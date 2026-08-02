"Sirdsdziesmas" uzvarētājs Edvards Strazdiņš: “Ar Guntaru Raču joprojām strīdamies, kurš kuram veltījis to dziesmu"
Par raidījuma Latvijas Sirdsdziesma desmitā – jubilejas – gada uzvarētāju kļuva jaunā kantrimūzikas cerība Edvards Strazdiņš. Viņš tic, ka tas ir tikai ceļa sākums un būs vēl nākamās virsotnes.
Ar Edvardu ir viegli runāt, un mūsu saruna mazliet atgādina pingponga spēli – brīžam smejot, brīžam pavisam nopietni. Bet galvenais, ka patiesi. Viņš joprojām sevi dēvē par parastu džeku, kuram patīk mūzika.
Vīriešiem šādu jautājumu drīkst uzdot – Edvard, tev vēl ir 23 gadi, vai jau esi nosvinējis 24. jubileju?
Joprojām divdesmit trīs. (Pasmaida.) Tie, kuri dzimšanas dienu svin gada sākumā vai vidū, droši vien izbauda to ar konkrētu domu – okei, savu šā gada limitu esmu sasniedzis, vecāks šogad vairs nepalikšu. Manā gadījumā ir otrādi, jo pēc cipariem – esmu dzimis 2002. gadā – varētu šķist, ka jābūt 24 gadiem. Bet nē, tie man apritēs pašās gada beigās – 15. decembrī.
Tātad esi no ragainajiem?
Nē, vēl Strēlnieks.
Horoskopus mēdz lasīt?
Parasti nelasu, bet šorīt lasīju, jo, strādājot Latvijas Radio un Radio 2 rīta programmā, ir jāpavēsta klausītājiem tās dienas horoskops. Par mani bija rakstīts, ka šodien potenciāli sastrīdēšos ar priekšnieku, bet, par laimi, tas vēl nav noticis. Tiesa, vēl visa diena priekšā. (Smejas.)
Cikos sākās tavs rīts?
Šorīt neparasti agri – cēlos pussešos. Piekritu aizvietot kolēģi, kurš devies atvaļinājumā, un palīdzēt rīta raidījuma vadītājai, lai viņa studijā nebūtu viena pati. Parasti cenšos būt mazliet saudzīgāks pret sevi. Mans optimālais dienas sākums ir ap deviņiem no rīta.
Var noprast, ka cīrulis tu neesi...
Neesmu un visdrīzāk arī nebūšu. Tā tas ir jau kopš bērnības – atceros, ka lielākā luste spēlēt mūzikas instrumentus man vienmēr parādījās vakarā. Vislabāk, ja to varēju darīt pēc pulksten vienpadsmitiem, kad, dzīvojot dzīvoklī, trokšņot vairs nav pieņemts. Tagad šis laiks – vēls vakars – man ir produktīvākais dziesmu rakstīšanai. Rīta cēlienā un pa dienu varu darboties, darīt citas lietas, bet neviena dziesma tik agri nav tapusi.
Ja paskatāmies uz tavu muzikālo bilanci, izskatās visnotaļ cienījami – pa karjeras kāpnēm sāki kāpt 2021. gada janvārī, kad noslēdzi sadarbības līgumu ar ierakstu kompāniju MicRec, tev ir divi albumi, esi piedalījies Supernovā, uzvarējis Latvijas Sirdsdziesmā. Savu labāko dziesmu jau esi uzrakstījis?
Pagaidām jā, bet ceru, ka tas tā nepaliks. Vienmēr jau gribas uzrakstīt labāko, ko varu. Cita lieta, ka ir dziesmas, kas aiziet labāk, un tad ir tādas, kas klausītājiem mazāk patīk. Ja viena dziesma labi aiziet, šķiet, ka arī visām pārējām varētu veikties tikpat labi, bet tā nenotiek, un tad savā ziņā ir tāda kā vilšanās.
Vissvarīgākais, manuprāt, ir tas, lai skaņdarbs klausītājos raisītu labas emocijas. Cilvēkiem vajag kaut ko tādu, kas uzmundrina, iedvesmo, labi skan. Ar humoru, kaut ko interesantu, revolucionāru.
