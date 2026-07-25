Līga Liepiņa atklāti par dzīvi pēc skatuves: “Man ar sevi nekad nav bijis garlaicīgi”
Aktrise Līga Liepiņa reti sniedz intervijas, taču šoreiz viņa atklāti stāsta par savu dzīvi starp Rīgu un Piebalgu, kino pieredzi un cilvēkiem, kuri viņu veidojuši. Sarunā ar aktrisi — par “Limuzīnu Jāņu nakts krāsā”, teātri, vientulību un spēju priecāties par ikdienas mazajām laimēm.
Ar aktrisi Līgu Liepiņu tiekamies viņas Piebalgas vasaras būdiņā pašā Ineša ezera krastā. Līga sagaida mūs iebraucamā ceļa galā, zīmīgi īsajiem matiem vējā plīvojot. Uz galda ir sarūpētas speķmaizītes, plātsmaize un kūpoša raspodiņu tēja, ko saimniece pati salasījusi. Aiz loga mierīgi vizuļo Inesis ar savām salām. Saruna vēl nav īsti sākusies, kad Līga, pasmaidot sev raksturīgajā manierē, nosaka: “Tikai mani pa smuku neuztaisiet!”
Tiekamies pirms Līgovakara. Kādi bijuši jūsu Jāņi cauri gadiem? Vai ir kādas tradīcijas, kurām esat palikusi uzticīga?
Svētkus kārtīgi svinējām. Bet tad jau es biju jauna. Tagad jaunie vairāk svin saulgriežus pēc senajām tradīcijām, un man tas šķiet interesanti. Viņi sarunā, kurā mājā pulcēsies, saģērbjas tautastērpos un svin ar visiem rituāliem. Reizēm atbrauc arī vīru kopa Vilki un uztaisa īstu saulgriežu rituālu. Tas ir ļoti iespaidīgi.
Paši Jāņi gan parasti paiet mierīgāk. Katrs ir savās mājās. Ja kāds atbrauc ciemos, tad atbrauc. Tepat Vecpiebalgā visi vairāk sabrauc tieši uz saulgriežiem. Pašai gan reti sanāk tajā visā piedalīties, jo Jāņu laikā parasti braucu uz Skroderdienām. Toties viņi man vienmēr atsūta bildes, un man ir prieks skatīties, kā jaunā paaudze šīs tradīcijas turpina.
Padomju laikā viss bija citādi. Jāņi nebija brīvdiena, tāpēc svinības nebija tik vērienīgas. Bet pie tradīcijām turējāmies – gājām no mājas uz māju, pa kalniem un lejām, dziedājām līdz pat rīta gaismai, kurinājām ugunskurus. Tas bija liels notikums, ko gaidīja visi. Tagad no tās paaudzes esam palikuši vairs tikai daži. Katram jau savi gadi. Cits kļuvis nevarīgāks, cits jau sen zem zemes.
Kā šogad svinēsiet?
Aizbraukšu uz Skroderdienām un atgriezīšos. Pa visu gadu sakrāju lielu zaru kaudzi, un tad Līgovakarā pie manis atnāk bērni no visām kaimiņu mājām, mēs uztaisām tādu skaistu ugunskuru Ineša ezera krastā.
Esat skaitījusi, cik reižu Tomuļu māte nospēlēta?
Ne tak, kur tad nu es skaitīšu! Jaunatnes teātra Skroderdienās savulaik spēlēju Antoniju. Šis būs pēdējais Indras Rogas Skroderdienu iestudējums, un tam jau varētu būt kādi piecpadsmit gadi. Šādi iestudējumi dzīvo ilgi, mainās tikai aktieri.
Ar laiku man kļuva grūtāk, tāpēc no Tomuļu mātes lomas atteicos. Teicu, ka iešu vairs tikai tautās. Manā vietā nāca Daiga Kažociņa. Viņai ir ļoti interesanta Tomuļu māte.
Pa vasaru Piebalgā, pa ziemu Rīgā?
Jā.
Atceroties pirmos gadus Piebalgā, kāda sajūta pārņem?
