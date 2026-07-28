"Zināju, ka trīs bērni būs mūsu pēdējie." Elzas pieredze ar olvadu nosiešanu pēc ķeizargrieziena
Olvadu nosiešana pēc dzemdībām ir neatgriezeniska ķirurģiskās kontracepcijas metode, ko izvēlas sievietes, kuras vairs neplāno bērnus. Ginekoloģe Diāna Andžāne skaidro, kā notiek šī procedūra, bet trīs bērnu mamma Elza atklāj, kāpēc uz to izšķīrās un kāda bija viņas pieredze.
Ar olvadu nosiešanu parasti tiek saprasta ķirurģiskā kontracepcija jeb sterilizācijas operācija sievietēm, taču tā ne vienmēr ir tieši nosiešana. Šo neatgriezenisko kontracepcijas metodi parasti izvēlas sievietes, kuras izlēmušas, ka vairāk bērnus nevēlas. Lai saprastu, kā notiek šī operācija, jautājām Rīgas Dzemdību nama ginekoloģei, dzemdību speciālistei Diānai Andžānei, savukārt ar savu neseno pieredzi šī pakalpojuma saņemšanā dalījās trīs bērnu māte Elza.
Kā tiek veikta olvadu nosiešana?
Ķirurģiskai kontracepcijai, ko veic ķeizargrieziena laikā vai īsi pēc dzemdībām, ir vairākas metodes. Tā var būt olvadu pārdalīšana un nosiešana, olvadu fragmenta izņemšana vai visu olvadu izņemšana pavisam, skaidro Dr. Andžāne. Olvadu pilnīgai izņemšanai jeb salpingektomijai ir būtisks ieguvums – olnīcu vēža profilakse, jo pētījumos pierādījies, ka šis ļaundabīgais audzējs daļā gadījumu sāk savu attīstību no olvadu daļas, kura apņem olnīcu ar fimbrijām jeb “bārkstiņām”.
Jebkuru no šīm operācijām Rīgas Dzemdību namā iespējams veikt šādos gadījumos:
- Ķeizargrieziena operācijas laikā – visbiežāk plānota ķeizargrieziena laikā, kuram gatavojoties, paciente sagatavo arī iesniegumu ar lūgumu veikt šo operāciju. Akūta ķeizargrieziena gadījumā to dara reti, tikai ja grūtniece to izsvērusi jau pirms dzemdībām, stingri nolēmusi veikt sterilizāciju un paguvusi uzrakstīt iesniegumu. Citos gadījumos, gatavošanās akūta ķeizargrieziena operācijai nav piemērots un pietiekošs laiks apsvērta lēmuma pieņemšanai par neatgriezenisku manipulāciju. Ķeizargrieziena operācijas laikā veikt ķirurģisko sterilizāciju ir izdevīgi, jo ir ļoti laba pieeja olvadiem un nav nepieciešama atsevišķa operācija un anestēzija.
- Īsi pēc dzemdībām – atrodoties stacionārā pēc iespējas ātrāk pēc dzemdībām, paciente sagatavo iesniegumu ar lūgumu nosiet olvadus. Regionālajā anestēzijā, esot pie samaņas, vai īslaicīgajā vispārējā anestēzijā, tiek veikta mini laparotomija, tas ir aptuveni 3 cm garš horizontāls grieziens zem nabas, caur kuru veic olvadu pārdalīšanu un nosiešanu. Uzreiz pēc bērniņa un placentas piedzimšanas dzemde joprojām ir liela, tādēļ olvadi caur šo griezienu ir viegli satverami, taču ar katru dienu dzemde saraujas un nolaižas mazajā iegurnī zemāk un dziļāk, padarot pieeju olvadiem teju neiespējamu. Tāpēc svarīgi ir plānot šo operāciju pēc iespējas ātrāk pēc dzemdībām, vislabāk jau nakošajā dienā. Šī operācija ir maksas pakalpojums, ja vien sieviete nevar pretendēt uz valsts apmaksātu ķirurģisko kontracepciju.
Ar likumu noteikts, ka ķirurģisko kontracepciju var veikt tikai sievietes, kas ir vecākas par 25 gadiem, vai medicīnisku indikāciju dēļ (arī jaunākām par 25 gadiem) pacienti ar ārstu konsīlija slēdzienu un pacienta rakstveida piekrišanu [Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 24.panta 3.punkts]. Valsts apmaksātu ķirurģisko kontracepciju var saņemt sievietes, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, piemēram, sievietes ar noteiktu psihisko saslimšanu diagnozi vai cieš no alkohola vai narkotisko vielu atkarības, Pārējos gadījumos šis ir maksas pakalpojums.
