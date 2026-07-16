Kristīne Stakena: "Priecīgajiem cilvēkiem vienmēr ir jāmaksā augsta cena"
Viņa necenšas būt ideāla – tikai godīga. Kristīne Stakena atklāti stāsta par dzīvi pēc bērna piedzimšanas, mentālo veselību, attiecībām un savu nemitīgo vēlmi meklēt atbildes.
“Es uz dzīvi ļoti bieži reaģēju saasināti. Kāda it kā nesvarīga saruna vai pateikts vārds var mani skart tik dziļi, ka to ļoti sāpīgi pārdzīvoju,” viņa neslēps. Kristīne Stakena. Sieviete ar pirmo bērnu un sieviete ar pirmajām dārza dobēm. Sieviete, kura neatstāj vienaldzīgu. Sieviete, kura izraisa emocijas.
Sāksim ar to, kas uz sirds. Ar aktuālo.
Kā terapeita kabinetā: kā pagāja nedēļa, kā šodien jūties? (smejas) Šodien ir pirmā pirmdiena, kad neiznāk mans podkāsts KĀ ES. Pēc desmit nedēļu maratona. Šis podkāsts ir kā tāds mans pirmais bērns pēc apmēram 15 gadiem dažādos medijos. Uzdrīkstējos to radīt un palaist vienpersoniski, no A līdz Z – uztaisīju kaut ko savu, kur es uzdrīkstos būt es. Tagad vai nu pieņems, vai nepieņems – bet es esmu tieši tāda kā tas podkāsts. Novērotāja, kam patīk visu apgriezt otrādi, pasmieties, paķircināt, likt cilvēkiem aizdomāties par viņu pieņemtajām patiesībām. Palēnām domāju par otro sezonu un esmu ārkārtīgi priecīga, ka šodien daudzi pamanīja, ka tā podkāsta nav!
Nē, es neesmu devusies vasaras atvaļinājumā, arī podkāsta ziņā ne. Ievelku elpu, jo tās bija desmit nedēļas, kuras vienpersoniski esi gan satura radītājs, gan rakstītājs – TV vai radio to darbu, ko es daru podkāsta sakarā viena, padara vesela komanda, kādi cilvēki pieci. Es pierādīju sev (jo es visu daru sev), ka es varu to izdarīt pati.
Kāds bija tavs plāns, kad sāki podkāstu – kā tu gribēji atšķirties?
Man nebija tāda plāna baigi atšķirties, un es varu būt tikai tas, kas es esmu. Es tikai negribēju intervēt vienus un tos pašus cilvēkus, kas ir visur, – Baibu Sipenieci, Intaru Busuli, Renāru Zeltiņu – kā pirmos intervējamos vai vēl desmit cilvēkus, uz kuriem ir skaidri aprēķināti podkāstu vai TV raidījumu reitingi. Vai nākamos divdesmit, ko mēs visi zinām kā “pārdodamās sejas”. Varbūt tā ir iešana pret straumi, bet es ticu, ka cilvēks pats sev var būt interesants, ja ieslēdz sevī to novērotāju, savu analītisko pusi. Viņam tad nevajag ne slavenību, ne populāru seju, kura izstāsta, “kā labāk dzīvot”. Man tas liekas tik garlaicīgi – podkāsti, kas turpina intervēt vienus un tos pašus cilvēkus, turpina tiražēt tās pašas puspatiesības, ko mēs pieņemam par baltām patiesībām. Mani tas garlaiko, un es pati to neskatos.
Tu nebaidies, ka drīz tevi nelaidīs restorānos un teātros iekšā – jo tu neesi tā saudzīgākā vērtētāja.
Tūlīt nokritīsi! Es saņēmu e-pastu no Jaunā Rīgas teātra pagājušajā nedēļā – ar aicinājumu piedalīties Spēlmaņu nakts žūrijā kā viņu virzīts sabiedrības pārstāvis. Un tas ir augstākais apbalvojums teātra kritikā cilvēkam, kas nav teātra kritiķis, – nominējums no JRT šai pozīcijai! Es biju pārlaimīga. Vēl jau mani jāapstiprina, un pieci sabiedrības pārstāvji skatās tikai tās izrādes, ko kritiķu žūrija jau virza tuvāk nominācijām. Bet, ja JRT cilvēkiem ir bijusi ideja mani nominēt pēc tā, ka es esmu atzinusies savā podkāstā, ka esmu pat aizmigusi kādā teātra izrādē, ka neesmu sajūsmā par visu, ko redzu, un arī Donu Kihotu pirmajā cēlienā “nespēju satvert”… Tas ir augstākais novērtējums. Man ir tāda sajūta, ka Alvis Hermanis mani būtu uzaicinājis galveno lomu spēlēt! Apmēram tā jūtos. Labi, ka vēl nelika partijā iestāties! (smejas)
Tātad tu neslavināji…
Es neslavinu nevienu, kas man nepatīk; bet es arī nenolieku līdz ar zemi – vienkārši izsakos kritiski, kur saredzu. Nu, kāpēc mums vienmēr jāsaka cilvēkiem tikai viss, kas mums patīk? Kāpēc baidāmies pateikt, kas nepatīk, – vai tāpēc es būšu sliktāka? Es tā nedarīšu.