Tie piebaldzēni kuru katru savā pulkā neuzņem. Ja vēl neesi tāds iztapīgs un visiem pa prātam, tad iedzīvoties nemaz nav tik viegli. Tas man kļuva skaidrs diezgan ātri. Bet pati Piebalga man jau sen bija zināma. Atceros, vēl skolas gados braucām ekskursijā uz Kaudzīšu muzeju. Man, Ziemeļvidzemes cilvēkam, tas bija vesels notikums. Tur pie mums jau pārsvarā līdzenumi, bet te pēkšņi kalni un lejas. Pat mazliet nelabi palika, braucot pa tiem līkumiem. Toreiz visur bija zemes ceļi un putekļi, taču mašīnu bija daudz mazāk. Tagad gandrīz visur ir asfalts. Tikko vēl stāvēju ceļmalā un jūs gaidīju, kad no Kaudzīšu puses viena mašīna nobrauca garām un mani kārtīgi noputināja. (Smejas.) Bet tie kalni, līkumi un tā īpašā Piebalgas pasaule ir palikusi tā pati. Un arī piebaldzēni pa lielam nav mainījušies. Viņi joprojām ļoti sargā savu vietu un savējos. Sabiedriskais mums brauc līdz Vecpiebalgai. Un vienu reizi nedēļā no Cēsīm autobuss iet apkārt pa ceļu – Ineši, Kaudzīši un atpakaļ uz Vecpiebalgu. Apiet visam ezeram riņķī.
Varat sevi tagad saukt par piebaldzēnieti?
Nē, nevaru. Man tomēr ir citāda domāšana. (Smejas.)
Vairāk kā rīdziniecei?
Nē, kā rīdziniece nekad neesmu jutusies, vienmēr esmu bijusi tuvāk savai dzimtajai pusei. Būtībā Naukšēni, Rūjiena, Mazsalaca. Tās trīs vietas. Naukšēnos, faktiski Rūjienas slimnīcā, es piedzimu. No sešiem gadiem dzīvoju Mazsalacā. Man jau liekas, tas ir tīri dabiski, ka tur kur tu esi piedzimis un bērnību dzīvojis, kaut tūlīt pēc skolas beigšanas aizbrauc prom, tas pamats tevī iesakņojas uz mūžu. Ne pa velti saka, cik svarīgi cilvēkam ir tie pirmie gadi, kur un kā viņš aug. Tāpēc jau arī piebaldzēni ir tik strikti sevī, bet to es saprotu. Man tas patīk, ka viņi ir ar sevi tā pārņemti. Tā jau ir laba īpašība – savu vidi turēt tādā cieņā, un ka kuru katru vis tur nevar laist klāt.
Kāds ir jūsu Piebalgas mājiņas stāsts?
Šeit pat netālu ir lielās Reinkaļvu dzimtas mājas, kur tagad dzīvo mans dēls ar ģimeni. Kad atguva īpašumu, mēs tikām te, pie lejiņas. Bet tur kalnā jau zeme ir kaimiņam – kā Mērnieku laikos, un otrā pusē atkal kalns. Mēs atrodamies līkšņā, kur pavasarī saplūst ūdens, kur līdakas nārsto, bet nedrīkst jau tās ķert. Reiz, kad pavasarī atbraucām, ieraudzīju to uzparikti, ar ko ķer zivis. Kāds bija nolicis, pie būdiņas malas mētājās. Tā sapratu, ka pa kluso kāds te bija mēģinājis zvejot. Agrāk, kā vīrs man stāstīja, kad viņi bija puikas, viss notika daudz brīvāk. Līdakas, protams, ķēra. Tie vēl bija vecie, pirmspadomju laiki.
Kaimiņu tepat blakus arī nekādu nav. Mēs būdiņu uzcēlām, lai būtu sava vietiņa. Tāpēc šī mājiņa ir tāda, tikai uz tādām stutēm, akmeņiem. Vienkārši gribējās mums mieru. Būs jau kādi divdesmit gadi pagājuši, kad to uzcēla. Zeme piederēja mana vīra vectēvam. Reinkaļvu dzimtas mājai pāri pa simts gadiem, ar melno ķēķi. Tur mēs visu laiku braucām, tur visi sabrauca. Tur bija tā, ka klētiņa pilna, māja pilna, un tāpēc bija vēlēšanās bišķi pabūt divatā, mierā. Arī vīram, tā kā viņš bija dramaturgs, bija vieta, kur rakstīt. Bet, pirms būvējām, viss bija vienos džungļos. Taisījām talkas, paši vācām. Būdiņu gan uzbūvēja vietējie puiši – amatnieki.
