Mazs bērns stāv uz palodzes daudzstāvu mājā. Līdz traģēdijai ir viens solis, brīdina mediķi
Kaimiņi vēlu vakarā dzirdēja sprādzienam līdzīgu troksni. Kad ieradās izsauktie mediķi, viņi konstatēja, ka uz asfalta pie daudzdzīvokļu mājas guļ divus gadus vecs puisēns. Viņš bija bezsamaņā. Bērns bija izkritis pa 4. stāva logu.
Šī traģēdija notika šā gada jūnija beigās Lietuvas pilsētā Šauļos. Kamēr vecāki steigušies uz balkona skatīties, kas tas par sprādzienu apkaimē, tikmēr divgadnieks Tajus izrausies no savas gultiņas, pārrāpies pāri vecāku gultai un jau bijis pie atvērtā loga. Tas bija tikai viens mirklis... Logs bija vaļā, puikas istabā vairs nebija. Ārsti vairākas dienas cīnījās par viņa dzīvību, taču traumas bija pārāk smagas, un Tajus nomira.
Šis ir viens no diviem gadījumiem šogad mēneša laikā Šauļu reģionā, kad pa daudzstāvu mājas dzīvokļa logu izkrīt mazs bērns. Jūlija sākumā kaimiņvalsts mediji ziņoja, ka arī netālajā mazpilsētā Ķelmē pa 5. stāva logu izkritis divarpus gadus vecs zēns. Ārsti mazā pacienta stāvokli raksturoja kā nopietnu, bet apmierinošu. Viņam konstatēti vairāki sasitumi, atslēgas kaula, ribu un kreisās kājas augšstilba kaula lūzumi. Bērnu anesteziologs un reanimatologs Dobils Ovsjuks Lietuvas sabiedriskajam medijam LRT.lt atzina, ka šim mazajam pacientam paveicies, jo kritis viņš ir no ļoti liela augstuma. "Aizveriet logus, kad vēdināt māju," ārsts iesaka mazu bērnu vecākiem.
Latvijā šogad jaunākais bērniņš - divus gadus vecs
Diemžēl katru gadu siltajā gada periodā, kad biežāk tiek atvērti logi un vēdinātas telpas, periodiski tiek saņemti izsaukumi, kad bērns izkritis pa logu, portālam Jauns.lv norāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).
Arī šogad Latvijā ir bijuši vairāki šādi negadījumi, kas beigušies ar dažāda smaguma traumām, jaunākais bērniņš ir divus gadus vecs. "Tās ir tikai dažas sekundes, kurās var notikt negadījums, tādēļ pieaugušajiem ļoti rūpīgi jāizvērtē, kad tiek vēdinātas telpas un vai pavisam mazs bērns nevar pats tikt uz palodzes. Arī ar lielākiem bērniem jāpārrunā riski un sekas, kas var notikt, ja atrodas atvērta loga tuvumā," atgādina NMPD.
Bīstamie atvērtie logi un balkoni
Arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) šogad ārstēti vairāki bērni pēc izkrišanas pa logu, no balkona vai citiem līdzīgiem kritieniem no augstuma, portālam Jauns.lv apliecina slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra virsārste Dace Barkeviča. Siltajā laikā šādu traumu risks pieaug. Tas saistīts ar to, ka biežāk tiek atvērti logi un balkonu durvis, bērni vairāk laika pavada mājās. Ārste norāda, ka visbiežāk šādas traumas gūst pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kuri dabiskas ziņkārības dēļ pēta apkārtējo vidi, taču vēl pilnībā neapzinās riskus. Paaugstināts risks ir arī bērniem ar attīstības vai uzvedības traucējumiem.
Traumu smagums parasti ir vērtējams kā vidēji smags līdz smags - bieži tiek konstatēti kaulu lūzumi, galvas traumas, kā arī iekšējo orgānu sasitumi un citi nopietni ievainojumi. Šogad Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra etapā letāli gadījumi pēc izkrišanas pa logu vai balkonu nav reģistrēti, atklāj daktere Barkeviča.
Palodze nav bērnu rotaļu vieta
Mediķi iesaka, kādiem drošības aspektiem pievērst uzmanību, ja mājās ir mazi bērni:
- Palodze nav rotaļu vieta – neliec bērnu uz palodzes un nemāci tur kāpt.
- Neatstāj mazus bērnus bez uzraudzības telpās, kur ir atvērti logi vai balkons;
- Nenovieto pie logiem mēbeles, uz kurām bērns var uzkāpt;
- Aprīko logus un balkona durvis ar bērnu drošības mehānismiem un fiksatoriem;
- Izmanto logu atvēršanas ierobežotājus, kas ļauj vēdināt telpas, nepieļaujot pilnīgu loga atvēršanu;
- Regulāri pārrunā drošības jautājumus ar bērniem;
Kritieni no augstuma var radīt ļoti nopietnas sekas un rezultāts var būt arī letāls, tāpēc pieaugušo pienākums ir būt modriem un rūpēties par drošu vidi, atgādina BKUS Neatliekamās medicīnas centra virsārste Dace Barkeviča.