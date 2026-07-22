Keitija Džeina Rota: “Kad pārbraucu pāri Akmens tiltam, sajutu - esmu mājās”
Mūzikas terapeite Keitija Džeina Rota uz Latviju pirmo reizi atbrauca pirms 35 gadiem – tas bija 1991. gads. Tad Latvija šķitusi ļoti pelēka, tomēr kaut kas viņu te vilinājis. Tāpēc viņa atgriezās un palika, lai dzīvotu un būtu laimīga.
Esmu mājās
1991. gada vasarā Keitija ieradās Rīgā kopā ar kādu Anglijas kristīgo organizāciju, lai palīdzētu praktiskos darbos Āgenskalna baptistu draudzei, kas nesen bija atguvusi savu baznīcu. Bija veikts nogurdinošs ceļš no Anglijas piecu dienu garumā. “Mēs toreiz vedām kaut kādus būvmateriālus trijās mašīnās, braucām caur Beļģiju, Vāciju, Poliju. Lietuvas robežai mūs cauri neizlaida, nācās doties uz Baltkrievijas robežpunktu. Tur ilgi gaidījām, līdz mūs tomēr palaida tālāk. Atceros, ka tad, kad beidzot bijām tikuši līdz Rīgai, un saulrietā braucām pāri Akmens tiltam, mani pārņēma dziļa un neizskaidrojama sajūta – ka esmu mājās.”
Jau nākamajā dienā viņa sāka apgūt latviešu valodu, un Keitija smejoties teic, ka pirmais vārds, ko viņa iemācījās, bija grāmatnīca. Kad darbs Āgenskalnā bija paveikts, vīzai tuvojās pēdējā derīguma diena, un angļu grupa devās prom no Latvijas. “Tas bija priekšvakars apvērsumam pret Gorbačovu. Mēs tikai pie Berlīnes varējām uztvert radio un saprast, kas notiek Latvijā. Es aizbraucu lielā neziņā, kas tālāk būs, vai iespējamā apvērsuma dēļ man vēl kādreiz radīsies iespēja atgriezties Latvijā. Bet es to ļoti vēlējos. Un tas notika!”
1996. gadā Keitiju uzrunāja Tilžas skolas direktors, aicinot uz Latviju mācīt bērniem angļu valodu. 1998. gada 28. decembrī viņa bija klāt – kā izrādījās, uz palikšanu. “Desmit gadus nodzīvoju Latgalē, iepazīstot lauku dzīves ritmu un vietējo cilvēku dāsnumu.”
Keitija atzīst, ka pirmajā viesošanās reizē Latvijā, viņai šķitusi pelēka. “Tolaik, braucot pa lauku reģioniem, varēja redzēt, cik daudzām vietām pēc kolhozu sabrukuma pietrūkst saimnieku. Tik labi, ka viņi pamazām atradās. Tagad viss ir radikāli mainījies, īpaši pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.”
Nemaz to neplānojot, arī pati Keitija satika savu saimnieku. Dens pēc sirds aicinājuma ir fermeris, uzaudzis Amerikā lauksaimnieku ģimenē un iemīlējis zemes darbus. Viņš kopā ar kristiešu draudzes komandu no Amerikas 1998. gada martā bija nolēmis braukt uz Latviju un palīdzēt Tilžas baptistu saimei pārbūvēt atgūto īpašumu.
“Mums bija kopīgs paziņa, kurš bija izdomājis, ka man noteikti vajag apprecēt Denu. Viņš tieši tā man pateica – atbrauks viens amerikānis, un viņš būs tavs vīrs. Es uzreiz atbildēju, ka man neko tādu nevajag, jo esmu tāpat laimīga,” smejoties atceras Keitija. Tomēr, kad abi 1999. gada martā iepazinās, atklāja, ka labi saprotas, un viņiem vienmēr bija interesantas sarunas. Pēc gada Keitija Denu apciemoja viņa Amerikas fermā, un vēl pēc gada pāris svinēja kāzas Londonā. Latvija abiem ir kā skaists viduspunkts, kurā dzīvot.
Ērgļos jau 17 gadu
Dzīvojot Tilžā, Denam radās iespēja pievienoties draugiem no Amerikas, kas Ērgļos veidoja vietu kristīgo nometņu organizēšanai. Pēc dažiem gadiem Roti nolēma arī paši no Tilžas pārcelties uz Ērgļiem. Pašlaik Dens strādā aitu saimniecībā, kas atrodas tieši iepretim nometņu centram Ērgļa spārni. “Tas ir neticams darbs, kas šajā vietā ir paveikts! Pirmajā nometnē, ko ar amerikāņu atbalstu sarīkoja, bija divpadsmit bērni, viņi dzīvoja teltīs, nebija, kur pagatavot ēst. Tagad katru gadu nometnes apmeklē simtiem bērnu un pavada te brīnišķīgu laiku.”
