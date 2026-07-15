Zane Grēviņa par mīlestību un ēdienu: "Visgaršīgākās ir mammas kotletes"
Pirms receptēm bija blogs, pirms bestselleriem – pieticīga bērnība Cēsīs. Našķoties Zane jeb Zane Grēviņa šajā sarunā stāsta par dzīvi pēc pašas noteikumiem, prieku gatavot un spēju arī ikdienas sīkumos atrast laimi.
Nez, kā viņa našķojoties izskatās, bet runājot intervijā – viņai taču acis burtiski mirdz no laimīga prieka! Cilvēks, kas dzīvo tā, kā pašai patīk, un dara to, kas sniedz baudu un vēl naudiņu atnes. Ja nu ir kāda sieviete, kuru apskaust par to, kā viņa dzīvo, – lūk, te viņa ir! Našķoties Zane, viņa arī Zane Grēviņa.
Tāds prieks satikt dzīvespriecīgu, laimīgu cilvēku. Piekrīti, ka tāda esi?
Man patīk domāt, ka jā. Lielākoties – jā.
Kāda vēl tu esi?
Vienkārša, parasta, cilvēcīga. Ar humora izjūtu un pozitīvu skatu uz lietām – parasti atrodu kādu joku arī sliktākajās situācijās.
75 tūkstoši sekotāju Instagramā tevi nepārvērta? Vai tev ir bijis arī zvaigznīšu brīdis?
Nē, noteikti ne! Kas ir mainījies šo gadu gaitā – pirms četriem pieciem gadiem es daudz vairāk satraucos, kad satiku cilvēkus uz ielas. Nezināju, kā runāt ar svešiem cilvēkiem. Šobrīd esmu pieņēmusi, ka visi tie cilvēki, kuri grib mani satikt un sarunāties ar mani, ir mani tuvāki vai tālāki draugi: no viņiem nav jābīstas, un tāpēc jau mēs sarunājamies. Tā ir tā sajūta, kas ir mainījusies, un es šajā sajūtā varu ļoti laimīgi dzīvot, jo tādu cilvēku ir daudz.
Bet tu esi slavenība?
Tu joko?! (smejas) Renārs Kaupers un Raimonds Pauls ir Latvijā slavenības.
Es varbūt esmu mazliet atpazīstama, tas arī viss. Bet Rīgā tās sarunas “ar svešiniekiem” sanāk ļoti bieži. Patiesībā katru dienu.
Kāds bija tavs sākums? Un vai tev bija mērķis? Kas bija Instagrama sākumā – atzīšos, ka es nepaskrollēju tik tālu.
Ļoti labi! Tas nozīmē, ka tev ir dzīve! (smejas) Instagrams man nebija pirmais – pirmais bija blogs. Kad tas bija stipri attīstījies, tikai pēc gada vai diviem, kad bija daudz lasītāju, es sāku kaut ko publicēt arī Instagramā. Saturs lielākoties ir palicis tāds pats, nekas nav īsti aprēķināts. Tā es arī daru lietas – neaprēķinot.
Un neizjūti stresu, ka vairākas dienas neko nepublicē?
Esmu par šo runājusi ar nozares kolēģiem: tieši par sajūtu, ka neesi kaut ko licis piecas dienas un šķiet, ka tagad ir obligāti jāliek. Citi saka, ka tad ir supernelaimīgi un jūtas, ka “viss slikti”… Ja es nelieku nekādu informāciju piecas dienas, es vienkārši nelieku piecas dienas. Ja man nav, ko teikt, tad nevajag bezjēdzīgi teikt. Ja ieliec kaut ko ar sajūtu vai mērķi – tam ir cita skaņa, manuprāt. Man šķiet, ka šai cilpai es labi esmu izskrējusi cauri. Nevajag iekāpt tajā skumju peļķē, kurā kāpuši citi, esmu mācījusies no citu pieredzēm.
Mēs ļoti stipri nākam no bērnības. Kādā ģimenē augi tu? Kurš iemācīja pirmo receptīti?
Esmu izaugusi Cēsīs, mazpilsētā, divu bērnu ģimenē ar mammu un tēti, ar vidējiem ienākumiem. Biju vecākais bērns ar augstu atbildības sajūtu pret ģimeni.