Ilgu laiku biju pārliecināts, ka svarīgākā dziesmā ir melodija, bet pēdējā laikā esmu sapratis, ka lielāka nozīme ir vārdiem. Protams, vislabāk, ja ir abi šie elementi. Man šķiet, ka dziesmā jābūt spēcīgai atslēgas frāzei, kas aizķersies klausītāju apziņā. Var jau uzrakstīt visu ko – saulīte spīd, rozes zied, pļaviņa zaļa –, bet tajā, ko es tikko pateicu, nav nevienas frāzes, kas paliktu atmiņā. Tādēļ vienmēr, kad rakstu dziesmas, cenšos izdomāt, kas būs tie īstie vārdi – uzmanību piesaistoši un interesanti. Un vēl ļoti svarīgs ir piedziedājums. Dažreiz dzirdu dziesmu un nevaru saprast – bija vai nebija piedziedājums? Man patīk, ja klausītājs var atšķirt – ā, šis ir pants, bet te sākas piedziedājums.
Patiesībā mūziku man ir daudz vieglāk uzrakstīt nekā vārdus. Jā, kaut ko uzrakstīt var vienmēr, bet es mēģinu būt pret sevi paškritisks. Pārsvarā cenšos dziesmu sarakstīt stundas, maksimums, divu laikā, bet tas jau šķiet briesmīgi. Ja nevaru skaņdarbu pabeigt šajā laika nogrieznī, tad nemaz vairs neturpinu, jo uzskatu, ka dziesmai jātop vai nu uzreiz, vai nekad. Īpaši pateicīgs esmu par tiem mirkļiem, kad vārdi it kā plūst paši no sevis. Sāku rakstīt un attopos, kad teksts ir gatavs. Pats īsti nezinu, kā es to uzrakstīju.
"Latvijas sirdsdziesma 2026" fināls
Noskaidrots Latvijas sabiedriskā medija raidījuma "Latvijas sirdsdziesma" desmitā jubilejas gada uzvarētājs.
Pieminēji vārdu revolūcija. Nav tā, ka visas mūzikas revolūcijas jau ir notikušas?
No vienas puses, protams, tās notis ir tik, cik ir – septiņas. Daudzos gadījumos var saklausīt kaut ko līdzīgu. Bet, ja paraugāmies no otras puses, saprotam, ka katrs cilvēks domā citādi. Tādā kombinācijā, ar tādu aranžējumu, kādu esi iecerējis, un vārdiem, ko esi uzrakstījis... Tam nav griestu. Ir tik, cik pats sev šos griestus uzliec. Man šķiet, jo vairāk cilvēks ir redzējis un piedzīvojis, jo augstāk šo latiņu iespējams pacelt. Tieši tāpēc ir svarīgi sapņot, uzdrīkstēties un paskatīties sev apkārt. Savā burbulī dzīvodams, bieži vien nevar ieraudzīt daudz ko vērtīgu.
Vai tev ir bijuši kādi elki mūzikā?
Katrā laika periodā man ir bijuši savi iedvesmas avoti. Ļoti agrā vecumā iepatikās Toma Džonsa mūzika – pārģērbos, paņēmu mikrofonu un uzstājos vecākiem, sparīgi dziedot – sex bomb, sex bomb, you’re sex bomb… (Smejas.) Ja tā padomā, diezgan neveikli. Mācoties 5. klasē, mums ar draugu ļoti iepatikās The Beatles, pēc tam Queen.
Tad iepazinu latviešu mūzikas daiļradi. Vieni no pirmajiem, kas man patiešām patika, bija Viktors Lapčenoks un Nora Bumbiere, liels elks bija Igo, aizrautīgi klausījos grupu Tumsa un Mārtiņu Freimani. Pēc tam atklāju to, kas man patika un patīk visvairāk, – kantrimūziku un tādas muzikālās apvienības kā Sestā jūdze, Klaidonis, Dakota. Vispagodinošākais ir tas, ka ar daudziem, par kuriem iepriekš tik stipri fanoju, sanācis tikties arī dzīvē un pat uzspēlēt kopā. Piemēram, ar Igo. Ja man kāds iepriekš teiktu, ka muzicēšu kopā ar viņu, būtu apgāzies riņķī!
Edvard, intervijā vienā no Patiesās Dzīves speciālizlaidumiem esi teicis, ka vēlies dzīvot laukos, par lielāko vērtību uzskati patiesumu un vienkāršību un sevi raksturo kā pavisam parastu džeku, kuram patīk mūzika. Vai uzvara Sirdsdziesmā šajā sarakstā ir ieviesusi kādas korekcijas?
