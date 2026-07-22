Daugavpils glābējsilītē šovasar atstāts puisītis; speciālisti iedrošina - krīzes brīdī meklē palīdzību
Šovasar Daugavpils reģionālās slimnīcas teritorijā esošajā glābējsilītē atstāts nesen dzimis puisītis. Bērniņa svars bija 3064 grami, un pēc pirmajām ārstu apskatēm viņa veselības stāvoklis tika raksturots kā apmierinošs.
Šis gadījums vēlreiz atgādina - glābējsilīte joprojām ir nepieciešama, lai vissmagākajos dzīves brīžos pasargātu bērna dzīvību. Vienlaikus projekta “Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai!” īstenotāji aicina cilvēkus krīzes situācijās palīdzību meklēt vēl pirms nonākšanas līdz lēmumam par bērna atstāšanu.
Pie visām glābējsilītēm Latvijā šobrīd izvietota arī aktuāla informācija par valsts apmaksāto diennakts krīzes tālruni 116123. Tas paredzēts ikvienam, kurš nonācis emocionāli smagā situācijā un jūtas bezizejā. Zvanot uz šo tālruni, iespējams saņemt pirmo psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī padomu par turpmāko rīcību.
“Katrs bērns, kura dzīvība ir izglābta, atgādina, cik būtiska ir droša iespēja krīzes brīdī. Taču mūsu lielākais mērķis vienmēr ir bijis panākt, lai cilvēks palīdzību saņemtu, vēl pirms nonāk līdz galējam lēmumam,” uzsver projekta “Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai!” īstenotājas Laura Zvirbule un Edīte Kaņepāja–Vanaga.
“Ļoti svarīgi ir sasniegt arī tos cilvēkus, kuri šobrīd jūtas pilnīgi vieni. Jaunā māmiņa vai grūtniece var saskarties ar vardarbību, atkarībām, nabadzību, dzīvesvietas trūkumu, emocionālu izsīkumu vai citiem apstākļiem, kas liek domāt, ka nav risinājuma. Taču palīdzība ir pieejama, un pirmais solis var būt saruna ar speciālistu.”
Daugavpilī šovasar glābējsilītē ievietotais puisītis ir jau otrais bērns pēdējo divu gadu laikā, kura dzīvība Latvijā pasargāta šādā veidā. 2025. gada maijā Rīgas glābējsilītē tika atstāta nesen dzimusi meitenīte. Viņas svars bija 3020 grami, augums - 51 centimetrs, un ārsti pēc pirmajām apskatēm bērniņa veselības stāvokli raksturoja kā apmierinošu. Kopā ar meitenīti glābējsilītē bija atstātas arī bērna aprūpei nepieciešamas lietas - drēbītes, piena maisījums, pudelīte, salvetes un mīkstā rotaļlieta.
Savukārt 2024. gadā glābējsilītēs Latvijā gada laikā tika ievietoti četri puisēni.
Pie glābējsilītēm iepriekš jau atradās informatīvi plakāti ar aicinājumu meklēt palīdzību pirms bērna atstāšanas, taču tajos norādītā informācija par atbalsta iespējām bija kļuvusi neaktuāla. Tāpēc 2026. gada jūlijā pie visām glābējsilītēm Latvijā izvietoti jauni plakāti ar aktuālo informāciju par krīzes tālruni 116123, kur palīdzību sniedz krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” speciālisti.
Informatīvo plakātu nomaiņas projektu atbalsta farmācijas uzņēmuma Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā, kas ir ilggadējs projekta “Glābējsilīte – vieta bērna dzīvībai!” partneris.
“Mēs turpinām atbalstīt šo projektu, lai būtu iespējams īstenot gan sabiedrības informēšanas aktivitātes, gan arī praktiskos darbus glābējsilīšu uzturēšanai. Bērnu dzīvība un veselība ir vērtības, kas rūp visai sabiedrībai,” norāda Gedeon Richter Plc. pārstāvniecības Latvijā vadītāja Evita Jaunzeme.
Kopš 2009. gada Latvijā izveidotas astoņas glābējsilītes - Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā un Madonā. Šobrīd Rēzeknes glābējsilīte slimnīcas remontdarbu dēļ ir slēgta, taču tās darbību plānots atjaunot.
Glābējsilīte jeb “babybox” ir droša vieta, kur vecāki, kuri kādu iemeslu dēļ nespēj parūpēties par jaundzimušo, var bērnu anonīmi atstāt, nodrošinot viņam iespēju nekavējoties saņemt medicīnisko aprūpi un aizsardzību.
Pēc bērna ievietošanas glābējsilītē nekavējoties tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība un informētas atbildīgās iestādes - bāriņtiesa un Valsts policija. Policija pārbauda, vai bērns nav izsludināts meklēšanā.
Personu, kura bērnu ievietojusi glābējsilītē, nemeklē gadījumos, ja bērnam nav konstatēti miesas bojājumi, kopā ar bērnu nav atstāti dokumenti, kas ļautu identificēt vecākus, un bērns nav izsludināts meklēšanā.
Kuru Latvijas pilsētu slimnīcās pieejamas glābējsilītes un to precīzas adreses, meklē šeit: https://babybox.lv/glabejsilites-latvija/