Bet pirmā recepte, ko es apzināti gatavoju dažpadsmit gados, bija bezē cepumi no pavārgrāmatas bez fotogrāfijām. Un tas ir tik grūti pirmoreiz, kad tu nesaproti pat tik daudz, ka tai mīklas bļodai ir jābūt tīrai… Tātad foto nebija, bija tikai teksts, un es visus tos olu baltumus sabeidzu. Man bija žēl stāstīt vecākiem, ka es esmu iztērējusi visus šos resursus – cukurs un olas tajā laikā likās daudz. Tagad es savos 30+ zinu, ka receptei obligāti jābūt ar fotogrāfijām! Un ļoti, ļoti precīzu aprakstu.
Nemaz nezinu, no kura tieši man nāca ēst gatavošana, – mamma nereti saka, ka kaut kādas lietas es daru kā viņas vecmāmiņa, kaut esam bijušas kopā relatīvi maz. Kas man interesants piemīt no vecmāmiņas – mēs ar ēdienu runājam. Piemēram, es griežu kūku vai kliņģeri un ar to runājos. Ņemu ārā no krāsns – arī sarunājos. Pati to pat nepamanu!
Kad kaut kas nesanāk, es vēl skaļi uz to ēdienu padusmojos, papukojos. Mamma saka: tu dari tās lietas tieši kā omīte. Mana mamma vienmēr bijusi saimnieciska sieviete, kā visas sievietes tajos laikos, šķiet. Un kas ir visgaršīgākais – mammas kotletes! Vārdu sakot, manā dzīvē bija sievietes, kuras prot labi gatavot.
Bet ko tu augstskolā mācījies?
Komunikāciju. Izmācījos to, jo domāju, ka gribu būt projektu vadītāja, koordinēt. Tagad, skatoties atpakaļ, šķiet, tā mazāk bija mana, bet vairāk apkārtējo doma, ka būtu forši, ka es varētu organizēt citus, bet es, iespējams, nemaz negribu citus organizēt. Taču es biju atbildīga un mācības pabeidzu.
Pat vēl arī pastrādāju vienā Universitātes fondā un ļoti ātri sapratu, ka izveidotā hierarhijā man ir pagrūti, tur jāvalkā noteikta veida apģērbs un jāievēro subordinācija. Cilvēcība jau tur arī ir, bet tā bieži izzūd starp to, kā jābūt. Man ir ļoti svarīgi būt dzīvam cilvēkam, un sapratu, ka tur palieku tāda arvien pelēkāka.
Un tieši tad es attīstīju savu hobiju – ne aiz prieka, drīzāk aiz tā pelēkuma savā brīvajā laikā tiešām daudz gatavoju. Tik vienkārši.
Un drosmīgi aizgāji no darba, lai tikai gatavotu?
Nē. Es neesmu baigi drosmīgā. Aizgāju no darba, jo izbeidzās mans prieka projekts, kas bija saistīts ar neformālo izglītību. Tad Māra Pole mani uzaicināja sadarboties ēdienu žurnālā Pie Galda!. Tajā laikā viņa bija redaktore, tagad ir mana kaimiņiene, grāmatas projektu vadītāja, dzīves projektu vadītāja – draudzene un dzīves sabiedrotā. Tā kaut kā tas ievirzījās, ēdienu tēma turpināja velties un pašattīstīties.
Tu dzīvo Grīziņkalnā. Pastāsti par to!
O, Grīziņkalna vaibsti ir stipri mainījušies, un man šeit ļoti patīk dzīvot. Man ir draugi un paziņas, kas meklē dzīvokļus, un, ja es redzu kādu Grīziņkalna dzīvokļa sludinājumu, es sūtu viņiem, lai šeit ierodas. Zvaigžņu, Vārnu, Tallinas ielas rajonā un vēl uz priekšu – pusotra kilometra rādiusā ap mums dzīvo vairums mūsu draugu. Tas ir tik mīļi! Šeit es parasti pārnēsāju ēdienu ikdienā, nesu viņiem, atstāju viskautkur, viņi nes ēdienu man…
Tu to nes draugiem par brīvu, vai ne?
Nuja. Jo man patīk gatavot – un kur tad es to likšu, mēs ar vīru nespējam tik daudz apēst!
Bet naudiņa – no kurienes tā satek?
Man ir grāmatas, ārkārtīgi veiksmīgas, ļoti, ļoti populāras grāmatas, strādāju arī ar sociālajiem tīkliem. Tikko atbraucu no Rimi žurnāla fotosesijas, ir vēl arī mazi projektiņi, kuros piedalos… Nekad nebiju tā tulkojusi, monetizējot šīs lietas, man tas vairāk ir par to – cik jauki, ka kāds apēd to, ko es esmu pagatavojusi. Jo es gatavotu jebkurā gadījumā.
