Bērni
Īsumā
Šodien 06:51
Dodos BKA vienā darbavietā, otrs darba devējs liek doties bezalgas atvaļinājumā. Vai tā vispār drīkst?
Sintijas situācija: "Strādāju divās darba vietās. Dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, otrs darba devējs liek rakstīt iesniegumu par atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Vai šāds formulējums ir pareizs?"
Atbild Zaida Kalniņa, LVportāls:
Nē, jums nav pienākuma rakstīt iesniegumu par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu, ja vēlaties izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu.
Apstāklis, ka strādājat pie diviem darba devējiem, jūsu tiesības nemaina. Bērna kopšanas atvaļinājums ir saistīts ar katrām darba tiesiskajām attiecībām atsevišķi, un to var pieprasīt pie katra darba devēja.