Nē, neatkāpjos no teiktā. Tiesa, dziļos laukos dzīvot negribētu, bet man vienmēr ir paticis mazpilsētas šarms. Visu apzināto dzīvi pavadīju Rīgā, līdz lielā ikdienas burzma nogurdināja. Man labpatīk tur, kur ir klusāks. Tagad esmu apmierināts, jo dzīvoju Siguldā.
Bērnības lauki man ir Dursupē, tur dzīvo mani vecvecāki. Joprojām, kad ir brīvs brīdis, tur aizbraucu, vai arī, kad ir koncerts tajā pusē, pēc tam palieku laukos. Mazs būdams, izbaudīju to foršo sajūtu, ka ir savs pagalms, kur izskrieties un dzīvoties pa svaigu gaisu. Ļoti patika braukt līdzi opim uz darbu. Viņš strādā lauksaimniecības nozarē, un teju katru dienu vajadzēja doties uz Talsiem pēc kādas detaļas traktoram vai citas nepieciešamas lietas. Braucām ar busiņu, kur vienmēr skanēja Latvijas Radio 2, vasarā vēl pa ceļam piestājām nopeldēties. Pēc tam, dodoties mājup, izkārām peldbikses laukā pa logu, lai žūst.
Būdams 15 gadu vecs, nopirku savu pirmo automašīnu. Kamēr varēju likumīgi iegūt tā dēvētās baltās tiesības, auto stāvēja laukos, un es braucu to skrūvēt. Iepriekš man bija liela patika uz mopēdiem un motorolleriem, bet, tuvojoties 16 gadu vecumam, sapratu, ka jāsāk domāt par nopietnāku braucamo. Pārdevu motorolleru, vēl piemetu klāt no dzimšanas dienās sadāvinātās naudas un tiku pie Audi 80 B2 – ļoti kāroju šo mašīnu. Opis palīdzēja sataisīt, lai varētu iziet tehnisko apskati. Kopumā paspēju nomainīt četras mašīnas, līdz tiku pie vadītāja apliecības. Otrā mašīna man bija 1983. gada Audi Coupe. Sākumā tas šķita nesasniedzams sapnis, jo šīs mašīnas bija retas un maksāja dārgi, bet viss sakrita tā, ka pie tādas tiku. Kad man bija 17 gadu, iegādājos nākamo mašīnu, būtībā pat šodienai leģendāru braucamo – 1985. gada Audi 90 B2 Quattro. Pārdevu visu, kas man bija, lai to nopirktu. Visbeidzot, lai papriecātos par atmiņām, iegādājos tieši tādu mašīnu, kāda bija pirmā.
Laikam ne velti pēc 9. klases izvēlējies apgūt autoelektriķa arodu.
Jā, manā dzīvē ir divas sirdslietas – mūzika un tehnika. Bet, lai arī Rīgas Tehniskajā koledžā mācījos par autoelektriķi un to veiksmīgi pabeidzu, nekāds dižais šīs jomas speciālists no manis nesanāk. Tajā lauciņā neesmu strādājis nevienu dienu. Vienkārši tas bija vecums, kad mūzika mani īpaši neinteresēja, vairāk – tehnika, tādēļ izvēlējos šādu ceļu. Jau mācību laikā sapratu, ka tas īsti nebūs mans, un mūzika atkal ņēma virsroku. Tā teikt, atgriezos pie saknēm.
Par saknēm mēs vēl parunāsim, bet no kurienes šāda pārliecība – ja esi iesācis, tad lietas jānoved līdz galam? Tev tas vienmēr bijis raksturīgi?
Droši vien tas sākās ar mūzikas skolu un vijoli. Tagad es dikti novērtēju, ka protu šo instrumentu spēlēt un pabeidzu mūzikas skolu. Vijole ir viens no sarežģītākajiem instrumentiem. Piemēram, ja salīdzina ar ģitāru – ja to pareizi noskaņo, tad ir diezgan pagrūti nospēlēt šķībi. Ar vijoli bija krietni sarežģītāk, toties šis instruments man lielā mērā palīdzēja attīstīt un uztrenēt absolūto muzikālo dzirdi. Bet vai es to gribēju spēlēt, puika būdams? Negribēju. Vismaz piecas reizes gribēju atmest ar roku, labi, ka vecāki neļāva. Esmu novērojis, ka tiem, kuri savulaik pametuši mūzikas skolu, tas vēlāk parādās dažādās sīkākās lietās. Tāds kā pieradums visu pamest. Tādēļ, manuprāt, bērns ir jāpiespiež pabeigt to, ko ir sācis.
