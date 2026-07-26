Normunds Zušs: “Beigās nav svarīgi, cik koncertu nospēlēts. Svarīgi būt labam cilvēkam”
Kas paliek pāri pēc koncertiem, panākumiem un publiskas atpazīstamības? Normunds Zušs atklāj savu skatījumu uz dzīvi, ģimeni, mūziku un vērtībām, kas viņam ir svarīgākas par jebkuru sasniegumu.
Mūziķis, Latvijas Radio 2 balss un raidījuma “Latvijas Sirdsdziesma” vadītājs Normunds Zušs atklāti stāsta par savām šaubām, ģimeni, bērnību un dzīvi ārpus skatuves. Viņš joprojām vairāk klausās nekā runā. Un joprojām tic, ka cilvēkam svarīgākais ir būt labam.
Reiz teici, ka līdz četrdesmit gadiem vēlies savu dzīvi sakārtot tā, ka nav nemitīgi kaut kur jāraujas. Vai tev tas ir izdevies?
Gudrība laikam atnāk tikai ar gadiem. Ar laiku saproti, ka no šādas dzīves nemaz nav iespējams izrauties. Ja viss ir izdarīts, viss pabeigts, tad savā ziņā jau pati dzīve ir beigusies. Tāpēc svarīgi ir darīt to, kas konkrētajā brīdī šķiet nepieciešams un jēgpilns. Arī man tagad ir jaunas rūpes, jaunas vajadzības, vēlme tiekties uz augšu, un domāju, ka tā būs vienmēr. Jā, kādreiz esmu teicis, ka gribētu nonākt tādā dzīves posmā, kad vairs nav nemitīgi jāraujas, un varbūt kaut kur zemapziņā to joprojām gribas. Taču esmu sapratis arī kaut ko citu – visvieglāk ir apsēsties dīvānā un nedarīt neko. Daudz grūtāk ir dzīvi izdzīvot pa īstam, ar piepildījumu un paliekošu jēgu. Man gribas dzīvot tā, lai meitai būtu skaistāka bērnība, nekā bija man. Lai viņas pieaugušā cilvēka dzīve būtu vieglāka, drošāka, varbūt laimīgāka nekā manējā. Tas arī ir tas virziens, uz kuru eju. Tāpēc īsta apstāšanās dzīvē, manuprāt, nemaz nav iespējama.
Kā tev bērnībā pietrūka, un ko tu vēlies dot savai meitai?
Bērnība man nebija slikta, tieši pretēji, mana dzīve ir bijusi laba, un es lielākoties esmu juties laimīgs. Savus bērnības sapņus piepildīju pieaugot – to nesaku ar rūgtumu vai pārmetumu. Taču cilvēkam jau vienmēr gribas, lai viņa bērniem būtu vēl mazliet labāk. Tāpēc, ja manai meitai ir kāds sapnis vai vēlēšanās, es cenšos palīdzēt to piepildīt ātrāk, nekā tas savulaik izdevās man pašam. Tagad bērniem iespējas ir nesalīdzināmi plašākas. Protams, arī viņu vajadzības, ambīcijas un vēlmes ir daudz lielākas.
Kas tevī mainījās līdz ar meitas Laimas Elizabetes ienākšanu ģimenē?
Visa pasaule pēkšņi sakārtojās ap šo mazo cilvēciņu. Tagad tieši viņa ir centrs, ap kuru griežas mana un manas sievas dzīve. Jaunībā varēju atļauties reizēm rīkoties nepārdomāti, braukt ātrāk ar mašīnu vai motociklu un par sekām tik daudz neaizdomāties, bet bērns iedod citu atbildību. Tu pēkšņi saproti, ka vairs neesi atbildīgs tikai pats par sevi. Tu esi atbildīgs par meitu, par ģimeni, par visu savu pasauli kopumā.
Tev ir klasiskās mūzikas izglītība, tomēr izvēlējies darboties žanrā, ko klasiķi bieži nenovērtē. Vai ir bijusi sajūta, ka sevi ir jāpierāda? Kāds ir teicis – kā tad tu tā, mācījies nopietnu mūziku, bet tagad ballītēs dziedi kaut kādu šlāgeri?
