Attiecības
Šodien 06:50
10 pazīmes, kas liecina, ka partneris patiešām ir tavs dvēseles radinieks
Par dvēseles radiniekiem rakstītas grāmatas, uzņemtas filmas un sacerētas neskaitāmas mīlas dziesmas. Vieni ir pārliecināti, ka katram cilvēkam pasaulē ir paredzēta viena vienīgā īstā otrā pusīte. Citi uzskata, ka dvēseles radinieks ir cilvēks, ar kuru veidojas tik dziļa emocionāla saikne, ka kopā var justies pilnībā pieņemts un saprasts.
Lai kāda būtu katra personīgā pārliecība, vairums psihologu piekrīt – veiksmīgas attiecības neveido maģija vai liktenis vien. Tās veido kopīgas vērtības, cieņa, uzticēšanās un vēlme būt līdzās arī tad, kad dzīve nebūt nav rožu dārzs.