Vienīgi, tā kā ir pierasts, ka ir tas ūdens, labums, ka te ir ezers, bet dzeramo man no mājām ved lielajās pudelēs.
Kā jums pēc kino lomām, izrādēm, sabiedriskās dzīves tīk tāda mierīga dzīve laukos?
Man nevienu brīdi nav garlaicīgi vienai. Manī nav tādu īpašu alku pēc sabiedrības – laikam nekad nav bijušas. Acīmredzot tas nāk no bērnības, jo esmu augusi diezgan vientulīga. Man nekad ar sevi nav bijis garlaicīgi. Bet vispār jau ir zināms vecums, jā. (Smejas.)
Kā izskatās jūsu diena, kad esat Piebalgā?
Ņemot vērā, ka manas kustības tagad ir palēninātas, ļoti ilgs laiks paiet elementāri apkopjot sevi, māju un apkārtni. Puķes vairs nevaru tā izravēt, kā vajadzētu. Man ļoti patika ravēt, bet tagad ir grūti. Man iztaisīja gūžas operāciju, un es cenšos ar nūjošanu kaut kā tikt ar to galā. Bet kopumā, kā jau laukos, ik dienu ir visādi praktiskie darbi. Un, ja ir lietus, tad es lasu. Beidzot man ir laiks lasīt. Tagad lasu to biezo Jāņa Petera Viena mūža grāmatu. Kolosāla laikmeta izklāsme! Plaša, bagātīga. Turklāt ne tikai no paša Petera skatpunkta. Ir daudz materiālu, laikrakstu publikāciju, dažādu liecību. Lasot var ideāli sajust to laiku.
Ņemot vērā manus apgrieziens, man vienmēr ir ko darīt. (Smejas.) Tik un tā nevar visu savākt. Zālīti pļauj mazdēli vai dēls. Mājas priekšiņu gan es neļauju pļaut, tur tikai rudenī, jo tur aug mani raspodiņi, tā ir mana pļava. Arī ceļmalas neļauju pļaut, kamēr nav rudens, jo man te arī naktsvijoles gar mežmalu aug. Tā tulpīte, kas tepat tai pļaviņā, ir no būdiņas celšanas laikiem. Ne es kaut ko tai daru, ne es to plēšu, bet tā katru gadu uzzied, jo es to ieliku kurmja rakumā.
Kāda ir svarīgākā dzīves mācība, pie kuras esat nonākusi nevis caur grāmatām, bet pašas pieredzi?
A, ko es zinu?! Daudz kas! Katrā ziņā aktiera profesija attīsta spēju analizēt un izprast cilvēku. Gandrīz katra diena paiet, veidojot lomu. Tu esi spiests līdz mielēm iedziļināties cilvēku raksturos, kurus veido dzīves pieredze, notikumi un viss pārdzīvotais. Jaunībā biju kategoriskāka, jā vai nē. Bet ar laiku šī profesija liek sev jautāt – kāpēc? Kāpēc cilvēks ir tāds? Kāpēc viņš dara to, ko dara? Kāpēc reizēm ir riebīgs? Tad tu analizē un beigās saproti, ka viņš nemaz nav pie visa vainīgs. Nevar aizmirst to, kas cilvēkam dots gēnos. Tā ir tā mūžīgā analīze. Dažreiz tā man pat mazliet traucē. Nevaru uz lietām un notikumiem paskatīties vienkārši, visu laiku analizēju.
Skolas laikā savus sapņus par aktrises profesiju īpaši neafišējāt. Vai jau toreiz bijāt prasīga pret sevi?
Nekad nav bijis, ka es ļoti pārdzīvotu kādu savu uzstāšanos. Bet tas, ko jau minēju – manī vienmēr ir bijusi šī mūžīgā analīze, arī pašai par sevi. Savus darbus esmu vērojusi vienmēr. Tagad gan vecuma galā vairs negribas tik daudz skatīties, bet tur atkal ir savi iemesli. Kaut kur ieslēdzas tāds vecuma automāts, kas pasargā no liekiem pārdzīvojumiem. (Smejas.) Nezinu, vai to var saukt par paškritiku, drīzāk šķiet, ka vēl kaut kā pietrūkst, vēl kaut ko varēja izdarīt citādi. Ne jau tā, ka viss būtu slikti vai negribētos sevi redzēt. Tik traki man nav.
