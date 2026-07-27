Ilze Skudra: "Ārēji esmu nosvērta un mierīga, bet iekšēji zibeņoju"
TV personība Ilze Skudra intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve" atklāj, kāda ir ārpus televīzijas ekrāna. Viņa stāsta par dzīvi Lielvārdē, ģimeni, mammas dotajām svarīgākajām dzīves mācībām, bērnu audzināšanu un pārmaiņām, ko dzīves pieredze nesusi viņas raksturā.
Ilze atzīstas, ka, lai arī skatītāji televīzijas ekrānā viņu redz mierīgu un pārliecinātu, patieībā satraukusies viņa ir pirms katras tiešraides. "Televīzijā katru brīdi, katru sekundi var notikt kaut kas iepriekš neparedzēts, bet tieši tas man neļauj ieslīgt rutīnā.” Ilzei piemītot liela paškritika, tāpēc viņa ļoti pārdzīvo katru kļūdu. Lai arī darbs televīzijā viņai ir ļoti mīļš, noguruma un šaubu brīžos prātā mēdzot iešauties doma – varbūt ir jādara kaut kas cits. Un tieši tad kolēģu atbalsts ir palīdzējis saprast, ka ne vienmēr pret sevi jābūt tik skarbai.
Ilze neslēpj, ka viņas raksturu veidojusi neatlaidība un spītība. Viņa uzskata, ka bez šīm īpašībām nebūtu iespējams sasniegt iecerēto. "Kopš bērnības esmu spītniece, jo bez spīta nekur tālu netiksi." Ilze stāsta, ka agrāk viņa bijusi asāka, tagad daudz rūpīgāk izvēlas vārdus un aizvien biežāk aizdomājas par to, cik spēcīgi tie var ietekmēt otru cilvēku. "Dažreiz viens pateiktais vārds var sabojāt attiecības uz visu mūžu." Ģimenē gan viņi vienmēr atvainojoties, ja kāds esot pateicis otram, ko netīkamu.
Ilze esot ļoti prasīga gan pret sevi, gan citiem. "Ja tu kaut ko dari, tad dari uz visiem simts," viņa nosaka. Šo pieeju viņa cenšas nodot arī saviem bērniem. Savukārt no mammas saņemtais padoms – visu darīt ar mīlestību, kļuvis par vienu no svarīgākajiem viņas dzīves principiem.
Ilze atklāj arī to, ka jaunībā viņas pašapziņa bijusi daudz lielāka nekā tagad. Dzīves pieredze iemācījusi ne tikai vairāk analizēt sevi, bet arī saprast, ka svarīgākais nav slava vai atpazīstamība. Viņa savu darbu uztver vienkārši kā darbu, kuru dara no visas sirds un cer, ka tas cilvēkiem ir vajadzīgs.
Vairāk lasi žurnāla “Patiesā Dzīve”jaunajā numurā. Veikalu plauktos un Zurnali.lv no 24. jūlija.