Man jau arī likās – kā to uzņems? Jo es arī par Dailes teātra Runci zābakos izteicos bez slavināšanas, bet to darīju kā divus gadus un deviņus mēnešus veca bērna mamma – es saprotu, ka mans bērns bija šai izrādei par mazu. Un teicu, ka desmitgadīgiem tas būs forši. Manuprāt, ļoti godīgi un nevienu neaizskaroši pateicu.
Piemēram, Matīsa Budovska darbu Rītausma Vakaros skatoties, es reāli aizmigu uz kādām minūtēm, fonā dzirdot, kas tur notiek. Toties otrais cēliens man norāva jumtu, un izrāde ir izcila! Un ne jau režisors vainīgs, ka aizmigu, – dzīve tāda.
Esmu sapratusi, ka uz teātri un kino jāiet paēdušam – tad viss kļūst daudz labāks.
Jā, tā ir. Un es arī sludinu, ka vīriešiem nevajag iet uz teātri piektdienās. Darba zirgs ir pārguris piektdienā, viņam vajag nevis teātri, bet dīvānu. Un vispār vajag retāk iet uz teātri, ja viņš negrib. Tieši vakar diskutēju ar savu vīru – viņš teica, ka viņam pietiktu ar trīs izrādēm gadā. Es viņu aicinu, bet viņš saka: es jau esmu izņēmis šī gada normu! Tomēr es viņam atkal piedāvāju, jo viņam jau tas arī patīk un arvien vairāk ir iepaticies iet ar mani kopā. Bet, kad viņš trāpa uz kaut ko, kas nav viņa, tad viņš pēc tam paņem garāku pauzi – kā īsts mākslinieks.
Tavs podkāsts ir radīts “normāliem cilvēkiem”. Tātad tu daudz esi domājusi kategorijās: normāls, nenormāls.
Visi cilvēki ir nenormāli un cenšas būt normāli. Un tas ir normāli. Bet tas, ko es apšaubu gan sevī, gan citos, – nav jau tāda vidējā temperatūra 36,6, kas visiem vienādi jāizmēra mūsu smadzenēs. Ir normas, par kurām sabiedrība ir vienojusies, ka tas ir ok. Bet – kurš var pateikt, kāda ir normāla ģimene, normāls bērna uzturs, normāls bērnudārzs, normālas attiecības starp draugiem… Kurš ir tas soģis, kurš to var izvērtēt? Tāpēc es arī smejos par to normālumu.
Es daudz dzirdu – nē, nu tas nav normāli… Normāli būtu jābūt tā! Kas tu tāds esi, ka vari vērtēt, kam jābūt normāli, kam ne? Šobrīd arī politikā notiek tik daudz nenormālu lietu, bet varbūt tās lietas, kas šobrīd mainās politikā, ir tieši vajadzīgas un nepieciešamas, lai mēs veidotu jaunas normas, lai sabiedrība dziļāk ieskatītos un sekotu līdzi, analizētu? Varbūt pieņemtie standarti nestrādā un kaut kas mainās.
Pirmajā podkāsta sērijā šķiti klusāka, bet ar katru nākamo kļuvi arvien drošāka.
Pirmie trīs bija tehniski šausmīgi sarežģīti. Vienai apsēsties kameras priekšā un laist: pati saslēdz sev skaņu, saslēdz mikrofonu un taisi to stendapu tā – viena pret garāžas sienu, vienatnē pret ķieģeli! Kā iepriecināt ķieģeli?
Bet tad es sāku saņemt atsauksmes un tagad varu teikt – tie cilvēki, kas mani klausās, mani normalizē!
Izstāsti, kāda ir normālas precētas latviešu sievietes, maza bērna mātes dzīve? Kāda ir tava dzīve.
Katrai normālai mammai ir jāvāra buljons no kauliem, katrai sievietei jābūt visām drēbītēm sagludinātām… Man liekas, ka par šo pareizību sarakstu mazāk jādomā – katram ir savs saraksts.