Atceraties, kad pirmo reizi sevi ieraudzījāt uz ekrāna?
Jā. Tās bija šausmas! (Smejas.) Tu jau pats nejūti, kā kusties, kamēr neieraugi sevi dzīvajā uz ekrāna. Es nodomāju – ārprāts, kā es kustos, kā es žākstos! Viens ir fotogrāfija, otrs ir, kad esi kustībā. Bišķi bija šoks, bet pamazām jau pieradu. Bija kaut kādas atsevišķas lietas, pat elementāras, ko man teica, piemēram, nesavelc grumbu. Atceros, Četros baltos kreklos, kas bija mana pirmā loma, man bija vienmēr tās divas grumbas starp acīm, tas bija jau automātiski, bet operators man sita pa pieri, kamēr no tā tiku vaļā. Daudzas tādas sīkas nianses, kas ir nevajadzīgas.
Tajos laikos kino tomēr šķita kaut kas īpašs, gandrīz neaizsniedzams. Un pēkšņi jūs, pavisam jauna meitene, esat pašā tā centrā.
Kad sāka filmēt Četrus baltus kreklus, man bija deviņpadsmit, kad beidza filmēt, palika divdesmit viens. Agrāk jau filmas filmēja vairāk nekā gadu, divus. Kā tas bija? Bija tā, ka mūsu pirmā kinoaktieru studija jau dzīvojās pa Kinostudiju un, ja bija kaut kādi masu skati, mani tā īpaši ne, bet ļoti daudzas manas studiju biedrenes ņēma masu skatos, tā pamazām pieradinot pie filmēšanas. Paviljoni turpat blakus. Un tā arī mani ieraudzīja Rolands Kalniņš, jo viņš bija mūsu pedagogs. Mēs jau bijām pieradināti, nevarētu teikt, ka filmēšanās man bija kaut kas jauns. Bet no sākuma bija šausmīgi grūti. Tagad tik precīzi vairs nav jāietrāpa, bet toreiz bija kameras uz sliedēm, un līdz tam punktam tikai drīkstēja iet, tālāk ne. Visu atcerēties no sākuma bija ārkārtīgi grūti. Bet jaunībā jau ātri to visu apgūst. Beigās pie kameras pierodi tā, ka to nemaz vairs nejūti. Ja man tagad vecumā tas būtu jādara, būtu daudz sarežģītāk. Pierod arī pie rakursa, kādā jāpagriež seja. Man ir paplats deguna kauliņš, un tad vienu brīdi man teica – tu tā bišķiņ šķībi staigā. Jo es visu laiku turēju to pareizo rakursu! (Smejas.) Tagad ņem visādas aktrises, bet tad tikai tādas īpašas un skaistas filmās ņēma. Visskaistākās bija Ingrīda Andriņa, Regīna Razuma, Astrīda Kairiša – nu šausmīgi skaistas! Es neskaitījos tajā rangā. Es nesaku, ka biju nesmuka, bet nebiju tajā skaistuļu kategorijā. Nebiju tik koša. Man bija īsi, tumši mati. Vienīgi Jānis Streičs man lika matus izbalināt, bet to filmu, kas ir mana mīļākā filma, Vālodzīte, nerāda. Man bija Ilgas loma. Filma tika taisīta krievu centrālajai televīzijai, tāpēc tās pie mums nav. Cilvēki gan man ir teikuši, ka redzējuši.
Limuzīnu Jāņu nakts krāsā gan redzam katru gadu. Visi priecājas par jūsu mazo, bet spilgto Veronikas lomu un skaisto saspēli ar Romualdu Ancānu. Atceraties to laiku?