Droši vien kāds to ir teicis – varbūt ne tieši acīs, vairāk jau kaut kur komentāros vai aiz muguras. Pirmais cilvēks, kurš par manām izvēlēm kaut ko pārmeta, bija mans diriģēšanas skolotājs Ēriks Čudars. Pēc mūzikas koledžas nedevos uz Mūzikas akadēmiju Rīgā pie Lindenberga, bet paliku Latgalē un studēju Daugavpilī par mūzikas pedagogu. Atceros, skolotājs toreiz teica: “Es piecus gadus esmu nervus ar tevi bendējis, lai tu tagad aizietu uz Daugavpili, nevis Rīgu?” (Smejas.) Koledžas laikā piedalījos diriģēšanas konkursos, un man tas viss patiešām labi padevās.
Beigās pie diriģēšanas nonācu tik un tā. Augstskolu pabeidzu kā mūzikas skolotājs un ieguvu bakalaura grādu mākslā, vēlāk iestājos maģistrantūrā diriģēšanas metodikā, tā ka beigās kļuvu arī par maģistru. Pēc tam nāca Koru kari, kas man deva iespēju sevi pierādīt. Protams, man bija brīnišķīga kormeistare Inga Mazure, bet daudz strādāju arī pats. Mācīju korim partitūras, strādāju pie dinamikām, tempiem un visa pārējā. Tas bija nopietns un atbildīgs darbs.
Runājot par šlāgera žanru, man drīzāk šķiet, ka nevis es izvēlējos šo mūziku, bet tā izvēlējās mani. Tie bija gadi, kad manā dzīvē bija diezgan sarežģīta finansiālā situācija. Dzīvoju pie vecāsmātes, un mēs būtībā pārtikām no tēta alimentiem un viņas pensijas. Tajā laikā jau biju sācis spēlēt ballītēs un vienā vakarā reizēm varēju nopelnīt gandrīz visu vecāsmātes mēneša pensiju. Tas, protams, lika uz dzīvi skatīties praktiski. Sapratu, ka, studējot Rīgā, būtu gandrīz neiespējami katru nedēļas nogali izbraukāt atpakaļ uz Latgali, kur tolaik bija visa mana muzicēšana. Tajā laikā mani vēl nepazina tik plaši, lai būtu piedāvājumi kaut kur ap Rīgu, mani klausītāji, manas balles un mana vide bija Latgalē. Tā pamazām viss arī attīstījās. Šis žanrs man iedeva pirmo īsto ieskrējienu, un es tajā paliku. Tas viss organiski izaudzis līdz tam, kā ir patlaban.
Un kā tas ir?
Man šķiet, ka gan mans darbs, gan daudzu citu šī žanra mūziķu paveiktais ir pierādījis, ka šlāgeris sen vairs nav lamuvārds. Arī šī mūzika var būt kvalitatīva, godīgi radīta un profesionāli izkopta. Kādreiz to sauca par estrādes mūziku. Tagad bieži vien, īpaši no akadēmiskās vides, cilvēki šajā žanrā redz tikai trīs akordus un vienkāršu melodiju. Taču aiz tā viņi nereti nepamana pašu svarīgāko – kvalitāti, emocijas un īstumu. Protams, kā jau jebkurā žanrā, ir izņēmumi, taču ir arī ļoti laba šlāgermūzika, un es sevi droši pieskaitu pie tās pārstāvjiem.
Starp ballītēm strādāji par mūzikas skolotāju? Un tad nonāci līdz lielākām skatuvēm…
Jā, sešus gadus strādāju vairākās skolās – gan Rēzeknes poļu vidusskolā, kas tagad ir Valsts ģimnāzija, gan Rēzeknes 5. vidusskolā, gan arī Galēnu pamatskolā. Pēc tam bija periods, kad mācīju topošos autovadītājus kā B kategorijas instruktors. Tētim bija sava autoskola, un tas bija viens no veidiem, kā palīdzēt viņam un vienlaikus nopelnīt. Būtībā visu laiku esmu darījis to, ko konkrētajā brīdī dzīve piedāvāja un ko man bija iespējams darīt. Uz lielās skatuves jau neviens nenonāk vienā dienā. Kad spēlēju ballītes, kaut kur dziļi iekšā bija doma, ka es kādreiz gribētu dzirdēt savas dziesmas Latvijas Radio 2 ēterā. Dziesmas tapa, pamazām krājās, līdz parādījās pirmā īstā iespēja. Tā bija Šlāgeraptauja. Ar grupu Galaktika iesūtījām dziesmu, mūs pieņēma konkursā, tikām līdz finālam, un Rāzna ieguva trešo vietu. Tas mums tajā brīdī bija milzīgs uzrāviens. Nākamajā gadā, šķiet, jau ieguvām pirmo vietu.