Šis princips – ja esi iesācis, tad nepadodies un pabeidz – joprojām ir manā ikdienā. Vieglāk, protams, ar to ir lietās, kur redzu risinājumu, zinu, kas darāms, tomēr arī tad, ja absolūti nesaprotu, kā izdarīt, piemēram, mašīnai ir kāda problēma, ko nekādi nevaru atrisināt, visdrīzāk tas būs brīdis, kad padošos fiziski, bet ne domāšanā. Nepadošos tādā ziņā, ka nedomāšu – ai, vieglāk būtu atstāt ceļmalā. Aizvedīšu pie cilvēka, kurš saprot, ko ar to auto iesākt. Galvenais, ka problēma ir atrisināta un mērķis sasniegts.
Manuprāt, ja tu kaut ko dzīvē ļoti gribi un mērķtiecīgi ej uz to, tad izdosies sasniegt šo mērķi. Pēc koledžas pabeigšanas biju dzīves krustcelēs – vecāki allaž uzsvēra, ka bez augstākās izglītības nevar, bet man tobrīd stāties augstskolā negribējās, jo vēlējos visu uzmanību veltīt mūzikai. Pie sevis domāju, cik būtu forši, ja ar mūziku viss saietu. Lēnām sāku cīnīties un mērķtiecīgi darboties, lai tas tā būtu. Un nepārstāju ticēt, ka man kādu dienu tas izdosies. Katrs pats ir savas laimes kalējs.
Ja par saknēm – vai mūzikas gēns tev ir iedzimts?
Tētis jaunībā Talsu pusē spēlēja balles. Viņam bija sintezators. Kad biju mazs, ierāpos tētim klēpī un kaut ko patrinkšķināju. Vēl tētis bija sev nopircis ģitāru, bet neko daudz nespēlēja, tādēļ ģitāru paņēmu es un iemācījos to spēlēt. Mūzika arvien ir bijusi blakus. Ar tēti esam šad un tad arī kopā uzdziedājuši.
Vēl viens nozīmīgs cilvēks tavā mūziķa ceļā ir Guntars Račs. Cik ļoti vajadzēja saņemt drosmi, lai viņam personīgi uzrakstītu?
Biju uzrakstījis dziesmu, un gribējās, lai tā izskan Latvijas Radio 2 ēterā. Prātoju, kā šo sapni piepildīt, un izlēmu uzrakstīt Messenger vēstuli Guntaram Račam ar jautājumu – kas man jādara, lai dziesma izskan radio? Drosme nebija jāsaņem – kāpēc lai es neuzrakstītu? Sliktākajā gadījumā viņš vienkārši neatbildēs. Guntars atbildēja – uzrakstīja, kur dziesma jāaizsūta. Pateicu paldies, bet tajā pašā vakarā izlēmu, ka nosūtīšu savu dziesmu arī viņam. Man par izbrīnu viņam tas šķita kaut kas interesants, un tā, ejot soli pa solim, noslēdzām līgumu, un manu pirmo dziesmu izdeva MicRec. Piepildījās vēl viens no maniem sapņiem.
Tad Guntars mani paņēma līdzi uz autoru vakariem, kur ik pa laikam aicināja īpašos viesus. Reiz bija situācija, kad neviens no aicinātajiem netika, bet es biju brīvs. Guntars noteica – labi, aizbraucam, būsim divatā. Sekoja vēl viens pasākums, kur uzstājāmies divatā, un tad sapratām, ka īstenībā nav nekādas vainas, jo daudz vieglāk ir savākt divu cilvēku sastāvu nekā septiņus. Nodibinājām duetu Strazdiņš un Račs un joprojām kopā uzstājamies, rakstām dziesmas. Man ir labas atmiņas par koncertiem, jo esam muzicējuši dažādās vietās, arī labdarības pasākumos un sociālās aprūpes iestādēs. Lielākais ražas laiks mums ir septembrī, kad notiek Dzejas dienas; esam apbraukājuši daudzas bibliotēkas.
