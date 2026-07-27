Haralda Sīmaņa pirmā sieva Inta Sīmane: "Mēs ar Haraldu bijām kopā visu šo dzīvi"
Leģendārā dziesminieka Haralda Sīmaņa pirmā sieva Inta Sīmane intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve" pirmo reizi atklāti stāsta par laulībām, šķiršanos, mīlestību, kas nepazuda, un aizvainojumu, kas gruzdējis kopš 2024. gada.
Inta atklāj savu skatījumu par Haralda otro laulību, stāsta par notikumiem, kas, viņasprāt, izmainīja mūziķa dzīvi, un atklāj lietas, ko līdz šim neviens īsti nav zinājis. Viņa dalās atmiņās par abu iepazīšanos, kopdzīvi, bērnu audzināšanu un to, kāds Haralds bija vīrs, tēvs un vectēvs.
"Kaut gan oficiāli bijām šķīrušies, būtībā līdz galam nekad neizšķīrāmies, mūsu attiecību stāsts turpinājās vēl ilgi pēc tam," saka Inta. Viņa atklāj, ka Haralds regulāri uzturējis ciešas attiecības ar bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, apmeklējis ģimenes svētkus un līdz pat mūža beigām bijis nozīmīga viņu dzīves daļa.
Īpaši emocionāla ir intervijas noslēguma daļa, kurā Inta atceras pēdējās sarunas ar Haraldu, neizmantotās iespējas vēlreiz satikties un vārdus, kuri viņai prātā skan vēl šodien. “Viņš teica, ka mani mīlot... Es atsmēju – zinu tak' zinu," atceras Inta. Šķiet, ka Haralds jutis, ka tuvojas aiziešana, un vēlējies pateikt to, kas tā arī palika neizrunāts.
Sarunu ar Intu Sīmani par piedošanu, nožēlu, ģimenes saitēm un atmiņām, kas dzīvo ilgāk par cilvēku, lasiet žurnāla "Patiesā Dzīve" jaunajā numurā.