Publiskajā telpā tevi gandrīz nekad neredz skandalozu, skaļu vai agresīvu. Vai visu laiku būt gaišajam tēlam nav grūti?
(Nopūšas.) Mēs esam tādi, kādi esam. Būt pašam droši vien nav grūti – ar nosacījumu, ka tas ir patiesi. Grūti ir tēlot. Grūti ir izlikties. Būt labākam vai sliktākam, nekā tu patiesībā esi, – tas, manuprāt, ir grūti. Man nav dotību aktiermākslā, es nemāku tēlot. Tie, kuri mani ļoti labi pazīst, mani tuvākie draugi, protams, zina, ka es jau neesmu gluži nekāds mieramika, es māku arī dusmoties, māku apvainoties, un tas ir normāli. Katrs cilvēks to māk. Tā personība, ko cilvēki redz publiski, patiesībā esmu es pats. Kādreiz tētis man pateica vārdus, kas, šķiet, kļuva par vienu no svarīgākajiem ceļa rādītājiem manā dzīvē: “Esi vienkāršāks, un tauta nāks pie tevis.” Domāju, tajā arī slēpjas viss pamats. Esmu tāds, kāds esmu. Nemāku būt uzspēlēts, mākslīgs vai speciāli veidots. Tā sirsnība un labestība manī laikam ir vēl no bērnības, no Latgales. Par latgaliešiem jau saka, ka viņi ir silti un gaiši cilvēki, un droši vien kaut kas no tā visa ir palicis arī manī.
Lepojies, ka esi latgalietis. Kas tevī no Latgales ir iesakņojies visspēcīgāk?
Tie noteikti ir Latgales cilvēki, jo viņi tomēr atšķiras. Arī skolotāji tur ir citādi – viņiem vairāk rūp bērni, viņu mācības, viņu ikdiena, tas, kā viņi jūtas un kā viņiem dzīvē klājas. Latgalē cilvēki kopumā ir vienkāršāki un mazāk iedomīgi. To īpaši izjūtu tagad, kopš dzīvoju Siguldā. Negribu teikt, ka vidzemnieki būtu slikti cilvēki, bet viņi ir citādi. Varbūt mazliet bravūrīgāki, varbūt mazliet iedomīgāki. Savukārt latgalieši ir piezemētāki, kautrīgāki, biklāki. Man šķiet, ka tieši tas viņos rada īpašo siltumu un gaišumu. Un droši vien tieši tas man Latgalē visvairāk patīk.
Ar ģimeni regulāri braucam uz Latgali, jo tur dzīvo gan sievas vecāki, gan mana mamma.
Tad ir sajūta, ka atgriezies mājās? Vai tomēr vairāk jūties piederīgs Siguldai?
Manas mājas ir tur, kur es dzīvoju, lai kur tā vieta būtu. Jo katrā vietā, kur esmu dzīvojis, esmu ielicis savu darbu, savu laiku un spēku, arī daļu savas sirds. Tāpēc tā kļūst par manējo. Nav pat tik svarīgi, vai tā ir Latgale, Vidzeme vai vēl kāda cita vieta. Taču vienu gan man neviens nekad neatņems – to, ka esmu latgalietis. Tas ir kaut kas daudz dziļāks par dzīvesvietu. Tā ir sajūta, domāšana, cilvēki un vide, kurā esmu uzaudzis. Aizbraucot uz Latgali, man vienmēr ir sajūta, ka esmu savējais starp savējiem. Tā būs vienmēr.
Pārcelšanās uz Vidzemi bija grūts lēmums?
Vienmēr esmu sevi dēvējis par Latgales patriotu, tāpēc pārcelties nebija viegli. Sievai tas nebija tik smags lēmums. Pārcelšanās notika vairākos posmos. Pirmo reizi mēs atbraucām uz Rīgu, noīrējām dzīvokli – tagad pamēģināsim padzīvot. Tikko biju sācis strādāt Latvijas Radio 2 uz pilnu slodzi, tāpēc izlēmām pārcelties. Es izturēju trīs mēnešus… Sapratu – nē, es tiešām nevaru tajā dzīvoklī vairs dzīvot un klausīties, kā kaimiņi podā ūdeni nolaiž vai vēl kaut ko. Turklāt mēs visu laiku braukājām atpakaļ uz Rēzekni, jo man tur bija māja, viss jāapkopj, zāle vasarā jāpļauj. Sapratām, ka dzīvoklis nederēs, tāpēc sākām izskatīt citus variantus.