Man svarīgi ir, lai māja puslīdz kārtībā. Kārtība vidē man palīdz nomierināt prātu – man ir pārāk aktīvs prāts. Ļoti svarīgs ir sports. Janvārī sāku reformer pilates, vairāk nekā sešus gadus spēlēju tenisu, un tas ir labākais sporta veids man. Labprāt to daru katru nedēļu. Bez sporta es neesmu labs cilvēks, tas ir mans prieks un forma, un, jo vecāks paliec, jo vairāk jāsporto. Varu pat atcelt tikšanos, ja man jāiet sportot. Agrāk es tādā situācijā būtu teikusi sportam nē, jo man taču visu laiku ir jāstrādā. Tagad man treniņš ir svarīgāks. Jo atcelt treniņu man nozīmē atcelt sevi. Ja ilgstoši atcel sevi, tad nonāc pie izdegšanām un rakstiem no sērijas Kā mīlēt sevi.
Ļoti svarīgs man ir laiks ar ģimeni, ar Leo, manu mazo puisīti. Un mums ir divpadsmitgadīgs dēliņš no vīra pirmajām attiecībām, viņš diezgan daudz ir pie mums.
Kristīnes Stakenas dzejoļu krājuma "Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja" atklāšana; 09.12.2025.
"Es šaubos par to, vai kādam vajag māmiņdzeju – tā esmu šo žanru, ko izveidoju, nosaukusi, bet tad atkal domāju, ...
Kā tu juties pēc dzemdībām? Es gan nojaušu atbildi, jo esmu lasījusi tavu māmiņdzeju.
Es nevaru sev noteikt diagnozi, bet es jutos skumji – kā daudzas sievietes, dzemdējot pēc 35+, kad jau esi pieradusi visu savu dzīvi veltīt tikai sev. Bet tas arī ir pagātnē, Leo augustā būs trīs gadi. Un viss mans iekšējais pārdzīvojums, tas gaišais un tumšais satikās un sublimējās manā grāmatā Šis nav mans žanrs. Māmiņdzeja, kur skaidri zelta burtiem uzrakstīts, ka tev ir jānonāk līdz tam, ka tas tomēr ir tavs žanrs. Katrām fundamentālām izmaiņām tavā dzīvē ir savs posms pirms un posms pēc, un katrām pārējām ir sava krīze. Arī man tā bija krīze – jaunradīt savu versiju, kas rodas, kad piedzimst bērns. Sevišķi, ja tas nav 22 vai 25 gadu vecumā. Dažādos vecumos kļūt par māti ir pilnīgi dažāda pieredze. Man pirms tam bija spilgta, ražīga karjera, dabiski, ka iestājās šoks – kas te tagad notiks? Bet es ļoti ātri atgriezos un turpināju, tas prasīja manu emocionālo un fizisko spēku, tas nenāca viegli. Bet šo grūtumu es sev radīju pati, jo ļoti dzīvoju caur savu darbu. Caur būšanu “tur, ārā”.
Es nevarētu būt mamma, kas apprecas, dzemdē bērnus un turpina karjeru kā izcilākā buljona vārītāja. Es gan tiešām arī vāru buljonu, bet ne katru nedēļu, un tas nebūs izcilākais buljons.
Sabiedrībā vajag, lai tu esi uzreiz normāla, kad piedzimst bērns, bet man gribētos, lai sabiedrībā pieņem, ka tikpat normālas ir mammas, kas jūtas apjukušas, meklē jaunu identitāti, kas jūtas nomāktas vai skumjas. Uzspiest to, ka tev tagad jābūt savai vislaimīgākajai versijai, taču arī ir nežēlīgi! Skaidrs, ka ir arī tā otra puse, un tās ir ļoti dažādas. Ir vīrieši, kas sēž blakus un lutina mammu, vai visa ģimene lolo to mammu, un ir mammas, kas paliek vienas ar bērnu. Es biju ļoti daudz viena ar Leo – taču esmu ļoti sociāls dzīvnieks. Un, jo vairāk biju kopā ar cilvēkiem, jo labāk es jutos.
Tagad Leo ir tik liels, ka varam runāties un ņemties. Un runā viņš daudz – kā mostas, tā sāk runāt; mēs jau no rīta izdiskutējam puspasauli; kas tur noticis vakar, kas notiks šodien. Mēs bijām kopā Grieķijā – man patīk ar viņu ceļot, viņš ir manas dzīves labākā kompānija, par ko es esmu bezgalīgi pateicīga gan vīram, gan Kosmosam. Bet pirmie gadi ar bērnu – nu, tie vienkārši ir izaicinoši.
Kas notiek ar cilvēku, kad viņš uzraksta pirmo grāmatu?
Grāmata pabeidza to posmu, par ko tikko runājām, – aizvēra to. Tās bija manas durvis. Man palika vieglāk. Kļuva vieglāk normalizēt, ka mammas var just visu, ko viņas jūt. To es izdarīju un esmu ļoti laimīga, ka grāmata sasniegusi tik daudzas sievietes, gan lielu, gan mazu bērnu mammas. Viņas man raksta – kāda ziņa joprojām atnāk katru dienu. Tas ir tik forši!
