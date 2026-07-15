Eksperti nosauc vecumu, kad ir labākais laiks kļūt par māti
Latvijā sievietes pirmo bērnu pasaulē laiž arvien vēlākā vecumā. Ja pirms aptuveni 40 gadiem vidējais vecums, kad piedzima pirmais bērns, bija ap 23 gadiem, tad mūsdienās tas ir pieaudzis līdz aptuveni 28 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.Latvijas Radio raidījumā "Ģimenes studija" eksperti atzina, ka nav viena ideālā vecuma, kad kļūt par vecākiem, tomēr uzsvēra – svarīgi ir laikus apzināties savas auglības iespējas, lai pieņemtu informētus lēmumus.
No medicīniskā viedokļa optimālākais laiks pirmā bērna dzemdēšanai ir vecumā no 23 līdz 30 gadiem, jo šajā periodā sievietes auglība ir visaugstākā. Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore un Rīgas Dzemdību nama Dzemdību centra vadītāja Anna Miskova skaidro, ka pēc 30 gadu vecuma auglība pakāpeniski samazinās, bet pēc 35 gadiem šis process kļūst straujāks. Pēc 40 gadu vecuma iespēja ieņemt bērnu dabiskā ceļā vienā menstruālajā ciklā ir vien aptuveni 3%.
Eksperti norāda, ka vēlāku bērnu plānošanu ietekmē ne tikai medicīniski, bet arī sociāli faktori. Cilvēki ilgāk iegūst izglītību, vēlāk sāk veidot karjeru, meklē finansiālu stabilitāti un mājokli, līdz ar to arī ģimenes dibināšana tiek atlikta uz vēlāku laiku.
Vienlaikus ārsti atgādina, ka līdz ar vecumu pieaug grūtniecības komplikāciju risks. Sievietēm pēc 35 gadu vecuma biežāk novēro grūtniecības diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu, priekšlaicīgas dzemdības un citas veselības problēmas. Arī vīriešiem pēc 35–40 gadu vecuma pakāpeniski pasliktinās spermas kvalitāte.
Lai gan mūsdienu reproduktīvā medicīna piedāvā iespēju iesaldēt olšūnas, speciālisti uzsver, ka tā nav garantija veiksmīgai grūtniecībai vēlākā vecumā un nevar pilnībā kompensēt dabisko auglības samazināšanos.
Savukārt psiholoģe Ilze Kļava uzsver, ka nav konkrēta vecuma, kad cilvēks būtu pilnībā gatavs kļūt par vecāku. Daudz svarīgāka par gadiem pasē ir emocionālā gatavība uzņemties ilgtermiņa atbildību par bērnu.
Eksperti secina, ka katram dzīves posmam ir savi plusi un mīnusi – jaunākiem vecākiem parasti ir vairāk fiziskās enerģijas, savukārt vecāki vecāki bieži ir emocionāli un finansiāli stabilāki. Tāpēc galvenais ir savlaicīgi rūpēties par savu reproduktīvo veselību un pieņemt lēmumu, apzinoties gan medicīniskos, gan sociālos aspektus.