ir mani ievietojuši kādā kategorijā un izlēmuši, ko es pārstāvu. Un tieši tā ir sāpīgākā daļa. Ir sajūta, ka mana identitāte un mana personīgā pieredze ir svarīga tikai tad, ja tā atbilst stāstījumam, kuram kāds jau iepriekš tic.
LGBTQ+ aktīvisms un personīgā pieredze
Tu ļoti atklāti runā par savu LGBTQ+ aktīvismu. Kā tava personīgā pieredze ir ietekmējusi to, kā tu pieej šim darbam?
Daudzus gadus es aktīvi darbojos LGBTQ+ kopienā kā brīvprātīgais organizācijā IGJ — Izraēlas geju jauniešu kustībā. Es to vienmēr salīdzinu ar kaut ko līdzīgu skautiem, tikai LGBTQ+ jauniešiem. Tā ir arī atbalsta vieta cilvēkiem, kuri vēl nav atklājuši savu identitāti citiem vai kuri mājās nejūt pieņemšanu. Es sāku tur darboties laikā, kad pats vēl nebiju atklājis savu identitāti citiem. Uzaugot konservatīvā kristiešu ģimenē, pieņemt pašam savu identitāti nebija viegli. Es vienmēr zināju, kas es esmu, bet man bija vajadzīgs laiks, lai to pieņemtu pašam un dotu laiku arī savai ģimenei. Es atklāju savu seksuālo orientāciju tikai ap 21 gadu vecumu.
Pašreizējā situācija un publiskā diplomātija
Es vēlētos īsi pieskarties arī pašreizējai situācijai un tavai lomai publiskajā diplomātijā. Kā 2023. gada 7. oktobra notikumi un tiem sekojošais karš mainīja tavu darbu un tavu lomu publiskajās sarunās?
Esmu iesaistīts publiskajā diplomātijā jau vairāk nekā 10 gadus. Kopš 2014. gada esmu ceļojis pa pasauli, uzstājies universitātēs un ticies ar dažādām kopienām — ebreju, kristiešu, musulmaņu un citām. Taču pēc 7. oktobra es jutu, ka globālajā sarunā kaut kā pietrūkst. Pirms tam es sociālajos medijos nebiju īpaši aktīvs, bet pēc 7. oktobra sajutu nepieciešamību dalīties vairāk — īpaši ar arābu valodā runājošu auditoriju. Man šķita, ka daudzi cilvēki arābu pasaulē līdz galam nesaprata, ko izraēlieši piedzīvoja tajā dienā un kāda ir mūsu ikdienas realitāte. Es sāku veidot vairāk satura arābu valodā un atklātāk runāt par to, ka Izraēla nav tikai ebreji. Izraēla ir daudzveidīga sabiedrība. Aptuveni 20–25% izraēliešu nav ebreji, un arī daudzas minoritāšu kopienas tika skartas gan no Hamas puses, gan plašākā konflikta laikā. Piemēram, cilvēki no dažādām kopienām bija starp tiem, kuri tika nolaupīti, ievainoti un nogalināti.
Tu esi arī minējis LGBTQ+ kopienu un dažādas reakcijas, ar kurām esi saskāries ārvalstīs.