Dzeja ir kaut kas, kas ir ne visiem uztverams, ne visiem saprotams, ne visiem lasāms. Arī ne visiem vajadzīgs. Katrs grāmatā izlasa tikai sevi – mani tur nemaz nevar izlasīt. Bet man jau prasa, vai būs arī otrā grāmata.
Un būs?
Nezinu. Es rakstu visu laiku, nekad nedomāju, ka izdošu arī to pirmo grāmatu – es nerakstu nevienam. Man tādu blociņu, reku, stāv pilns! Bet tas kopums… vienkārši prasījās tālāk, bija sajūta – ja neielikšu šo komatu, nevarēšu iet tālāk. Astoņus deviņus mēnešus mani šī doma pilnīgi spieda. Tu staigā kā apsēstais, un tas vienkārši jāizlaiž ārā. Viss.
Man palika vieglāk; arī tāpēc, ka atļāvos to izdarīt tādā formā, kādā uzskatīju par vajadzīgu. Caur mākslas formu, caur performanci, kas arī simbolizē to sievietes asiņošanu sabiedrības acīs – ka visi apbrīnas pilnām acīm tev smaida un aplaudē, bet tu taču asiņo! Tu pārdzimsti un vēlreiz mēģini dejot ar sevi – un visi stāv un aplaudē. Par ko tu aplaudē?! Padod man roku! Caur šo grāmatu es varēju runāt par palīdzību mammām, sevišķi reģionos. Mani ļoti sāpina un skumdina, kad redzu mammas, kas aizraujas ar alkoholu, kas aizraujas ar visu citu, tikai ne bērnu. Ļoti maz tiek sniegta pirmā emocionālā palīdzība – par to nemaz nerunā un nepiemin. Visi runā par demogrāfiju, zemo dzimstības līmeni, bet kādi ir apstākļi, kuros bērns tev pēc tam jāaudzina? Man gribas, lai mēs, sabiedrība, vairāk atbalstām jaunās mammas. Visas. Redzi, viņa iet iekšā kafejnīcā – attaisi viņai durvis! Nepaej garām.
Kādu palīdzību kā nupat dzimuša mazuļa mamma gaidīji tu?
Nezinu, es laikam būtu priecājusies, ka kāds būtu atnesis siltas pusdienas vai atnācis uz parku pastaigāt kopā… Tāpat jau bija man kaut kāda kompānija, bija cilvēki. Es nebūtu arī atteikusies no fiziskas palīdzības ar bērniņu – katram ir savs laika daudzums, ko viņam vajag pavadīt ar sevi; vienā brīdī tu ļoti nogursti no tā, ka tavs dušas laika maksimums ir 30 sekundes. Atceros, man tā gribējās kādu lēnu un ilgu rītu…
Man apkārt bija mazu bērnu mammas, man ir Leo pirmās vārda dienas bilde – kopā astoņi zīdaiņi, dzimuši ar pāris nedēļu vai mēnešu starpību. Katrīnai Puriņai, kura tepat dzīvo, Ievai Kohai, Laurai Mihelsonei, manām draudzenēm vēl, Zanei Bredlijai – visas dzīvojam vienā rajonā, visām piedzima gandrīz vienlaicīgi. Mēs satikāmies, dzērām kafijas kopā, staigājām ar ratiem… Bet es ātri atgriezos darbā. Sāku šiverēt.
Tev ir kāds dzīves periods, kurā noteikti negribi atgriezties?
Es esmu ļoti emocionāla, tāpēc pieņemu, ka es tās krīzes sev radu vairāk, nekā tās ir faktiski, – manā galvā tās notiek daudz biežāk. Bet es esmu ar sevi sarunājusi, ka visas krīzes pārvērtīšu mākslā – tām visām ir jānes kaut kāda gaisma, kāda pievienotā vērtība. Katru sāpi var transformēt par kaut kādu bāku – tu piecelies un seko tālāk tās gaismai.
Arī mans podkāsts ir kādas iekšējas krīzes-pārmaiņu rezultāts. Uzskatu, ka ir jābūt kaut kādiem dzirnakmeņiem, kas tevi kā graudiņu berž un maļ, lai tu būtu tā maize beigās. Jābūt kaut kādai dzīves darbībai, notikumam, kas tevi spiež no visām pusēm tā, ka tu nespēj palikt tas, kas esi. Un es uz dzīvi ļoti bieži reaģēju saasināti. Kāda it kā nesvarīga saruna vai pateikts vārds var mani skart tik dziļi, ka to ļoti sāpīgi pārdzīvoju. Kāda neizdošanās, piemēram. Bet ir lielas un sāpīgas lietas, kurām es varu pāriet pāri kā Jēzus pa ūdens virsu. Un tikai tuvākie zina, kas mani iekšēji patiešām nogalina.
Nestāstīsi?