Svarīgi ir izrunāt ģimenē un izlemt par olvadu nosiešanu vēl grūtniecības laikā, lai lēmums nebūtu sasteigts, kad par to ieminas stacionārā. Jāpiezīmē, ka partnera piekrišana ķirurģiskajai kontracepcijai nav nepieciešama – šis lēmums ir tikai un vienīgi sievietes ziņā.
Atsevišķu kontracepcijas operāciju ārpus dzemdībām vai pēcdzemdību perioda Rīgas Dzemdību namā neveic. Ja ir šāda vēlme, tas jāizrunā ar savu ginekologu un jāvēršas citās ārstniecības iestādēs, kas sniedz šādu pakalpojumu.
Olvadu operācija ir neatgriezeniska
Ja sieviete lēmumu nožēlo – olvadu operācijas ir neatgriezeniskas. Ja olvadi ir nosieti, nogriezti vai izņemti pavisam, bērnu dzimumceļā ieņemt vairs nevarēs nekad. Olvadu caurlaidības atjaunošanas operācijas ir ar ārkārtīgi zemu efektivitāti, tādēļ netiek veiktas. Taču daktere norāda – ir risinājums arī šajā gadījumā, tiesa, ne vienkāršākais. Sieviete var palikt stāvoklī arī pēc olvadu nosiešanas, IVF jeb medicīniskās apaugļošanas ceļā.
Kam neiesaka veikt ķirurģisko kontracepciju?
Ņemot vērā, ka ķirurģiskā sterilizācija ir neatgriezeniska kontracepcijas metode, iesakām pārdomāt lēmumu mātēm, kurām šajās dzemdībās dzimst viņu pirmais bērniņš.
Vai šai manipulācijai ir blaknes?
Kā jebkurai ķirurģiskai iejaukšanai arī ķirurģiskai kontracepcijai ir iespējami asiņošanas, infekcijas, saaugumu riski. Uz sievietes menstruālo ciklu vai hormonālo stāvokli olvadu nosiešanai vai izņemšanai nav nekāda iespaida.
Elzas pieredze
Sarunā Elza (37) uzreiz precizē, ka viņas gadījumā notika nevis olvadu nosiešana, bet neliela olvada gabaliņa izgriešana. Viņai ir trīs bērni un kopumā bijušas četras grūtniecības, no kurām trīs beigušās ar ķeizargriezieniem. Pēdējās ķeizardzemdības notika 2026. gada sākumā, un tajās tika veikta arī ķirurģiskā sterilizācija.
Ņemot vērā Elzas medicīnisko vēsturi, viņas uzraugošā ārste grūtniecības trešajā trimestrī aicinājusi apsvērt šo kontracepcijas metodi, lai pilnībā izslēgtu vēl vienas grūtniecības iestāšanos, kas varētu atstāt nopietnas sekas uz viņas veselību.
Lai gan sākumā Elza jutusi nelielu pretestību, ārste esot izskaidrojusi šo procedūru ļoti cilvēcīgā valodā, izmantojot modeli un atbildot uz visiem jautājumiem. Lai gan tas ir Elzas pašas ķermenis un lēmums, viņa vēlējusies iesaistīt arī savu vīru šajā izvēlē, kurš vairāk uztraucies par to, vai viņai tas nesāpēs vēl vairāk par pašu ķeizargriezienu, tomēr piekrita. Tas bija abu kopīgs lēmums – šis mazulis būs viņu pēdējais bērns.
Sterilizācijas procedūra tika veikta vienlaicīgi ar trešo ķeizargriezienu un Elza saka, ka nejuta absolūti nekādu atšķirību sāpēs vai atveseļošanās procesā salīdzinājumā ar iepriekšējiem ķeizargriezieniem. Manipulācija neradīja nekādu papildu diskomfortu, vienīgi ķeizargrieziena operācija ar olvadu nogriešanu bija nedaudz ilgāka nekā bez.
Elza uzsver galveno ieguvumu – drošības sajūtu, zinot, ka viņiem ir trīs bērni un vairāk netiek plānoti, un grūtniecības risks ir pilnībā novērsts. Viņa arī novērtē, ka sievietēm ir šāda iespēja, ja vīrietis nevēlas vai nevar veikt līdzīgu procedūru. Viss, kas bijis jādara – jāiesniedz iesniegums par vēlmi veikt šo procedūru, un pirms operācijas vēlreiz jāapstiprina sava vēlme, tāpēc ir bijusi iespēja arī pārdomāt.