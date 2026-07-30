Vai partneris kaut ko slēpj? Šīs pazīmes nevajadzētu ignorēt
Neuzticība attiecībās ne vienmēr sākas ar acīmredzamiem meliem vai pēkšņu atzīšanos. Dažkārt par to liecina pavisam nelielas pārmaiņas – partneris kļūst noslēgtāks, biežāk ir nepieejams, maina ikdienas paradumus vai sāk uzvesties citādi nekā iepriekš.
Attiecību eksperti uzsver, ka neuzticība var būt ne tikai fiziska, bet arī emocionāla. Tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību pazīmēm, kas var liecināt par uzticības robežu pārkāpšanu.
Pirmais un svarīgākais – nevainojiet sevi. Kā norāda Prevention.com, neuzticība reti ir tikai viena cilvēka vaina, un aizdomu gadījumā vispirms jāvērtē fakti, nevis emocijas.
Pāru terapeite un grāmatas "Breaking Up and Bouncing Back" autore Samanta Bērnsa skaidro, ka neuzticība ietver gan fiziskas, gan emocionālas attiecības ārpus pāra robežām.
"Neuzticība vienmēr ir saistīta ar noslēpumiem, tāpēc cilvēks cenšas darīt visu iespējamo, lai partneris neko nenojauš," skaidro laulību un ģimenes terapeite Leslija Doresa (Leslie Doares).
Tomēr psihologs Pols Kolmens atgādina – uzticīgi cilvēki nereti nemaz nepamana acīmredzamas brīdinājuma zīmes, jo viņiem ir grūti pieņemt domu, ka partneris varētu krāpt.