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"Uz galda joprojām bija citas sievietes asinis..." Latviešu māmiņu dzemdību pieredzes, kas izsit no līdzsvara
Kas dzemdību laikā visvairāk spēj izsist no līdzsvara? Latvijas māmiņas atklāti dalījušās ar pieredzēm, kurās netrūkst ne šokējošu, ne aizkustinošu, ne arī pavisam kuriozu brīžu.
Dūla, veselības sporta speciāliste un māmiņa Zīle Davidsone savā sociālās platformas Threads profilā regulāri dalās ar dažādu jaunajām māmiņām būtisku informāciju. Tāpat arī Zīle aicina pašas māmiņas atklāt savas pieredzes. Lielu atsaucību izpelnījusies diskusija par gadījumiem, kas sievietes šokējuši un pārsteiguši dzemdību laikā. Netrūkst ne skaudru, nedz arī mīļu un pat smieklīgu pieredžu.
Turpinājumā publicējam dažas no tām.
- Siguldas namā biju parastā dzemdētāja, bet blakus māmiņa, kas izvēlējās ūdensdzemdības ar dūlu utt.! Viņa tajā vakarā arī bija mūzikas DJ!... Un tad atskanēja Dons ar dziesmu "Tev piedzims bērns"! Es galīgi nebiju tajā mūdā un nobrēcos: "Lūdzu, tikai ne Donu!" Un tur mūzika pārslēdzās... Es biju TIK priecīga.
- Dzemdības pieņēma vīrietis. Tā bija viņa kļūda, ka palātā pie manis ienāca kaklasaitē. Noliecās pie manis, kaut ko runā, man tajā brīdī sākās spēcīgas kontrakcijas. Saķēru viņu aiz tās nolāpītās šlipses un kaut kā vēl pamanījos satīt ap savu roku... Tā es gluži netīšām kļuvu gandrīz par noziedznieci. Nobijos ne pa jokam, un dzemdības vienkārši apstājās. Palātā iestājās panika...
- Tas, kad ieraudzīju, ka nav kārtīgi notīrīts dzemdību galds/krēsls no iepriekšējās dzemdētājas asinīm.
- Ka bēbis vēl jāspiež uz leju līdz dzemdību ceļiem un tikai tad reālā izspiešana. Nebiju gatava trīs stundu izstumšanai.Visur biju dzirdējusi par 10–30 minūtēm, nu stundu maksimums.
- Vecmāte – vīrietis, kas pieņēma dzemdības. Tad nu kopā ar bērna tēvu un anesteziologu biju trīs vīriešu kompānijā. :) Labi, ka vismaz māsiņa bija māsiņa, nevis brālītis.
- Man bija kopumā laba dzemdību pieredze, bet mani izsita no līdzsvara tas, ka kontrakciju laikā nevienu no personāla neredzēju. Pa retam uzradās vecmāte, bet uz izspiešanu saskrēja pilna dzemdību zāle – kādi septiņi cilvēki, un es domāju, kas tie tādi, no kurienes uzradās un ko viņi visi te dara. Pēc izspiešanas atkal visi pazuda.
- Pirmajās dzemdībās pļauka no medicīnas personāla (it kā, lai es saņemtos, lai gan nebija no manas puses ne kliegšanas, ne vaimanāšanas, vienkārši nesapratu elpas principu – uz otrajām biju pieteikusies uz kursiem, jo vairs naivi necerēju uz to, ka medicīnas personāls paskaidros), spiešana uz vēdera, draudēšana ar vakuumu, un ķirsītis uz "i" bija atbilde uz jautājumu: "Kādu vārdu dosi meitai?" Kad atbildēju, sekoja: "Kas tad čigānu vārdu bērnam liek?"
- Rīgas Dzemdību nams, pirmsdzemdību palāta. Esmu nomocījusies jau aptuveni 13 stundas, kad kādas dzemdētājas vīrs "uzķer noti" no sievas kliedzieniem un dzied operas ārijas. Vairs neatceros, ko tieši savās domās ar to vīrieti darīju – iztēlojos, kā situ vai žņaudzu. Tas bija kaitinoši!!!!
- Un vēl – dežūrējošās ārstes komentārs, kad viņa ienāca zālē uzreiz pēc dzemdībām: "Kas tad mums te piedzima? Fui, cik neglīts deguns!"
- Tas, ka anesteziologa māsiņas lika vīram iet laukā un neļāva palikt pie manis, kaut vai stāvot otrā pusē. Tad vēl māsiņa "uzbrauca", ka nesaprotu, kas ir muguras izliekums kā garnelei. Man iestājās panika, es pat aizmirsu, kā pie velna izskatās garnele. Šobrīd tuvojas otrās dzemdības, un doma par to, ka vīru varētu atkal izdzīt laukā pretēji manām vēlmēm un ka man varētu uznākt panikas lēkme, dzen mani šausmās vairāk par visu.
- Dzemdību zālē bija nereāli auksti...
- Reanimācija un dakteres frāze vīram (ko uzzināju tikai pēc tam): "Mums jāglābj viņa. Un mēģināsim izglābt arī bērnu." Nu tā izsita, ka 10 gadus nevarēju saņemties uz atkārtojumu!
- Nomainījās vecmāte uz izstumšanu, atnāca un sāka pārmest, kāpēc ir ņemta EA, kāpēc esmu melnā naktskreklā – vai uz bērēm atnākusi, vai? Man jau tā bija traka trauksme par to, vai viss būs labi, un šis nepalīdzēja.
- Tas, ka mana placenta izlidoja no manis ar Ferrari ātrumu tieši vecmātes uz galvas.