Jā. Īpaši dažās LGBTQ+ kopienas daļās ārvalstīs es redzēju ļoti spēcīgas reakcijas pēc tam, kad cilvēki uzzināja, ka esmu izraēlietis. Dažkārt cilvēki mani uzreiz ievietoja kādā kategorijā, pat pirms bija dzirdējuši manu stāstu. Man bija grūti pieņemt to, ka daudzi cilvēki saka — viņi vēlas uzklausīt minoritāšu balsis un personisko pieredzi, bet brīdī, kad mana pieredze neatbilst stāstījumam, kuram viņi jau tic, viņi pēkšņi vairs nevēlas klausīties. Es esmu cilvēks, kurš daudzos veidos pats ir minoritāte — libānietis, izraēlietis, kristietis, LGBTQ+ kopienas pārstāvis un Dienvidlibānas armijas kopienas daļa. Es domāju, ka liela daļa problēmas ir tajā, ka cilvēki ne vienmēr izprot konflikta vēsturi un terminoloģiju. Viņi dzird noteiktus saukļus vai frāzes internetā un piešķir tiem nozīmi, neiedziļinoties dziļāk. Es pilnībā saprotu vēlmi pēc miera, vēlmi pēc cilvēktiesībām un vēlmi, lai cilvēki varētu dzīvot droši — arī es to vēlos. Taču es domāju, ka ir svarīgi izglītot sevi par vēsturi, simboliem un realitāti, kas slēpjas aiz izmantotajiem vārdiem. Tas pats attiecas arī uz sarunām par LGBTQ+ tiesībām Izraēlā. Izraēlas LGBTQ+ kopienas gadu desmitiem ir cīnījušās par vienlīdzību — par viendzimuma pāru atzīšanu, adopcijas tiesībām un aizsardzību saskaņā ar Izraēlas likumiem. Kad cilvēki to visu vienkārši noraida kā *“pinkwashing”, viņi izdzēš tūkstošiem aktīvistu darbu, kuri gadiem ilgi cīnījās par šīm tiesībām. Vienlaikus mēs nevaram ignorēt realitāti, ar kuru saskaras LGBTQ+ cilvēki visā Tuvajos Austrumos, kur daudzi joprojām piedzīvo vajāšanu. Ir LGBTQ+ palestīnieši, kuri meklē drošību Izraēlā, jo viņi nejūtas droši savās kopienās. Mans jautājums ir — kur ir tāda pati uzmanība un aktīvisms arī viņu labā? Manuprāt, īsts aktīvisms nozīmē uzlabot cilvēku dzīves, nevis tikai sekot kādai tendencei vai sauklim.
Ja tu varētu satikt mazo Džonatanu — to bērnu, kurš pameta Libānu un ieradās Izraēlā — ko tu viņam šodien pateiktu?
Uzraksti grāmatu! (smejas) Es viņam pateiktu, ka viss būs labi. Uzticies sev, uzticies saviem instinktiem un paliec uzticīgs tam, kas tu esi. Netērē savu dzīvi, mēģinot izpatikt citiem cilvēkiem. Es viņam teiktu, ka viņš iemīlēs Izraēlu, satiks brīnišķīgus cilvēkus, kuri kļūs par draugiem uz mūžu, un ka priekšā viņu gaida daudz skaista.
Pirms mēs beidzam sarunu — vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos piebilst?
Es domāju, ka pats svarīgākais, pie kā es vienmēr atgriežos, ir tas, ka neraugoties uz visu, kas noticis, cilvēki šajā reģionā vēlas vienas un tās pašas pamatlietas. Viņi vēlas dzīvot, viņiem ir svarīga nākotne, viņi vēlas justies droši. Libāna un Izraēla jau ļoti ilgi ir iestrēgušas konfliktā, taču es patiesi ticu, ka parastajiem cilvēkiem ir daudz vairāk kopīga, nekā viņi paši apzinās. Mana cerība ir tāda, ka kādu dienu cilvēki varēs brīvi ceļot, satikt viens otru un piedzīvot šo reģionu bez bailēm. Varbūt tas izklausās ideālistiski, bet es to neuzskatu par naivumu. Es to redzu kā cerību. Un tieši cerība ir tas, kas man ļauj turpināt šo darbu. Es saprotu, ka realitāte ir trausla un viss var ātri mainīties, taču es ticu, ka mums tik un tā ir jācenšas virzīties uz kaut ko labāku.
*Pinkwashing (rozā mazgāšana) ir mārketinga vai politiskā stratēģija, kurā uzņēmumi, valdības vai organizācijas izmanto virspusēju atbalstu LGBTQ+ kopienai vai krūts vēža profilaksei, lai radītu progresīvu tēlu, patiesībā slēpjot citas, negatīvas darbības vai gūtu peļņu bez reālas iesaistes.