Tomēr sanāca tā, ka mēs atkal aizbraucām uz Latgali, jo meita netika skolā. Viņai bija seši gadi, bija gatava iet pirmajā klasē, bet Rīgā mums pateica, ka septiņgadnieki stāvot rindā, tāpēc sešgadniekiem nekas nespīd. Mēs Laimiņu palaidām manā skolā – Rēzeknes 5. vidusskolā. Tur viņa nomācījās vienu klasi, un tad jau nākamajā gadā bija otrais mēģinājums pārcelties uz Rīgu vai Pierīgu. Nopirkām īpašumu Siguldā, un tā mēs tur dzīvojam. Ja man kāds jautā, vai nav žēl, ka aizbraucu no Latgales, atbilde ir vienkārša – mājās, kur dzīvoju tagad, esmu ieguldījis tik daudz, ka man būtu žēl to visu pamest. Tieši tāpat kā savulaik man bija svarīga mana māja Latgalē, tagad svarīga ir šī vieta.
Pastāsti, kā nonāci radio.
Sakrita visi veiksmes varianti. Es gribēju strādāt Latvijas Radio 2, un viņi tajā laikā tieši meklēja programmu vadītāju. Piezvanīju, un pirmā noklausīšanās man bija telefoniski. Pilnīgi jutu, kā Mauriņa kungs klausās katrā manā vārdā, kur nu es tagad kaut ko pateikšu latgaliski un ar ļoti lielu akcentu. (Smejas.) Laikam līdz galam viņš to nesagaidīja, tāpēc teica – tu nerunā kā rīdzinieks, bet tev nav arī tāda īsta latgaliešu akcenta. Vēlāk bija vēl vairākas pārrunas, tad jau mani aizveda uz studiju, parādīja – viens dators, otrs dators. Teica – patrenējies, pēc nedēļas jau ir pirmais ēters. Tā sākās manas svētdienas pēcpusdienas.
Pirms darba te man jau bija pieredze divās radiostacijās. Radio Ef-Ei Rēzeknē sāku strādāt vēl devītajā klasē. Pēc tam bija Latgales Radio, kuru tolaik vadīja Andris Baltacis. Sanāca tādi divi nozīmīgi posmi, apmēram trīs gadi vienā radio un trīs otrā, tāpēc šī vide man jau bija pazīstama. Zināju gan tehnisko pusi, kā viss notiek ēterā – kad jārunā, kad jāpalaiž dziesma –, gan to sajūtu. Toreiz Latgalē viss vēl notika ar diskiem. Katru dziesmu vajadzēja atrast, ielikt, sagatavot. Tagad ir daudz vienkāršāk, datorā salikta pleiliste, viss notiek gandrīz automātiski.
Kad nonācu Latvijas Radio 2, man bija liels uztraukums, slapja mugura un satraukums par katru vārdu, taču kopumā sapratu, ko daru. Pietika ar dažām dienām, lai aprastu ar vidi un būtu gatavs iet ēterā. Pēc kādiem trim četriem mēnešiem radio ienāca arī Latvijas Sirdsdziesma.
Un tad pienāca brīdis, kad tev piedāvāja pārņemt Gunta Skrastiņa iesākto darbu. Kā tas bija – ienākt vietā, kas cilvēkiem tik ļoti asociējās tieši ar viņu?
Aizejot Guntim, man bija liels gods turpināt viņa darbu. Cilvēki jau mani pazina gan no Galaktikas, gan kā Normundu Zušu, gan no Koru kariem, gan no radio ētera. Līdz brīdim, kad sāku vadīt raidījumu, mēs ar Galaktiku tajā piedalījāmies gandrīz katru gadu, bet pēc tam tas vairs nebija iespējams interešu konflikta dēļ.
Es nekad neesmu aizstājis Gunti Skrastiņu. To neviens nevarētu, lai cik labs aktieris vai raidījuma vadītājs būtu. Guntis bija Guntis, un cits vadītājs ir cits vadītājs. Konkrēti šajā gadījumā tas esmu es. Neesmu aktieris, bet es nāku pie klausītājiem un skatītājiem ar savu labestību. Par uztraukumu… Protams, bija tādas domas, kā būs, ko cilvēki teiks. Bet, manuprāt, visi mani ir labi pieņēmuši, par to liels paldies! Man pašam šis darbs sagādā milzīgu prieku. Sirdsdziesma, kur skan šlāgera un kantrimūzika, ir vide, kuru es pārzinu un kurā labprāt strādāju gan radio, gan televīzijā.
