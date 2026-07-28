10 pazīmes, kas liecina, ka partneris patiešām ir tavs dvēseles radinieks
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Attiecības

10 pazīmes, kas liecina, ka partneris patiešām ir tavs dvēseles radinieks

Dzīvesstila nodaļa

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Par dvēseles radiniekiem rakstītas grāmatas, uzņemtas filmas un sacerētas neskaitāmas mīlas dziesmas. Vieni ir pārliecināti, ka katram cilvēkam pasaulē ir paredzēta viena vienīgā īstā otrā pusīte. Citi uzskata, ka dvēseles radinieks ir cilvēks, ar kuru veidojas tik dziļa emocionāla saikne, ka kopā var justies pilnībā pieņemts un saprasts.

10 pazīmes, kas liecina, ka partneris patiešām ir ...

Lai kāda būtu katra personīgā pārliecība, vairums psihologu piekrīt – veiksmīgas attiecības neveido maģija vai liktenis vien. Tās veido kopīgas vērtības, cieņa, uzticēšanās un vēlme būt līdzās arī tad, kad dzīve nebūt nav rožu dārzs.

Kā saprast, ka cilvēks, kurš ir tev līdzās, patiešām varētu būt tavs dvēseles radinieks?

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