Otrā dziesma, ko uzrakstījām mūsu duetam, tapa netīšām – jestrs meldiņš, forši vārdi. Tā kļuva par mūsu un manu populārāko dziesmu – Dzintara krellītes. Joprojām brīnāmies šīs dziesmas popularitāti ļoti dažādās vecuma grupās. Parasti jau ir vai nu – vai. Lai gan rakstījām to pieaugušajiem, izrādās, ka Dzintara krellītes ir iecienīta bērnudārzu iestudējumos un bērni to labprāt dzied arī vokālajos konkursos. Un tā patīk arī omammām un opapiem. Tas ir kolosāli, ka viena dziesma var vienot paaudzes.
Dziesma Bez tevis nav nekā atnesa uzvaru Sirdsdziesmā. Kas ir tas, bez kā tev nav nekā?
Patīk domāt, ka bez manas mīļās dāmas jau nekas dižs nebūtu. Ar meitenēm ir grūti, bet bez viņām ir vēl grūtāk. (Pasmaida.)
Šī dziesma ir veltīta viņai?
Šajā gadījumā esmu melodijas autors, vārdus sarakstīja Guntars Račs. Tad mēs te strīdamies, kurš kuram veltījis to dziesmu – viņš savai sievai vai es savai līgavai. Tas lai paliek starp mums. (Smejas.) Abi ar Guntaru sajutām, ko vajag nodot cilvēkiem caur šo dziesmu. Gribēju uzrakstīt melodiski labākajās tradīcijās ieturētu kvalitatīvu skaņdarbu ar pievienoto vērtību. Pirmā bija melodija, kam mēģināju uzrakstīt vārdus, bet nekas nesanāca. Tad Guntars teica – es tev parādīšu, kā tās lietas jādara! Un viņa teksts perfekti akcentē to, ko es gribēju pavēstīt ar šo melodiju.
Katrs klausītājs var attiecināt šo dziesmu uz sevi, jo katram ir kaut kas, bez kā mums nav nekā. Es? Es esmu pateicīgs par visu, kas man šajā pasaulē ir sniegts. Bez tā, kā ir tagad, būtu slikti.
Kādēļ tev bija svarīgi bildināt draudzeni? Gana daudzi uzskata, ka var tāpat dzīvot kopā, ka laulības apliecība ir tikai papīrs, kas neko nemaina un neizšķir.
Man šķiet, bildinot tu parādi, ka patiešām nopietni domā par savām attiecībām. Tas nav vienkārši tāpat. Jā, varbūt, objektīvi skatoties, nekas dzīvē kardināli nemainās, kad apprecies. Bet tajā pašā laikā kaut kas tomēr mainās. Tas parāda nodomu, ka esi gatavs uzņemties atbildību, un apliecina, ka nemēģini domāt par rezerves variantiem vai kādā brīdī notīt makšķeres. Kāda jēga dzīvot 15 gadus ar cilvēku un neprecēties? Ko tieši tu gaidi? Piemēram, nedod Dievs, ja nonāc slimnīcā. Tevi nelaidīs klāt tam cilvēkam, jo likuma izpratnē tu esi... nekas.
Ideālu cilvēku visdrīzāk nav, katram ir savi trūkumi. Izvēlies tos, ar kuriem esi gatavs sadzīvot un kurus esi gatavs pieņemt. Ja vari pieņemt, ko tur ākstīties? Mums ar līgavu ir līdzīgas dzīves vērtības un uzskati, un man tas šķiet ļoti svarīgi. Ja tā nav, tad ir diezgan čābīgi. Protams, gadās kādas nesaskaņas, bet man patīk, ka varam izrunāties un vienoties. Un, protams, es, kā jau vīrieši to mēdz darīt, mīlu ar acīm un ar kuņģi arī vēl. Var jau kungi muldēt, ka izskats nav svarīgs, bet vai tad tu pieiesi pie tās dāmas, ja viņa tev nešķitīs simpātiska? Pirmais iespaids vispirms, pēc tam tas, kas mīt cilvēka iekšējā pasaulē.
Klau, tagad mani ieinteresēja tā kuņģa tēma. Kad piedāvāju kafiju, tu atteicies. Negaršo?