Kā tev šķiet, vai laba melodija ir izskaidrojama? Mūsdienās bieži tiek rīkotas hitu rakstīšanas nometnes...
Gaumes ir dažādas, bet es nekad nepiekritīšu, ka var apzināti uzrakstīt hitu. Lieli komponisti, dziesmu autori ir teikuši – viņi uzraksta dziesmu, un viņiem liekas, ka tas nu tagad būs baigais hits, bet līdz cilvēkiem tā neaiziet. Notiek tieši pretēji, piemēram, kā ar Jāņa Krūmiņa un Apvedceļa Zemenēm. Pats Jānis šo dziesmu bija atzinis par sliktu vai neskanīgu, viņam tā nemaz nepatika, bet izrādījās hits. Labai dziesmai ir jānāk no sirds, bet ar kaut kādu loģisko domāšanu. Nevar vienkārši haotiski salikt vārdus, salikt notis un cerēt, ka tev tiešām izdosies. Bet varbūt izdosies… To mēs varam labi redzēt un dzirdēt pasaules mūzikā, kur dažreiz šķiet – tiešām šī dziesma skan, tiešām tā patīk cilvēkiem? Tā ka loģika, iespējams, nav vajadzīga, varbūt pietiek ar sirdi.
Koncertējot ar grupu Galaktika, vadot Latvijas Sirdsdziesmu, ko tu esi sapratis par latviešiem kā par cilvēkiem?
Viņi ir atvērti, dzīvespriecīgi, vienkārši. Man šķiet, ka latviešu cilvēkam dzīvē ir tik daudz dažādu rūpju, tāpēc ir labi, ka, ejot uz koncertiem vai ballēm, viņš no tā visa var atslēgties.
Par ko tu šodien kā latvietis visvairāk esi norūpējies?
Man rūp mana valsts. Valsts, kurā esmu uzaudzis, kurā aug mana meita un kurā gribētu redzēt viņas nākotni. Gribētos ticēt, ka arī viņa bērnus audzinās brīvā, drošā un sakārtotā Latvijā, zem mierīgām debesīm.
Ar sievu kopā esat jau kopš studiju gadiem. Vai mūzika nebojā attiecības?
Abi pēc izglītības esam mūzikas skolotāji un maģistri diriģēšanā. Kad iepazināmies, es jau spēlēju balles, tāpēc pašā sākumā bija skaidrs, kāda būs mūsu dzīve. Tajā laikā, kad gribējās būt kopā, čupoties un piedzīvot visus svētkus plecu pie pleca, bija jārēķinās, ka Jaungadā manis nebūs mājās, Ziemassvētkos arī ne, pat Jāņus kopā ar ģimeni vai draugiem bieži nesanāks svinēt. Šādu dzīvesveidu viņai vajadzēja vai nu pieņemt, vai nepieņemt. Ar gadiem tas kļuva pašsaprotams. Kā viens mans kolēģis mēdz teikt, šašliku izcept un ar draugiem pasēdēt var arī jebkurā citā dienā.
Viegli gan tas nav bijis, īpaši pirms meitas piedzimšanas, kad sieva bieži palika mājās viena pati. Jaunais gads droši vien bija vissāpīgākais laiks, jo tieši tad visvairāk gribas būt kopā ar savējiem. Taču mēs vienmēr sazvanījāmies, apsveicām viens otru, un mūsu svinēšana sākās 1. janvārī. Tagad, kad aug meita, tas viss iegūst pavisam citu nozīmi. Sieva šo dzīves ritmu ir iepazinusi, pieņēmusi, pacietusi, bet meitai gribas, lai Ziemassvētkos un Jaungadā mēs tomēr būtu kopā. Tāpēc cenšamies atrast kaut kādu vidusceļu – vai nu meitenes brauc man līdzi uz ballēm, vai arī, piemēram, kovida laikā es apzināti atteicos no darbiem, pat ja bija iespēja spēlēt. Kad meitiņai bija trīs četri gadi, pats svarīgākais bija būt kopā ar viņu tieši tajos īpašajos brīžos, nevis aizbraukt spēlēt kārtējo balli.