Es pati nevaru citos ciest to sūdzambībelismu – sava tēla veidošanu caur saviem smagajiem piedzīvojumiem, piedzīvoto. Protams, ir bijuši super grūti, sarežģīti brīži – gan ar veselību, gan viskautko. Ko dod, ka tu tos izbļauj visai pasaulei? Man liekas, ka ir tikai divas šausmīgākās lietas pasaulē – tu zaudē savus vecākus vai zaudē savus bērnus; pārējais viss ir štrunts. Ar visu pārējo var tikt galā. Bet, ja tā ir veselība, ir traki. Pārējais ne!
Katram ir savi izaicinājumi. Mēs katrs dzīvē par kaut ko maksājam, nekas nav par brīvu – un tu izvēlies, par ko tu maksāsi. Es arī esmu izvēlējusies…
Uzskatu, ka man dzīvē vispār nav, par ko sūdzēties. Esmu apveltīta ar tik stipru raksturu, ka jebkura krīze liek man kā fēniksam atdzimt atkal un tālāk, vairāk un stiprāk. Manī rodas papildu spēks, veidojas arvien dziļāka sakņu sistēma. Ā, arī šitas vēl? Nu, dod vēl, dod vēl – un tā es eju uz priekšu.
Pirms daudziem gadiem Baiba Sipeniece kādā intervijā teica, ka runāt publiski par savām problēmām ir kā staigāt ar smirdīgu muti un netīrītiem zobiem. Joprojām to paturu prātā un piekopju.
Ko tu dari, kad visa ir par daudz?
Tad es jūku prātā.
Zini, kas mani besī? Ka visu laiku ir jāatskaitās, ir viss jāmenedžē. Ka es nevaru vienkārši šodien iekāpt mašīnā un atbraukt atpakaļ pēc nedēļas. Ja es pēc kaut kā ārkārtīgi ilgojos – tā ir absolūtā brīvība, kas nupat ir zaudēta uz visiem laikiem vai vismaz kādiem noteiktiem gadiem. Jo tās mazās actiņas ir tik daudz priecīgākas, kad tevi redz, un tu nemaz nevarēsi to izturēt, ja tu viņas neredzēsi. Tāds jocīgs šis periods. Bet, jā, reizēm es ilgojos vienkārši iekāpt lidmašīnā un noiet kādu Santjago ceļa posmu – ar mugursomu, vakarā dzerot vīnu. Par to es sapņoju šajā vasarā. Varbūt tā arī jāizdara, septembrī jāaizbrauc… Es visu laiku par to domāju, varbūt es varu sevi tā pārsteigt.
Kā tu satikies ar savu vīru?
Tinderī. Es ar viņu jau biju iepazinusies pirms daudziem gadiem kādā pasākumā, bet neko vairāk par viņu nezināju. Tad starp Ziemassvētkiem un jaungadu pirms vairāk nekā astoņiem gadiem es kaut ko ieskumu tinderī – tajā svētku laikā, kad tik ļoti gribētos, ka ir sava ģimene… un tā. Man tikko bija palikuši 30 gadi, pāris gadu jau biju solo programmā. Un beidzot mēs normāli sēžam kafejnīcā un runājam, un saprotam, ka mēs varētu vēl satikties un parunāt varbūt. Tā arī parunājām, trešo reizi aizgājām uz kino un tad jau lēnām sākām dzīvot kopā. Tagad? Dzīvojam, cīnāmies un reizēm “kaujamies”, tāpat kā visi. Māris ir ļoti spēcīga rakstura, bet mani par mājsaimnieci viņam nav izdevies konvertēt. (smejas) Nē, nē, nedomāju, ka viņš to vispār mēģināja. Es, kā jau visas sievietes, dažreiz viņu pazāģēju, citējot Lapoškas iestudētos Indrānus JRT: “Lai zāģētu, ir jābūt smadzenēm.” Viņš situācijas dziedē ar “klusuma terapiju”.
Ar ko viņš atšķīrās no citiem?
Viņš ir visklusākais vīrietis, ko es pazīstu. Arī nerunīgākais. Kas mums abiem ir kopīgs – mums nepatīk sveši cilvēki. Par mani gan to būtu grūti pateikt, bet viņš ir izteikti tāds. Un vēl viņš ir ļoti gudrs – man ir svarīgi, ka cilvēki ir intelektuāli spējīgi un spēcīgāki par mani. Tas mani tur tonusā.
Man patīk gudri, interesanti cilvēki, ar kuriem satiekoties ir kā pēc labas grāmatas izlasīšanas. Nevis tagad aprunāsim, izsūdzēsimies un izžēlosimies, kādas kuram problēmas, bet izdomāsim jaunu, labu veidu, kā runāt par lietām. Vai dziedēsim viens otru, aprunājoties un iesakot to vērtīgo, ko esam apguvuši dzīvē.