Tādu īstu lauku meiču es jau kā Bille spēlēju filmā Klāvs – Mārtiņa dēls. Uzskatu, ka tā ir Oļģerta Dunkera labākā filma. Par Veronikas lomu – man grūti teikt, kā es to atradu. Katrā ziņā, tā kā es ar Jāni Streiču jau biju strādājusi kopā Vālodzītē, mēs teicami sapratāmies. Tas nav tā, ka lomu atradu tikai es vai kāds cits. Tas viss radās kopīgā darbā ar Jāni Streiču, arī ar Romiku. Kā Jānim biju teikusi, es viņu sapratu no pusvārda. Man nebija ilgi jāskaidro, ko viņš vēlas panākt. Tāpēc, lai arī Veronikas loma ir neliela, strādājot ar Streiču, jebkurš aktieris pateiks, ka viņš prata no cilvēka izvilkt kaut ko negaidītu gan rakstura, gan uzvedības ziņā. Arī partnerības ziņā mums ar Romiku sakrita. Mēs jau iepriekš bijām pazīstami kā bērnības draugi, un tas noteikti palīdzēja. Tā savstarpējā sapratne bija dabiska. Tā bija ļoti interesanta satikšanās.
Kad jūs pati pēdējoreiz filmu noskatījāties?
Neatceros, bet kādas pāris reizes esmu skatījusies. Man ļoti patīk. Ir tāda forša sajūta, atceroties to visu. Filmējām Raiskumā, kur, starp citu, Uldis Dumpis pēc tam sev atrada un nopirka māju. Mēs dzīvojām pie dažādiem vietējiem cilvēkiem, nakšņojām. Tā sapazināmies, ka viņi mums vairāk pat kā radi palika.
Esat minējusi, ka pārejas posms no kino uz teātra nebija viegls un līdz galam teātrī jūs nesajutāt to, ko kino.
Tā ir. Mans pirmais pieskāriens aktiera profesijai bija caur kino, tāpēc man tas bijis tuvāks žanrs. Līdz ar to uzreiz pāriet uz teātri man nebija viegli.
Kāds bijis spilgtākais brīdis uz teātra skatuves?
Man patika viens no pēdējiem darbiem pie Ināras Sluckas – mātes loma izrādē Aka. Arī mana kaimiņienes Olgas loma Edmunda Freiberga iestudējumā Cīrulīši. Pie Regnāra Vaivara bija brīnišķīga Ņinas loma izrādē Dēmoni. Drakula, mēs dublējāmies ar Astrīdu Kairišu, bet viņa tikai vienu reizi šo lomu nospēlēja. Mani Regnārs kā režisors ļoti saista. Nevaru teikt, ka bija viegli strādāt, visādi mums gāja, mocījāmies arī. Taču viņš man vienmēr šķitis savdabīgs un interesants režisors, jo viņam ir pašam sava pasaule. To var redzēt viņa iestudējumos.
Vai ir kāds cilvēks no kino un teātra pasaules, kurš bijis nozīmīgs, kurš jūs iedvesmojis?
Savā laikā, kad vēl pati mācījos, man patika Dina Kuple. Viņā bija kaut kas noslēpumains un vienlaikus ļoti dziļš. Jaunībā viņa man bija cilvēks, uz kuru tiekties. Apbrīnoju gan to, kā viņa strādāja, gan to, kāda viņa bija kā personība. Vēlāk ar Dinu šad tad sanāca satikties darbā. Kopā filmējāmies gan Klāvā – Mārtiņa dēlā, gan Četros baltos kreklos. Tiesa, vairāk sanāca būt kopā provēs nekā pašā darbā.
Bet ar laiku man vairs nebija tādu elku. Tagad ir daudz interesantu jauno aktieru un interesantu darbu, taču, ja man būtu jānosauc viens cilvēks, es laikam nevarētu.
Esat teikusi, ka aktierim ir jābūt egoistam – labā nozīmē. Ko ar to domājāt?
Tas ir tādā ziņā, ka, ja tu strādā, tad maksimāli daudz laika tev ir jāvēl sev un savai lomai un tajā brīdī no daudz kā jāatsakās. Jo, ja tu neatdosi sevi pilnībā, nekā nebūs vai tas būs pavirši. Tas ir tas egoisms – es tagad strādāju, lūdzu mani netraucēt. Tādā domāšanā tas ir. Bet man jau tas nesanāca tā uzreiz. Ar laiku tikai sapratu, ka tā vajag.
Daudziem publiskiem cilvēkiem uzmanība ir gandrīz nepieciešamība. Jūs savukārt vienmēr esat atturīga un rūpīgi esat sargājusi savu privāto dzīvi. Tā ir rakstura īpašība vai apzināta izvēle?
