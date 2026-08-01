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Bērni
Šodien 06:32
Šie sieviešu vārdi 20. gadsimta 50. gados bija vispopulārākie - mūsdienās tos gandrīz vairs neizvēlas
Kādreiz populāri sieviešu vārdi pamazām izzūd no jaundzimušo vārdu sarakstiem.
No tā laika populārāko 100 vārdu saraksta tikai viens vārds joprojām saglabājis augstas pozīcijas – Anna, kam ir ebreju izcelsme, raksta "Meglepetes.hu". 20. gadsimta 50. gadu vidū tas ieņēma godpilno 5. vietu populārāko vārdu reitingā un kopš tā laika nav pametis līderu rindas.
Savukārt citi vārdi, kas savulaik bija starp visbiežāk dotajiem, mūsdienās jau gandrīz vairs netiek izvēlēti. Kā norāda raksta autori, vecāki, kuri 20. gadsimta 50. gados savām meitām deva šos vārdus, lielākoties vairs nav starp dzīvajiem, bet šo vārdu īpašnieces šodien jau ir vecmāmiņas vai pat vecvecmāmiņas.
Starp vārdiem, kas savulaik bija populārāko simtniekā, bet mūsdienās sastopami ļoti reti, ir šādi:
- Malvīne (100. vieta) – ģermāņu izcelsmes vārds, kas nozīmē "likuma draudzene".
- Emerencia (96. vieta) – latīņu izcelsmes vārds ar nozīmi "nopelniem bagāta".
- Hilda (88. vieta) – ģermāņu izcelsmes vārds, kas nozīmē "karotāja".
- Ģerdžike (Györgyike, 83. vieta) – no grieķu izcelsmes vārda Georgija, nozīmē "zemkopes", "lauksaimniece".
- Žužanna (42. vieta) – ebreju izcelsmes Bībeles vārds, kas tulkojumā nozīmē "lilija".
- Irma (31. vieta) – vācu izcelsmes vārds, kas radies kā mīļvārdiņš citiem vārdiem ar sakni Irm-.
- Piroška (13. vieta) – ungāru vārds, kas cēlies no latīņu vārda Prisca un nozīmē "senatnīga", "sena".