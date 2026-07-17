Atvaļinājums nevis atrisina attiecību problēmas, bet gan izgaismo to, kas tajās jau pastāv.
Attiecības
Šodien 05:48
Kāpēc atvaļinājuma laikā pāri bieži strīdas? Šīs 7 kļūdas var sabojāt ilgi gaidīto atpūtu
Daudzi pāri cer, ka atvaļinājums palīdzēs uzlabot attiecības, taču nereti notiek pretējais. Attiecību eksperte Regīna Hekerte skaidro, kādas kļūdas visbiežāk izraisa konfliktus un kā tās nepieļaut.
Daudzi cilvēki visu gadu gaida atvaļinājumu – laiku, kad beidzot iespējams atpūsties, būt kopā ar mīļoto cilvēku un radīt skaistas atmiņas. Tomēr tieši šis ilgi gaidītais periods nereti kļūst par strīdu, vilšanās un emocionālas atsvešināšanās cēloni.
Attiecību eksperte Regīna Hekerte (Regina Heckert) intervijā vācu medijam Focus.de skaidro, ka atvaļinājums nevis atrisina attiecību problēmas, bet gan izgaismo to, kas tajās jau pastāv.
Ikdienā partnerus nodarbina darbs, pienākumi un rutīna, taču atvaļinājumā viņi pēkšņi pavada kopā daudz vairāk laika. Līdz ar to pieaug arī cerības uz romantiku, harmoniju, tuvību un kaisli. Ja gaidas ir pārāk lielas, vilšanās var būt neizbēgama.