Ar pieredzi un gadiem nav tā, ka vari vairāk izvērtēt, ko un kad spēlēt? Nav taču vairs jāņem visas balles?
Protams, un tā notiek. Varu izvēlēties, spēlēt balli vai piedalīties kādā citā projektā, ko man kāds mūzikas producents ir piedāvājis. Tādā veidā pagājušogad piedalījos gan koncertā Ar mīlestību no Latgales kopā ar Daini Skuteli, Ati Auzānu, gan Maestro Raimonda Paula Gadalaiku koncertā kopā ar Uģi Rozi un citiem mūziķiem. Oktobrī man ir piedāvājums kopā ar Gunti Veitu, Normundu Rutuli, Normundu Jakušonoku, Olgu Rajecku uzstāties koncertos Bija tāds gadījums, ko organizē Jānis Strazds. Bet lielākā daļa visas moderēšanas un datumu rakstīšanas ir mana kolēģa pārziņā. Es bieži vien pat nezinu, kur man jābūt nākamajā nedēļā, tikai piezvanu – mums ir šī nedēļa? Tad es rēķinos, ka mēs braucam kaut kur strādāt.
Kāds cilvēkiem ir lielākais stereotips par Normundu Zušu?
Viens no stereotipiem, ko par sevi esmu dzirdējis – mani mēdz uztvert kā iedomīgu. Arī sieva reizēm saka, ka no malas tā var izskatīties. Taču patiesībā es neesmu no tiem, kuri jebkurā kompānijā uzreiz nāk klāt ar skaļu – hei, čau! Svešā sabiedrībā sākumā pavēroju no malas, aprodu ar cilvēkiem un situāciju. Ja kāds pats pienāk aprunāties, saruna veidojas dabiski. Domāju, tieši šī atturība reizēm rada iespaidu, ka esmu iedomīgs, kaut gan patiesībā aiz tā slēpjas kautrīgums.
Es ar tādu baltu skaudību apbrīnoju cilvēkus, kuri jebkurā situācijā jūtas komfortabli – vai vismaz no malas tā izskatās. Tad es domāju – būtu man kaut desmit procenti tās nekaunības, kas ir tam cilvēkam, būtu es dzīvē tālu ticis! (Smejas.) Tās man pietrūkst. Arī paškritikas manī ir vairāk nekā vajadzētu.
Tu lasi komentārus?
Kopš piedalījos Koru karos, kur trešajā sezonā uzvarējām ar Rēzeknes Zaļo pakalnu kori, komentārus vairs nelasu. Toreiz pārlasījos visai dzīvei. (Smejas.)
Ko tu gribētu piedzīvot?
Man pirms diviem gadiem bija 32 lieli un skaisti koncerti ar Galaktiku. Pēc tam sākās tāds kā iepauzēšanas posms, atpūšanās no lielajām emocijām, no koncertiem un jaunu dziesmu radīšanas. Divus gadus neko neesmu Galaktikai radījis. Bet šis laiks ir bijis ļoti produktīvs man pašam. Dziesmas ir sakrātas, man ir daudz dažādu ideju projektiem. Man tik tiešām gribas daudz izdarīt! Ņemot vērā, ka savus 45 gadus izvēlējos plaši nesvinēt, tas lielais virziens man vairāk ir uz 50 gadiem. Gribas izdot dziesmu grāmatu, ierakstīt un izlaist jaunu albumu. Idejas visu laiku rodas, domas ģenerējas. Tāpēc jau mēs dzīvojam, lai sajustu jaunas emocijas, kaut ko piedzīvotu un ietu uz priekšu.
Palūkojoties tālākā nākotnē, vēlos, lai mana meita izaug laimīga, lai viņa apprecas, lai ir bērni un es kļūstu par vecotēvu. Tik tiešām gribu piedzīvot laimīgas un skaistas vecumdienas.
Vai tu pašlaik esi laimīgs?
Jā. Droši vien. (Pasmaida.)
Par ko tu esi pateicīgs?
Savulaik, kad mēs ar Rēzeknes Zaļo pakalnu kori daudzus gadus braucām uz koncertiem, viens skaņu vīrs man teica – ja es no koncerta izgriezīšu visus tos paldies vārdus, ko teici, tev koncerts būs uz pusi īsāks. Bet ir tik daudz cilvēku, kam pateikt paldies! Pirmais un vissvarīgākais paldies noteikti ir vecmammai, kura mani uzaudzināja, iedeva pirmo atspērienu dzīvē un aizveda līdz mūzikai. Tieši viņa bija tā, kura mani bērnībā piesēdināja pie akordeona un lika spēlēt, lai gan tajā laikā ne vienmēr to gribēju. Tas ir mans lielais bērnības paldies.