Nu jau pēc 17 Ērgļos nodzīvotiem gadiem Keitija atzīst, ka jūtas šeit pieņemta un starp savējiem. “Šķiet, ka visus te pazīstu un visi pazīst mani. Visur eju ar kājām un ar sastaptajiem cilvēkiem vienmēr sasveicinos. Katru dienu veikalā, uz ielas vai pastā man ir foršas sarunas ar vietējiem cilvēkiem. Viņi zina, ka es nekad nevienam neizstāstīšu to, kas man ir uzticēts manā darba kabinetā.”
Keitijas dzīvē jau kopš bērnības nozīmīgu lomu ieņem mūzika. “Izaugu Londonā anglikāņu draudzē, un mūzika man bija pats svarīgākais. Dziedāju korī un joprojām mīlu šos vecmodīgos korāļus,” viņa smejas. Kristīgās dziesmas viņa tagad dzied Madonas baptistu draudzes dievkalpojumos, nereti spēlē klavieres, klarneti, ģitāru un saksofonu, nesen pievienojusies korim Ērgļos. Keitijas izglītība un tagad arī darbs ir saistīts ar mūziku. Pirmo izglītību – sākumskolas skolotāja ar mūzikas specialitāti – viņa ieguva Anglijā. Kad jau vairāki gadi bija pavadīti Latvijā, 2016. gadā viņa pabeidza Liepājas Universitāti un saņēma mūzikas terapeites diplomu. Vēl pēc pāris gadiem izglītības ceļš reizi mēnesī atkal veda uz Angliju, kur Keitija izmācījās spēļu terapiju.
“Sākumā mans terapeita darba kabinets bija Ērgļu vidusskolā, vēlāk to pārcēlām uz ēku, kur tagad atdodas Ērgļu apvienības pārvalde. Tolaik te bija sākumskolas klases, bet, kad tās pārcēla uz lielo skolu, sākās mūsu kopīgās pastaigas ar bērniem – turp un atpakaļ. Pastaigu laikā mums ir tik foršas sarunas! Citreiz ir arī klusums – bērns aiz manis iet un nerunā. Kā speciāliste zinu, ka tā arī ir sava veida komunikācija.”
Karsta šokolāde un basketbols
Pie Keitijas uz terapijas kabinetu, bērns var atnākt “ar visu, kas viņam ir uz sirds: bailēm, nepieņemšanu, dzīves izaicinājumiem un jautājumiem”. Te ir gan maza virtuvīte, gan bungu komplekts, kahons, marimba un dažādas spēles. Plauktos ir simtiem figūriņu un priekšmetu, uz grīdas smilšu kastes. “Nekad bērnam nesaku priekšā, kas jādara. Mēs atvēlētajā laikā izveidojam attiecības – kopā. Grūtības tiek izspēlētas, kādreiz tās tieši caur spēli pazūd vai mēs tās izrunājam. Strādāju arī ar vecākiem un esmu kā atbalsts skolotājiem.”
Pie Keitijas nāk gan bērnudārznieki, gan pusaudži, un ar viņiem pavadītais laiks esot īpašs. “Pusaudžiem patīk apsēsties dīvānā, es viņiem piedāvāju karstu šokolādi vai tēju. Tad viņi sajūtas drošībā un sāk runāt – stāsta vai sūdzas. Reizēm nolieku priekšā smilšu kasti un saku, lai izliek situāciju smiltīs.”
Sava pieeja Keitijai arī tiem, kuri nevēlas runāt. Viņa uz grīdas noklāj plēves, uzliek uz tām lielas papīra lapas un iedod guaša krāsas. Bērns var gleznot, kā viņam patīk un ko viņš grib – brīvi un dabiski, pat ar rokām. Savukārt, kad vajag pretēju efektu, talkā tiek ņemtas klavieres un bungas, un bērns improvizējot izspēlē savu smagumu. “Reizēm bērni grib manā kabinetā spēlēt basketbolu, futbolu vai hokeju. Mēs kopā izgudrojam, kā to droši darīt, nesalaužot visas mantas. Ar spēļu palīdzību var uztaustīt to, kā bērnam ir trūcis, ko viņš nav saņēmis, piemēram, no vecākiem. Šādā spēlē veidojas atspoguļošana, kas ir ļoti svarīga, lai bērns veidotu nojautu par to, kas viņš ir un kāda ir viņa vieta šajā pasaulē. Reizēm bērni nāk pie manis, jo meklē jautrību, bet drīz vien saprot, ka šī ir iespēja tikt galā ar kādiem dzīves izaicinājumiem un emocijām, ko viņi nemāk citādi izlaist ārā.”