Ja tu piedāvātu kolu, tad gan nevarētu atteikties. Ja man dzīvē ir kāda atkarība, tad tā ir Coca-Cola Zero. Un man patīk garšīgi paēst. Neesmu no tiem, kuriem garšo smalki ēdieni, piemēram, austeres, garneles un tamlīdzīgi. Priekšroku dodu kaut kam vienkāršākam – karbonādītei vai kotletītei ar kartupeļiem. Ļoti garšo steiks. Un ātro ēdināšanas iestāžu piedāvājums man arī garšo. Zinu, pastāv uzskats par šīs pārtikas neveselīgumu un treknumu, bet esmu pie sevis domājis – vai, piemēram, speķis, kas sacepts milzīgā eļļas daudzumā, arī nebūs tikpat trekns?
Mana metode, kā neapēst lieku, ir vienkārša – skaitu kalorijas. Tā kā man ir diezgan liels risks aptaukoties – reiz svēru 100 kilogramu –, sekoju šim līdzi. Tādā veidā veiksmīgi atbrīvojos no 25 liekajiem kilogramiem un, kad pērn no labas dzīves atkal biju uzēdis dešuku, tiku vaļā arī no tā. Īsti nav nozīmes, vai tu apēd burgeru vai citu ēdienu, nozīme ir tam, cik daudz kaloriju dienas beigās esi sakrājis. Reizēm jau par maniem burgeriem saka – kā tā, tu ēd visādus mēslus?! Ja tā padomā, dzīvot vispār ir kaitīgi.
Bet arī forši, sevišķi, ja vari darīt to, kas patīk vislabāk. Kādēļ tevi piesaistīja tieši kantrimūzikas žanrs?
Man vienmēr bijusi vēlēšanās aiznest kantri un šlāgermūziku līdz cilvēkiem, kuri ikdienā varbūt neklausās šāda veida mūziku. Ievest viņus šajā meinstrīmā, kā to tagad dēvē. Supernovas lauciņā man tas līdz šim nav izdevies, toties jūtos gandarīts, ka vienu no mērķiem – popularizēt kantrimūziku jaunāku cilvēku vidū un parādīt, ka šis žanrs var skanēt arī šādi – šķiet, esmu sasniedzis. Piemēram, pērn dziesma Uz Tukumu pēc smukuma saņēma Zelta sertifikātu, ko piešķir par diviem miljoniem straumējumu. Tobrīd tā bija vienīgā dziesma šajā žanrā, kas to saņēma. Tad man bija sajūta – jā, kaut kas ir izdarīts.
Daudzi Amerikas kantri dziedātāji ir miljonāri. Arī vairāki pasaulē slaveni popmūzikas izpildītāji, piemēram, Bejonse, Mailija Sairusa un Lady Gaga, veiksmīgi pievērsušies kantrimūzikai. Cik zinu, arī tev bija iespēja pabūt kantri dzimtenē, turklāt vēl šī žanra mekā Našvilā. Kā tu sajuti kantrimūzikas garu?
Jā, pagājušajā gadā man bija fantastiska iespēja uzstāties Amerikas latviešiem un apceļot piecus štatus. Brīnišķīgs piedzīvojums! Tas bija milzīga bērnības sapņa piepildījums, kas toreiz šķita kaut kas neiespējams – aizbraukt uz Ameriku. Turklāt varēju paņemt līdzi arī savu mīļoto un vēl kaut ko nopelnīt. Mēneša laikā, ko pavadījām Amerikā, viesojāmies Čikāgā, Indianapolē, Mineapolē, Našvilā.
Viss sākās ar nejaušību. Sociālajos tīklos man uzrakstīja Edvīns, kuru nu ar lepnumu varu saukt par draugu. Viņš dzīvo Amerikā un ir liels latviešu mūzikas entuziasts. Edvīns bija atradis manas dziesmas, kas viņam iepatikās. Pateicos par labajiem vārdiem un pajokoju – varu aizbraukt pie viņa un nospēlēt privātu koncertu. Tad Edvīns man teica, ka ir valdes loceklis vienā no senākajām latviešu kopienām Garezers un varētu pastāstīt par mani pārējiem – varbūt sanāk kaut ko noorganizēt. Godīgi sakot, sākumā neticēju, ka tas varētu izdoties, bet sanāca. Mūs lieliski uzņēma, biju patīkami pārsteigts un aizkustināts par tādu viesmīlību. No viņiem var tikai pamācīties. Edvīns ne tikai bija saorganizējis koncertus, bet arī pats mūs izvadāja no štata uz štatu, no koncerta uz koncertu.