Kurš no jums vairāk iesaka otram grāmatas un filmas?
Mums ir atšķirīga gaume. Pilnīgi atšķirīga – mēs satiekamies tikai atsevišķos seriālos. Tagad skatāmies Friends & Neighbors. Māris lasa sarežģītas grāmatas, tur ir tik jocīgi vārdi, kurus es nekad mūžā nevarētu izrunāt! Tikmēr man patīk lasīt visu ko, tagad vasarā palasīt Leldi Kovaļovu, tikko nopirku Rukšānes jaunāko grāmatu, gandrīz visu Latvijā izdoto dzeju esmu nopirkusi. Es lasu arī psiholoģijas grāmatas, ko viņš sauc par “sava veida neko”.
Nosauc teātra izrādi, kura jums abiem patika!
Pirmā izrāde, uz kuru es viņu aizvedu, bija Arī vaļiem ir bail. Un uz operu esmu viņu vilkusi. Nu, nē, viņam arī patīk tā, mēs vienmēr izvērtējam, pārrunājam. Un viņš bija tik pārsteigts, ka neesmu lasījusi Donu Kihotu… Bet es saku: es esmu tā kā visi – visi zina, bet neviens nav lasījis! Viņš bija šokā: kā tu vari saukt sevi par kultūras zinātāju un mīļotāju, ja neesi lasījusi Donu Kihotu! Un es kā nopērts suns domāju: okei, ielikšu šogad to-do listē.
Kāda tu esi kā sieviete savās acīs?
Bosīga. Bet domāju, ka es esmu arī sievišķīga. Labi, konkretizējam – kas ir sievišķīgs? Man “sievišķīgs” ir tas, ka sievietei ir arī mugurkauls, ka viņa zina, kā viņa sevi nes, kur viņa sevi nes; ka viņa zina savas robežas, apzinās savas spējas un talantus, tāpēc par brīvu nepārdodas. Tur to savu līniju – tas arī ir sievišķīgi. Vai sievišķīgi ir kādreiz būt rupjai? Un es teikšu – jā! Es saprotu, ka es esmu tāda spuraini sievišķīga. Ka es nevaru apslāpēt savu temperamentu. Esmu sievišķīga savā veidā; vai cilvēkiem ir grūti vai viegli būt man blakus – to es nevarēšu pateikt.
Man patīk visas tās sievišķīgās lietas. Jo vecāka es kļūstu, jo vairāk apzinos – nē, es tomēr esmu tāda: man patīk pucēties un ģērbties, patīk eksperimentēt. Man patīk atļauties – visādās nozīmēs. Un man ir tās sieviešu matemātikas šķautne – es varu pelnīt labi, bet tāpat atlaidi citreiz uztveru kā iespēju nopelnīt. Un koķetērija ar dzīvi un cilvēkiem – manī tā ir, un man tas patīk! No otras puses, man ir tāda izteikti skorpioniski fatālistiskā daba fonā – ar kuru es pati ciešu. Pati ar saviem indes zobiem sevi ļoti bieži saindēju. Reizēm nemāku tikt viegli pāri kaut kādām lietām un tad pārdzīvoju. Apšaubu to, ko es daru, – ļoti daudz. Faktiski visu laiku visu apšaubu. Es arī nereti mainu domas. Un man ar to ir grūti, bet grūti ir arī apkārtējiem.
Man ir svarīgi, lai ir skaidrs dienas plāns – tad mēs pie tā turēsimies. Ja kas mainās vai sāk plūst, es jūtos nedroša – un nedrošību es izlaižu pļavā kā dusmas izskrieties.
Cik interesanti. Tikmēr mani tieši sajūsmina novirzes no ieplānotā. Divas sievietes, divas pilnīgi atšķirīgas atbildes.
Sievišķīgi ir arī forši uztaisīt vakariņas, sapušķot galdu mājās, pabarot savu ģimeni. No rītiem gatavot brokastis mazajiem vai kafiju vīram – tas arī man ir sievišķīgi un patīk.
Tagad man sievišķīgi – un tas ir šausmīgi! – ir arī dārzs… Esmu tikusi līdz savām pirmajām dobēm, arī dzīves pirmajiem tomātiem, un man liekas, ka atpakaļceļa nav! Ja ir atkarības, no kurām ir un nav jābaidās, – šī, es domāju, ir viena no tām. Jo es šeit sēžu un runāju, bet paralēli manā galvā risinās pārdomas, ka pie tām melnajām petūnijām obligāti vajag klāt arī baltās: jo melnās vien būs par tumšu, bet rozā gan nederēs.
