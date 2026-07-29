Cita pasaule
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Astrologi nosauc 3 zodiaka zīmes, kurām jūlija beigās sāksies gaišāks dzīves posms
Astrologi prognozē, ka jūlija pēdējās dienās trim zodiaka zīmēm sākas cerību un pozitīvu pārmaiņu periods. Uzzini, kurām zodiaka zīmēm šajā laikā zvaigznes sola jaunu sākumu.
Pēc astrologu domām, jūlija beigās trīs zodiaka zīmju pārstāvji varēs atgūt cerību un sajust, ka dzīvē sākas pozitīvākas pārmaiņas. Astroloģijā tiek uzskatīts, ka Hīrona pāreja tiešajā kustībā iezīmē labvēlīgu laiku emocionālai dziedināšanai, pagātnes pārdzīvojumu pārvarēšanai un jaunam dzīves posmam.
Dzīvē netrūkst izaicinājumu, un reizēm ir viegli zaudēt optimismu. Taču šo zodiaka zīmju pārstāvji negrasās padoties – viņi spēs atbrīvoties no drūmām domām un atkal izjust dzīvesprieku. Par to raksta YourTango.
Lasi tālāk un uzzini, kurām zodiaka zīmēm šis solās būt cerīgs laiks:
Piezīme. Astroloģiskās prognozes ir izklaidējoša satura materiāls, un tām nav zinātniska pamatojuma.