Laiks, ko pavadījām Našvilā, bija ļoti interesants. Tur es sajutu amerikāņu mīlestību pret kantri, redzēju daudzus līdzīgi domājošus cilvēkus un guvu nelielu ieskatu turienes mūziķu centienos izlauzt savu ceļu. Bāri viens pie otra, un katrā spēlēja profesionāli mūziķi – cits par citu labāks. Jebkurš no viņiem būtu gatavs uzreiz kāpt uz lielās skatuves. Bet tur konkurence ir tik sīva, ka liels sasniegums jau ir tas vien, ka viņi tikuši pie iespējas spēlēt bārā. Redzot šīs aizkulises, vēl vairāk novērtēju to, kā ir pie mums Latvijā – ka nav nemaz tik grūti sarunāt kādu haltūru. Muzikanti Našvilā par šādu iespēju sīvi cīnās, viņiem nav viegli sevi parādīt. Ā, pirmo reizi arī bijām bārā, kur visi dejo līnijdejas. Mēs arī padejojām, tas bija tiešām forši.
Soļus bija viegli apgūt?
Šis tas sanāca. Opis mēdz mani pavilkt uz zoba, ka dejoju tā, it kā man lācis būtu uz abām kājām uzkāpis, bet man ir palīdzējis tas, ka, gatavojot programmu koncertiem, horeogrāfi mani ir dresējuši. (Smaida.)
Viens no taviem savulaik iecienītajiem māksliniekiem – Queen solists Fredijs Merkūrijs – reiz teicis: “Es negribu kļūt par zvaigzni, es kļūšu par leģendu!” Uz ko tiecies tu?
Hm... Nedomāju, ka es gribu būt mēmākā zvaigzne. Allaž esmu gribējis radīt produktu, kas cilvēkiem patīk un kādam kaut ko nozīmē. Manas iekšējās pārdomas ir tādas, ka nekad neesmu vēlējies izlikties labāks par citiem. Mūziķi ir tādi paši cilvēki kā visi pārējie – katram ir savs darbiņš. Tas, ka man kā muzikantam komplektā nāk atpazīstamība, būtībā ir darba sastāvdaļa – tāpat kā automehāniķim atslēgas vai tev dators. Daru savu lietu, priecājos par to un cenšos aprunāties ar visiem, kuri to vēlas. Dažkārt man šķiet dīvaini, ka cilvēki, mani ieraudzījuši, ir pārsteigti vai samulsuši. Joprojām esmu parasts puika. Ne man sev būs noteikt likteni, bet mans mērķis ir palikt pie tautas. Būšu tikai priecīgs un pagodināts, ja mani dēvēs par tautas muzikantu.
Tāpat man nekad nav bijis mērķa kļūt bagātam. Jā, ir forši būt bagātam, bet, manuprāt, tas, pēc kā cilvēki patiesībā tiecas, nav konkrēta summa, bet gan brīvība, ko tā sniedz. Pašlaik jūtos ļoti labi, ka varu nopelnīt tik, cik man nepieciešams dzīvošanai, ar to, ko man patīk darīt. Kā mēdz teikt, pārvērt savu hobiju par darbu un vairs nestrādāsi nevienu pašu dienu.
Dzīvē ir gan gaišāki, gan tumšāki brīži – tā ir daļa no cilvēku ikdienas. Kas tev palīdz ne tik priecīgajos brīžos, tad, kad ir grūti?
Man jau kopš bērnības tuva bijusi reliģija, tādēļ uzskatu, ka vienmēr ir vērtīgi atcerēties – kaut kas šo visu ir radījis, un neesam vieni šajā pasaulē. Ka ir augstāki spēki. Cenšos to neaizmirst, tostarp arī grūtākos brīžos. Ir svarīgi gan palūgt, gan pateikt paldies. Citādi reizēm tikai prasām, bet paldies sakām retāk. Arī, plašāk skatoties.
Nākamā gada sākums tev būs īpašs, jo dosies savā pirmajā lielajā koncerttūrē.
Jā, bija sajūta, ka ir laiks spert nākamo soli – lielā mērā, balstoties uz panākumiem Sirdsdziesmā. Pirmais koncerts janvāra sākumā būs Cēsīs, tūri noslēgsim aprīlī VEF Kultūras pilī. Būsim gatavi priecēt cilvēkus visā Latvijā.
Tas nozīmē, ka tagad tev darba pilnas rokas…
Un tas ir labi! Ja cilvēkam ir darba pilnas rokas, nav laika domāt par muļķībām. (Smaida.)