Tagad gribas pateikties cilvēkiem visā Latvijā. Tiem, kuri mani atbalstījuši visus šos gadus, balsojuši par Galaktiku Šlāgeraptaujā, turējuši īkšķus par Rēzeknes Zaļo pakalnu kori un tagad raksta labus vārdus par Latvijas Sirdsdziesmu. Ar dažiem klausītājiem gadu gaitā izveidojušās siltas attiecības. Viņi joprojām raksta man vēstules ar roku, sūta paciņas pa pastu, un tas mūsdienās ir īpaši aizkustinoši.
Cilvēks nevar izaugt viens pats – vienmēr blakus ir kāds, kurš palīdz, atbalsta, notic vai iedod vajadzīgo grūdienu īstajā brīdī. Citkārt tā ir ģimene vai klausītāji, un neiztikt arī bez veiksmes. Tāpēc paldies vārdu manā dzīvē nekad netrūks.
Kur tu atrodi mieru, jo ikdiena mums visiem mēdz būt gana satraucoša?
Vislielākais miers man saistās ar mājām, un tur es kādā mirklī tiešām varu atpūsties. Mums ir tāda tradīcija – ģimenes kino vakari ar čipsiem. Tieši tas man dod lielāko mieru – kad visi esam kopā, laimīgi, un mums nav ne par ko jāuztraucas, jo viss ir kārtībā. Mēs visi esam veseli, skolā ir labas sekmes, darbā viss paveikts, nav nekādu pārmetumu.
Tomēr ikdienā ar to mieru ir diezgan grūti, jo visu laiku manī ir tāds mazs drebulītis, nemiera gariņš, kurš kaut kur dzen.
Vairākas reizes pieminēji tēti. Kas ir tās lietas, ko tu no viņa esi paņēmis savā dzīvē?
Man bija seši gadi, kad vecāki izšķīrās, uzaugu pie tēta mammas. Tētis dzīvoja 40 kilometru attālumā uz vienu pusi, mamma tikpat tālu uz otru. Ar tēti bērnībā sanāca satikties biežāk, iespējams, tāpēc daudzas bērnības atmiņas man saistās tieši ar viņu. Pirmā slēpošana no kalna bija kopā ar tēti. Ar viņu gājām uz kino, kas tajos laikos bērnam bija milzīgs notikums. Atceros, kā skatījāmies Rembo un King Kongu. Pat pirmo košļeni man nopirka tētis! Mans pirmais motocikls, vecais IŽ Jupiter, bija knapi braucams, un tētis palīdzēja to remontēt. Arī tagad viņš joprojām bieži ir man līdzās. Mums mājās notiek dažādi labiekārtošanas darbi, būvējam terasi, taisām žogu, un tētis palīdz. Viņš manā dzīvē vienmēr ir bijis blakus.
Ko tu gribētu, lai cilvēki par tevi atceras pēc daudziem gadiem?
Lai tās mazās dziesmas, kuras ik pa laikam esmu uzrakstījis, dzīvo ilgāk par mani pašu. Varbūt tā ir mazliet savtīga vēlēšanās, bet katrs cilvēks klusībā grib atstāt aiz sevis kaut ko paliekošu. Taču, ja pavisam godīgi, man daudz svarīgāk ir kaut kas cits. Es gribētu, lai mani atceras manā dzimtā. Lai mani atceras mazbērni un mazmazbērni, lai viņiem ir sajūta, ka es viņu dzīvē esmu bijis kaut kas vērtīgs un labs. Ikreiz, kad aizbraucu uz Latgali, mans ceļš ved arī uz kapiem pie vectēva un vecāsmātes. Uz viņu pieminekļa ir rakstīts: “Tagad runā mūžs un padarītais darbs.” Un šajos vārdos ir milzīga dzīves patiesība. Beigās jau nav svarīgi, cik koncertu nospēlēts vai cik cilvēku tevi pazīst. Svarīgākais ir, lai tevi atceras kā labu cilvēku, labu tēti, labu vectēvu. Pārējais ir mazsvarīgs.