Problēmas, kas te tiek izzīmētas smiltīs vai risinātas caur sarunām un lomu spēlēm, ir visdažādākās. Kādreiz tās ir specifiskas bailes no kaut kā, trauksmes izjūta vai draugu trūkums skolā, nepārliecinātība par sevi vai piedzīvota vardarbība. Keitija novērojusi, ka bērni tieši no pieaugušajiem bieži dzird negatīvas lietas, pārmetumus un mēdz tos ilgi nes sevī kā smagu problēmu. “Es mēģinu katrā no viņiem atrast zelta gabaliņu un domāju, kā to izcelt, parādīt.”
Vēstures entuziaste
Keitiju aizrauj vēsture, un tā viņa daudz interesanta uzzinājusi par Ērgļiem. Piemēram, to, ka ēka, kurā atrodas viņas kabinets, ir uzcelta 1950. gadā uz luterāņu baznīcas pamatiem. Tā te pulcējusi cilvēkus līdz 1944. gadam, kad kara laikā gan Ērgļi, gan baznīca pilnībā tika nopostīta. Vēlāk uz baznīcas pamatiem tika uzcelts šis nams. Uzzināto Keitija stāsta ciemiņiem, kas atbrauc pie viņas uz Ērgļiem. Iegūto informāciju un stāstus par šīs Latvijas vietas cilvēkiem un vēstures notikumiem viņa apkopojusi blogā erglistories.lv.
“Ar Ērgļiem mēdzu iepazīstināt arī savus draugus. Mēs te pastaigājamies, un man ir tik daudz stāstāmā par šo vietu. Piemēram, ka Kaļvu kalnā pie pašiem Ērgļiem uz betona postamenta no 1944. līdz 1990. gadam stāvēja padomju tanks T-34. Tas bija piemineklis padomju karavīriem – atbrīvotājiem. Neraugoties uz brīdinājumiem, kāds drosmīgs vīrs kopā ar saviem draugiem no Tautas frontes 1990. gadā to tanku vienā dienā aizvilka prom.”
Lielie plāni
Keitijai un Denam ir trīs nu jau pieauguši bērni, kuri jau arī atraduši savu vietu. Meita Anna cenšas dzīvi veidot Anglijā, dēls Džonatāns dzīvo Amerikā un, kā Keitija saka, ir īsts amerikānis savā sirdī. Otra meita Estere dzīvo Ērgļos un līdzīgi kā tētis mīl zemi un darbu.
Rotu māja ir netālu no Keitijas darbavietas. Pie tās aug liels dzelteno aliču krūms, kas maigi noēno terasi, uz kuras saimniecei patīk sēdēt un vērot savu dārzu. Sirsnīgus vārdus viņa velta saviem kaimiņiem. Viens kaimiņš allaž rezervējot Keitijai tomātu stādus un dodot padomus, kā pareizi par tiem rūpēties, savukārt kaimiņiene dažreiz pāri žogam pacienā ar kādu desertu, bet Keitija viņai dod kūku. “Man ir lieli plāni, ko vēlos dārzā izdarīt,” viņa saka un rāda uz milzīgos podos pārstādītiem melleņu krūmiem. Artrīta dēļ Keitija nevar darīt dārza darbus uz ceļiem, tāpēc ir ierīkota augstā dobe. Tajā aug burkāni, puravi un pastinaki. “Mēs, angļi, pastinakus ēdam Ziemassvētkos, pērn tie neizauga, tāpēc šogad mēģināšu atkal izaudzēt. Mana mamma dzīvo Londonā un brīnās, ka pie mums Latvijā dārzs ir teju pie katras privātmājas un ka mēs neuztraucamies par to, ka nav žoga, jo jūtamies droši. Anglijā dārzs ir tikai ļoti bagātiem cilvēkiem,” smaidot paskaidro Keitija. Sarunas beigās viņa nopietni nosaka: “Lai arī esmu Latvijas pilsone, saprotu, ka neesmu te uzaugusi, tāpēc viena mana daļa vienmēr būs angliete. Tā līdz galam sevi saukt par latvieti, šķiet, man nav tiesību.”
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