Jā. Dabiski. Tas nāk no manis pašas un ar gadiem laikam kļuvis vēl izteiktāk. Ir aktrises arī manos gados, kuras ļoti raujas pēc publicitātes. Manā laikā tas viss bija citādi. Cilvēki tā nezīmējās, kā tas notiek tagad, katrā brīvā brīdī un visos iespējamajos dzeltenajos izdevumos. Domāju, tas daļēji nāk no manas vientulīgās bērnības. Man nekad nav bijusi vēlēšanās sevi reklamēt. Tas nav manā dabā. Tāpēc jāsaka atklāti – man tiešām negribas ne intervēties, ne kā citādi rādīties, es sevi vienkārši pārvaru. Arī šoreiz man tā bija sevis pārvarēšana. Man nav vajadzības, lai mani noteikti atpazītu. Paldies Dievam, tagad esmu vizuāli izmainījusies, vairs mani tā nemaz neuzpazīst kā to jauno meiteni. Tagad ierauga – tāda tantiņa! Tādā ziņā tagad pat ir vieglāk.
Jaunībā cilvēks daudz ko uztver saasināti. Ko jūs šodien vairs neņemtu pie sirds tā, kā ņēmāt jaunībā?
Man, paldies Dievam, vēl ir šī vēlēšanās dzīvot visam līdzi, neskaitot politiku. Vecums tīri psiholoģiski iedod tādu lielāku mieru, nevis tādu uzvilktību, jo tu zini, ka tev daudz vairs nav atlicis. Tā domāju, jo tagad daudzas lietas uztveru mierīgāk, arī visu šodienas briesmīgo laiku. It kā tu pārdzīvo, bet iekšēji tas vecums noliek tevi pie vietas – tu jau tāpat vairs nevari paspēt neko mainīt. Vairāk uztrauc tas, kas jauno dzīvē notiek, dzīvoju tam visam līdzi. Vecumā dzīves pieredze tīri intuitīvi ir izdarījusi kaut kādus secinājumus. Ne jau tā, ka es ar prātu baigi kaut ko nofiksēju, bet intuitīvi kaut kur sakārtojas tās domas. Tā ir tā cilvēciskā pieredze.
Lai arī vientulībā jūtaties labi un jums ar sevi ir interesanti, ilgus gadus nodzīvojāt kopā ar vīru skaistā laulībā. Ko visvairāk Paulā novērtējāt?
Pēc diviem mēnešiem, kā viņš aizgāja, būtu bijuši piecdesmit gadi. Es viņā visvairāk novērtēju to Piebalgas milzīgo patriotismu. Viņš bija izteikti ar pašcieņu, pašlepnumu, bet lēns gan. (Smejas.) Lēns, bet, ja viņš kaut ko darīja, tad tas bija pamatīgi. Bet tas bija tik lēni, tik lēni, bet tad pamatīgi… Viss, ko viņš darīja. Gandrīz vai pilnīgs pretstats man. Viņam ļoti interesēja cilvēki. Ne pa velti tāpēc viņš arī rakstīja. Kad mēs kaut kur gājām, man nemaz nevajadzēja runāt, tāpēc es tikai tagad, vecuma galā, vairāk runāju. Viņš visur apstājās, un es ilgām stundām dabūju stāvēt un gaidīt, kamēr viņš izrunājas un tad iet tālāk. Bet man bija interesanti, jo es tik komunikabla nebiju, viņš bija ļoti komunikabls. Šo īpašību es augstu novērtēju. Un šo komunikabilitāti, tāpat arī patriotismu uz Piebalgu ir mantojis dēls. Arī meita Anna pamazām veidojas par īstu piebaldzēnieti.
Kā var sadzīvot ar sirdī mīļa dzīvesdrauga aiziešanu? Vai tam vispār iespējams tikt pāri?
Paula aiziešana bija ilga. Pēc insulta viņš nodzīvoja vēl astoņus gadus. Vairs nevarēja parunāt, līdz beidzot aizgāja. Faktiski tā viņam bija atpestīšana.
Negribētu teikt, ka mums bija tikai skaista kopābūšana. Visādi ir gājis. Bet tas nenozīmē, ka viens otru nenovērtējām. Tas foršākais, kā man patiešām pietrūkst, ir tas, ka mēs varējām pa īstam izrunāties par pilnīgi visu. Vienalga, lai kā reizēm viss sagāja grīstē, mēs izrunājāmies.