Vīrs bija šokā, kad pateicu, ka gribu siltumnīcu. Teica: bet es taču apprecēju jaunāku sievu! Jā, es saku, un tev blakus es novecoju! Mēs vienmēr ar humoru sarunājamies, jo, ja tās otra piezīmes mēs uztvertu nopietni,… Es domāju – kā vispār dzīvo cilvēki, kas visu uztver nopietni? Piemēram, saku, ka te notiek fotosesija žurnāla Jauns OK vākam, un viņš man prasa: “A ko tu te dari?”
Tu kaut ko dīvaini traku esi darījusi?
Apprecējos cirkā. Aizbraucu studēt uz Atēnām. Esmu arī četrreiz pametusi valsti uz neatgriešanos un atgriezusies – ar jaunām valodu zināšanām un pieredzi.
Visneparastākais – es reizēm piedodu cilvēkiem kaut kādas nepiedodamas lietas. Un varu dzīvot tālāk.
Četras reizes pameti Latviju uz neatgriešanos?
Jā. Vienreiz devos dzīvot uz Ēģipti, strādāju par tūrlīderi. Vienreiz Francijā strādāju par gidu – Parīzē, Luāras ielejā. Kad 2008. gadā sākās krīze, aizbraucu uz Franciju au pair – par auklīti, gadu tur nodzīvoju. Pēc tam tai pašai ģimenei uz brīdi pievienojos Edinburgā, jo Latvijā krīze turpinājās. Tad strādāju vīna bārā un dzīvoju savu Edinburgas stāstu. Un tad, pēc daudziem labiem gadiem šeit, dažās dienās pametu visus darbus – gan 360 TV, gan Latvijas Radio 5 – un aizbraucu uz Atēnām studēt diplomātiju.
Tu jautāji man par sievišķību. Un tā man ir arī: šodien es gribu rakt dārzu, rīt es gribēšu Amerikā strādāt… Domāju, neviens nebrīnītos, ja es paziņotu, ka tagad braucu uz Kubu un strādāšu tur – vienkārši tas vairs nav tik ļoti iespējams ar mazu bērnu. Bet es nedomāju, ka mans Žila Verna pasaules apceļošanas plāns ir beidzies.
Tu apprecēji veiksmīgu uzņēmēju. Cik svarīga tev joprojām ir sava nauda?
Manam vīram ar mani paveicās. Jā, es tiešām varētu biežāk neņemt kādus darbus, projektus vai pati nesākt cīnīties ar to pasauli. Bet man vajag visu laiku ar kaut ko cīnīties, vajag kā tādam Donam Kihotam doties piedzīvojumos, saproti! Un man vajag to sevis pašas nopelnīto naudu.
Mans vīrs ir baigais malacis; viņš mūsu kopdzīves laikā ir uzbūvējis ļoti daudz, izdarījis ļoti daudz. Kad sākām dzīvot kopā, nebija tā, kā ir tagad, tāpēc es ļoti lepojos ar viņu.
Bet runājot par “savu” – man ir jābūt stabili visam savam. Man jābūt tā, ka es varu par savu naudu nodzīvot vismaz gadu, sākot no šīs dienas, ja otra vairs nav uz šīs pasaules. Ja es neesmu ne no viena atkarīga – tad es jūtos normāli. Un tāpēc es arī strādāju, daru, rosos. Tāpēc, ka nekas šajā pasaulē nav pastāvīgs. Vienā dienā tev ir viss – un otrā varbūt nebūs vairs nekā. Tev ir jābūt spējīgai par sevi parūpēties. Es zinu, ka es parūpēšos par sevi un vēl pieciem cilvēkiem. Emocionāli, fiziski, vēl kaut kā – es varu parūpēties arī par cilvēkiem sev apkārt. Mans vīrs ir tāds, kurš parūpēsies par ģimeni – bet man vajag pašai to iekšējo drošību. Nezinu, kas tas ir… Es pat gribētu ļaut vairāk par sevi rūpēties un vairāk izrādīt savu vājumu, bet es nemāku to bezspēcību izrādīt. Es to slēpšu vai atrisināšu.
Tēma, pie kuras tu vari sākt raudāt?
Veselība.
Pašas?
Arī. Un man tuvie cilvēki, kuri cīnās ar un par veselību. Kādreiz likās tik stulbi, ka cilvēki vēl viens otram veselību… Bet nu jau daudzus gadus redzu, ka tas ir svarīgākais. Es vienmēr varu raudāt par veselību. Par skaļiem, sāpīgiem vārdiem, aizvainojumiem. Par dusmām.
Cilvēki ir bijuši ļoti nodevīgi. Tuvi cilvēki, ko pielaidu sev tuvāk. Nē, nevaru stāstīt, man te vēl jādzīvo. (smejas)
Mans vīrs tā saka, ka nedrīkst visu pateikt. Jo man vienmēr gribas visu pateikt sarunās, un tad nu es mācos nepateikt. Katrai industrijai ir savi noteikumi, un, ja tu esi sava ceļa gājējs, tu tālāk reizēm vienkārši turpini iet viens, vismaz kādu gabaliņu, līdz atkal satiec tādus, ar kuriem esi uz viena viļņa.
