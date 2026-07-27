Šonedēļ populārākie vārdi - Marta un Normunds
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Dzīvesstils

Šonedēļ populārākie vārdi - Marta un Normunds

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Sveicam Martas, Renārus, Normundus, Rutas, Valterus, Rūtas, Edmundus, Regnārus, Sigitas, Stefanus, Ditas, Eliasus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!

Šonedēļ populārākie vārdi - Marta un Normunds...

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Marta (7347).

No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Normunds (4957), Renārs (3472), Ruta (3104), Valters (2976), Rūta (2422), Edmunds (1868), Sigita (1504)  un Dita (1023). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Cilda (10), Cecīlija (15), Dite (16), Albīns (35) un Vidmants (80).

Vēl vārda dienu šonedēļ svin 592 Regnāri, 530 Stefani, 451 Eliass, 364 Edži, 301 Albīna un 205 Angelikas.

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