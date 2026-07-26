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Dzīvesstils
Šodien 07:26
No kā labāk izvairīties "viss iekļauts" viesnīcu brokastīs? Saraksts pārsteigs
Atpūta pēc principa "viss iekļauts" vilina ar plašu ēdienu izvēli, svaigi ceptiem konditorejas izstrādājumiem, vietējiem gardumiem un iespēju baudīt neierobežotu ēdienu daudzumu.
Daudziem "zviedru galds" ir viena no patīkamākajām atpūtas daļām. Tomēr uztura speciāliste norāda, ka ne visi brokastu "zviedru galda" piedāvājumi ir veselīgi un veicina labu pašsajūtu.
Portāls "Rynekzdrowia.pl" vēsta, no kuriem produktiem labāk izvairīties viesnīcu "zviedru galda" brokastīs un kādas izvēles iespējas būtu labākas.
Klīniskā uztura speciāliste Roksana Sroda iesaka izvairīties no šādiem ēdieniem:
- dzērieni un sulas no automātiem, jo tie parasti ir stipri atšķaidīti un galvenokārt satur cukuru un kukurūzas sīrupu ar augstu fruktozes daudzumu;
- hotdogi un mini desiņas, jo tajos ir maz olbaltumvielu, bet daudz fosfātu un sāls;
- olu kultenis, kas gatavots ūdens peldē, jo to bieži gatavo no olu pulvera;
- saldās putras un musli, jo tie satur krāsvielas un tiem ir augsts glikēmiskais indekss, kas var izraisīt ātrāku izsalkuma sajūtu;
- saldie konditorejas izstrādājumi, jo pastāv augsts risks, ka neilgi pēc brokastīm strauji samazināsies enerģijas līmenis.
Tomēr tas nenozīmē, ka veselīgas brokastis atvaļinājuma laikā nav iespējamas. Vienkārši jāizvēlas piemērotāki produkti.
"Katrā viesnīcas restorānā ir pieejami arī veselīgāki varianti, kas lieliski piemēroti brokastīm," saka eksperte.
Uztura speciāliste iesaka pievērst uzmanību:
- pilngraudu vai rudzu maizei, jo tā satur daudz ogļhidrātu un šķiedrvielu;
- vārītām vai ceptām olām, jo tās nodrošina sāta sajūtu vairākām stundām;
- sieram un vietējiem gaļas gardumiem;
- svaigiem dārzeņiem un augļiem.