Man tādus izdevās sastapt arī atbalstītājos, kad izdevu savu grāmatu, tas ir ļoti skaisti un aizkustinoši, ka tev nav nekas jāpierāda, cilvēki vienkārši tev tic un ir blakus, neko neprasot.
Vai tu zini, kas tev ir ļoti labs?
Bērns. Ģimene. Apetīte arī. (smejas) Mans svars tagad ir labs, taču es visu laiku pieskatu, ko es ēdu, un tas ir vismokošākais, ar ko es dzīvē saskaros! Pareizi ēst nozīmē gandrīz neēst. Jo vecāka sieviete paliek, jo vairāk nedrīkst – un jārēķina līdzi, ko un cik. Bet īstenībā svarīgākais tāpat ir sports.
Vēl tev ir ļoti skaista balss.
Tas ir mans visforšākais? Hm, to es pati neiedomātos likt pie saviem labumiem.
Kas tev sāp?
Atbilde ir – netaisnība. Visvairāk dzīvē man ir bail – un man liekas, ka cilvēkiem vispār – par savu mentālo veselību. Saglabāt prāta skaidrību un prieku ir pats svarīgākais uzdevums. Tās ir manas lielākās bailes: kad izslēdz gaismu, staigā liels, melns suns… Kā Čērčilam. Tas suns ir mans lielākais bieds.
Priecīgajiem un enerģiskajiem cilvēkiem vienmēr ir jāmaksā augsta cena par prieku un enerģiju, ko rada un dod pasaulei un citiem. Tu samaksā ar savu iekšējo tumsu. Varbūt tāpēc vari tik daudz prieka radīt. Emocionālā pasaule ir tik trausla un jūtīga, ka tu vari izšaut lampiņas un radīt prieku 5000 cilvēkiem. Bet, kad ballīte ir beigusies, paliek tumša telpa, smako, var uz stikliem sagriezt kājas… Tās ir manas lielākās bailes.
Tā mēs atgriezāmies pie intervijas pirmā jautājuma – kā tu jūties?
Kaut neviens neizslēgtu gaismu šovasar! Jo saule palīdz visiem tiem maniem ciltsbrāļiem, kas cīnās ar melno suni – es to negribu saukt par depresiju, es to sauktu par tādu lielu skumšanu par dzīvi, kas ir nemitīgi fonā. Lai tās skumjas neapēd to sauli, kas spīd pie Latvijas debesīm!
Es no bērnības esmu tāda ļoti nopietna. Melanholiska, pieaugusi. Agrāk par to lielīja – tik laba meitene, tik pieaugusi! Tagad liekas – labāk būtu taisījusi sūdus. Labāk vecāki nebūtu tik daudz lielījuši.
Kā tu sev palīdzi?
Eju terapijā. Lasu grāmatas, klausos podkāstus, meklēju atbildes.
Bērnam tagad ir tāds vecums, kad ir tantrumi – ļoti spēcīgi izteiktas dusmu lēkmes, visiem bērniem tādas nav. Bet bērns pārdzīvo, viņam ir tādas histērijas, un mani tās var izsist tā, ka es pēc tam dienu vai divas nevaru parunāt. Tas mani nenormāli skumdina, es nesaprotu, kas notiek… Līdz četriem gadiem tas it kā pazūd. Iespējams, tas šobrīd ir manas dzīves lielākais grūtums.
Kāda būs tava vasara?
Pirmkārt, es draudu Latvijai: ja šī vasara būs tāda kā pagājusī vasara, es no šīs vasaras laidīšu prom. Pagājušo es izcietu – un tās ciešanas nebija to vērtas! Un visās ciešanās nevajag palikt, lai tās izciestu līdz galam, reizēm vajag uzmest to, kas tev dara pāri!
Ja vasara būs sausa un karsta, es peldkostīmā laistīšu savu svaigi iestādīto dārzu. Spēlēšos ar Leo, dzīvošos pa Ķesterciemu, ēdīšu bulciņas Engurē, paiešos gar jūru. Turpinu iet pa Baltijas piekrastes Jūrtaku; esmu gandrīz visu nogājusi, palikuši daži posmi.
Noteikti gribu aiziet uz kādu foršu koncertu. Es ceru, ka uz Latviju atbrauks manas draudzenes, kuras dzīvo ārzemēs, un tad mēs pavadīsim kādas dienas kopā. Bērni spēlējas, bļaustās, plosās, un ap pusdienlaiku, kad jau, liekas, kņada ir par traku, mēs bez sarunāšanas atveram baltvīnu, salejam glāzēs un varam saskandināt par to, ka patiesībā mums viss ir un mēs esam viena otrai… Šovasar es ceru uz to pašu!