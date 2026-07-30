Dodos BKA vienā darbavietā, otrs darba devējs liek doties bezalgas atvaļinājumā. Vai tā vispār drīkst?
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Bērni
Īsumā

Dodos BKA vienā darbavietā, otrs darba devējs liek doties bezalgas atvaļinājumā. Vai tā vispār drīkst?

Padomu nodaļa

LVportals.lv / Mammamuntetiem.lv

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Sintijas situācija: "Strādāju divās darba vietās. Dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, otrs darba devējs liek rakstīt iesniegumu par atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Vai šāds formulējums ir pareizs?"

Dodos BKA vienā darbavietā, otrs darba devējs liek...

Atbild Zaida Kalniņa, LVportāls: 

Nē, jums nav pienākuma rakstīt iesniegumu par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu, ja vēlaties izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu.   

Apstāklis, ka strādājat pie diviem darba devējiem, jūsu tiesības nemaina. Bērna kopšanas atvaļinājums ir saistīts ar katrām darba tiesiskajām attiecībām atsevišķi, un to var pieprasīt pie katra darba devēja. 

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