Man tā ļoti pietrūkst. Kad uznāk ilgas, es reizēm aprunājos ar kaķi.
Uz mājiņu pēc insulta vēl braucāt kopā?
Mēs braucām. Dabīgi, man visu laiku Paulam bija jāpalīdz, jāapkopj, viss jādara. Tādi bija astoņi gadi. Braucām līdz pēdējam. Tikai pēdējo vasaru, tad vairs nesanāca.
Daudzi jūs uzskata par stipru sievieti. Vai tam piekrītat?
Labi, ka tāds iespaids ir. (Smejas.) Man ir grūti sevi tā vērtēt. To drīzāk vajadzētu prasīt kādam citam. Es sevi redzu vienā gaismā, apkārtējie mani bieži redz pavisam citā. Vēl ir jautājums, vai mēs vispār līdz galam spējam sevi izprast. Nezinu. Mēs visu laiku mācāmies. Tāpēc jau cilvēks ir interesants.
Es pati sevi par sevišķi stipru neuzskatu. Vienīgais, pēc kā varu spriest, ir mana mamma. Tā ir īpašība, ko viņā vienmēr esmu apbrīnojusi. Pēc jebkuras dzīves situācijas viņa, gluži kā kaķis pēc kritiena, atkal nostājās stabili uz kājām. Bet vai tad visām sievietēm piemīt spēks? Tas atkarīgs no rakstura. Ir arī vājas sievietes. Un es laikam piederu pie tām.
Kāda bija jūsu mamma?
Skatoties uz mammas dzīvi, uz to, kā viņa rūpējās par savējiem, par bērniem, kā cīnījās un gādāja par ģimeni smagajos pēckara gados, kad mēs laukos uzaugām, man pret viņu ir milzīga cieņa un pateicība. Protams, arī viņai bija savas kļūdas. Reizēm kāda doma aizgāja šķībi vai kāds lēmums nebija tas pareizākais. Taču viņas mātes instinkts bija apbrīnojams. Viņa dzīvoja bērniem un ģimenei. To es patiešām varu tikai apbrīnot.
Jaunībā pateicu skaistu frāzi – ka mamma ir mans ideāls. Tagad es to formulētu citādi. Es viņu ļoti augstu vērtēju. Pateicoties viņas nesavtībai un rūpēm par ģimeni, esmu augusi labos apstākļos. Var pat teikt, ka savā ziņā biju izlutināta. Man bija droši. Man nekad netrūka mammas gādības. Varbūt tieši tāpēc dažas īpašības, ko dzīve iemāca caur grūtībām, man nemaz nebija jāapgūst tik agri.
Kas, jūsuprāt, cilvēku dara bagātu un laimīgu?
Manā izpratnē bagāts cilvēks ir tas, kurš visu mūžu spēj mācīties. Nav jau visiem dotas vienādas spējas vai vienāds prāts, bet tas nav galvenais. Daudz svarīgāk ir saglabāt interesi par dzīvi un vēlmi saprast. Par lauku cilvēkiem bieži saka – sirdsgudrs cilvēks. Man tas ļoti patīk. Tā ir tāda dzīves gudrība, kas daudziem piemīt bez grāmatām un diplomiem. To var just arī latviešu tautasdziesmās. Vārdi tur ir pavisam vienkārši, bet doma dziļa un skaidra.
Esmu ievērojusi, ka patiesi gudri cilvēki sarežģītas lietas prot izstāstīt vienkārši. Klausoties viņos, tu saproti, cik daudz viņi zina, bet viņiem nav vajadzības to demonstrēt. Spilgts piemērs bija Jānis Stradiņš. Viņš prata runāt tik vienkārši un saprotami, bet tu zināji, ka aiz tā stāv milzīgas zināšanas un prāts. Lūk, tā man šķiet īstā bagātība.
Laimīgu mani dara tas, ka es no rītiem pieceļos, lēnām, mierīgi varu sevi sakopt, iziet ārā un sasveicināties ar dabu. Man putniņi no rīta dzied. Tagad ap septiņiem, vēl pirms mēneša tas bija ap astoņiem, drīz vien sāks dziedāt ap sešiem. Tās ir tās skaistākās laimītes…