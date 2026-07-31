"Būmeri" to prata jau pirms 13 gadu vecuma: 3 prasmes, kuras mūsdienu bērni gandrīz ir zaudējuši
Ja pajautātu "būmeru" ("baby boomer") paaudzes pārstāvjiem par viņu bērnību, jūs, visticamāk, dzirdētu stāstus par laiku, kad bērnus jau no mazotnes mācīja būt patstāvīgiem un atbildīgiem.
Mūsdienās šāda pieeja daudziem šķiet pārāk stingra un pat novecojusi. Taču tai bija sava loģika — vēl pirms pusaudžu vecuma "baby boomer" paaudzes bērni apguva prasmes, kas palīdzēja viņiem pārliecinoši tikt galā ar pieaugušo dzīvi. Dažas no šīm prasmēm mūsdienu bērniem jau šķiet neierastas.
Ko prata "baby boomer" paaudze — bet mūsdienu bērni vairs nedara
Lūk, trīs "baby boomer" paaudzei ierasti pienākumi, kas daudziem mūsdienu bērniem pat vairs neienāk prātā, raksta izdevums "Your Tango".
Palīdzēt mājas darbos
"Baby boomer" paaudzes bērnus jau no mazotnes pieradināja sakārtot savas rotaļlietas un mantas, nolikt visu savā vietā un uzturēt kārtību. Pamazām viņiem uzticēja arī citus darbus — iznest nelielu atkritumu grozu, sašķirot veļu pirms mazgāšanas vai salikt zeķes pa pāriem.
Tādējādi bērni iemācījās ne tikai kārtīgumu, bet arī atbildību par telpu, kurā viņi dzīvo. Viņi saprata, ka tīra un mājīga māja ir visu ģimenes locekļu kopīgu pūļu rezultāts.
Mājas pienākumi netika uztverti kā sods. Tā bija ikdienišķa dzīves sastāvdaļa un katra bērna personīgā atbildība.
Patstāvīgi plānot savu laiku
Kad "baby boomer" paaudzes bērni sāka iet skolā, viņi diezgan ātri iemācījās paši organizēt savu dienu. Vajadzēja paspēt izpildīt mājasdarbus, aiziet uz pulciņu vai treniņu, satikties ar draugiem — un tas viss bez pastāvīgas vecāku kontroles.
Viņi paši atcerējās nodarbību grafiku, zināja, kas jāpaņem līdzi, un patstāvīgi nokļuva uz pulciņiem. Arī tikšanās ar draugiem bija viņu pašu, nevis mammas vai tēta, rūpe.
Tādējādi bērni pamazām apguva vienu no svarīgākajām pieaugušo dzīves prasmēm — spēju plānot savu laiku.
Saudzīgi izturēties pret naudu
Naudu, ko viņi saņēma dzimšanas dienā vai citos svētkos, uzreiz neiztērēja. Bēbīboomeru paaudzes bērnus mācīja vismaz daļu no saņemtās summas atlikt uzkrājumiem.
Ja gribējās iegādāties kaut ko dārgāku, nācās krāt naudu. Daudzi naudu lika īpašā krājkasītē, bet papildu kabatas naudu nopelnīja paši — izpildot vecāku uzdevumus, palīdzot kaimiņiem, pieskatot bērnus vai pļaujot zālienu.
Tā vietā, lai uzreiz iztērētu visu nopelnīto, viņi mācījās nogaidīt un atlikt naudu patiešām kārotam pirkumam — piemēram, magnetofonam vai velosipēdam. Daudziem tieši tā sākās pirmā iepazīšanās ar finanšu pratību.
Šāda pieeja patiešām deva labumu. Brigama Janga universitātes zinātnieku 2022. gadā veiktais pētījums parādīja, ka bērni, kuriem mājās māca plānot budžetu un atlikt naudu uzkrājumiem, daudz biežāk saglabā šos ieradumus arī pieaugušo dzīvē. "Baby boomer" paaudze ir tam uzskatāms piemērs.
Turklāt agrīna finanšu pratības apguve ir saistīta ar mazāku parādu līmeni un labāku kredītsaistību izpildes disciplīnu nākotnē.