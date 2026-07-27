Dzīvesstils
Šodien 12:38
Šonedēļ populārākie vārdi - Marta un Normunds
Sveicam Martas, Renārus, Normundus, Rutas, Valterus, Rūtas, Edmundus, Regnārus, Sigitas, Stefanus, Ditas, Eliasus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Marta (7347).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Normunds (4957), Renārs (3472), Ruta (3104), Valters (2976), Rūta (2422), Edmunds (1868), Sigita (1504) un Dita (1023). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Cilda (10), Cecīlija (15), Dite (16), Albīns (35) un Vidmants (80).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 592 Regnāri, 530 Stefani, 451 Eliass, 364 Edži, 301 Albīna un 205 Angelikas.