Man ļoti patīk mana dzīve šobrīd. Man šķiet, ka viss ir tā, kā es varētu gribēt. Dažreiz es par to arī nobīstos un bieži vien sev pat atgādinu – o, wow, šī ir tā mana dzīve! Ticu, ka varbūt kādam citam tā nav sapņu dzīve, bet man patiešām ir.
Saproti tās sievietes, kas saka: “Kā man apnicis gatavot!”?
Tā var būt! Ja tev nepatīk gatavot, tad nevajag gatavot. Viss, kas notiek piespiedu kārtā, ir riktīgi slikti! Kad tas ir pienākums – skaidrs, ka tas var nepatikt! Pilnīgi normāli. Es arī negatavoju, kad man negribas gatavot. Tā ir reti, bet gadās.
Kas tev ātrāk pienāca un sanāca – pirmais labais ēdiens vai pirmā mīlestība?
Ha, ha, ha! Reizē! Tas bija tik sen… Nē, ēdiens laikam tomēr bija pirmais. Superlabie cepumi, par kuriem visi klasesbiedri bija stāvā sajūsmā, bija jau padsmit gados, tā pirmā mīlestība mazliet vēlāk. Cepumi bija saldāki! (smejas)
Pirmā mīlestība bija skaista, bet īsa?
Kā jau pirmā. Kā pirmais sniegs! Atnāca, uzsniga un nokusa – vai tā nenotiek visiem? Man šķiet, ka ar mīlestībām ir tā: ir pirmā, un tad ir īstā.
Man pirmā mīlestība bija tāda… sāpīga. Es noteikti biju pieķērusies vairāk nekā viņš. Tagad atskatoties es priecājos, ka tā neīstenojās tālāk. Man bija 17, un tagad jau mamma ir teikusi, kā viņi ar tēti bija nobijušies, kas nu man tā par tādu mīlu.
Un kā atnāca īstā mīlestība?
Mēs iepazināmies neplānoti un neparedzēti. Bija otrdienas vakars, es tajā laikā dzīvoju Cēsīs, visi mani draugi bija vecāki, un draudzenes bija ievākušās dzīvoklī Bruņinieku ielā. Tajā otrdienas vakarā mēs, sešas meitenes, dzērām vīnu trešā stāva dzīvoklī, pilnīgi tukšā un bez aizkariem, un pretī, stāvu zemāk, apmēram 12 čaļi bija izdomājuši skatīties futbolu, un arī viņiem, protams, nebija aizkaru. Viss bija pārredzams.
Lai izjokotu vienu no mums, bijām blakus istabā logā ielikušas viņas telefona numuru, viņa bija īpaši vīna apskurbināta un pacēla telefonu. “Es nesaprotu, kas te notiek, bet tā futbola komanda no pretējās mājas tūlīt ieradīšoties ciemos!” Pēc tam, skatoties feisbukos, redzējām, ka mums nebija pat kopīgu draugu – kas tagad liekas: kā var būt, ka mums nekas nepārklājas?
Tā mēs satikāmies. Tajā laikā es mācījos pīpēt, man bija 18, visiem draugiem bija vairāk gadu. Man bija jāstāv pie virtuves loga un jāmācās pīpēt, citiem to nezinot, jo kā tu tur iederēsies citādi. (smejas) Tā mēs kaut kā sapļāpājāmies; tad ilgi draudzējāmies – nedraudzējāmies, tad beigās apprecējāmies, pirms septiņiem gadiem. Iepriekš es šaušalīgi uztraucos. Man likās – tā taču būs visskaistākā, visfantastiskākā diena, vienīgā diena dzīvē, kad tu būsi tik laimīgs un viss notiks tā, kā tam jānotiek. Trīs dienas pirms kāzām es sapratu, ka, iespējams, tā būs vienkārši priecīga diena un tas ir normāli, un, ja es gribēšu, es vēlāk uztaisīšu vienlīdz skaistu vai pat skaistāku kāzu jubileju, un arī būsim laimīgi. Un jebkura diena taču var būt fantastisks notikums, tad par kāzām vairs nesatraucos.
Mums bija kāzu kūka no Aijas kūkām, kas ir Straupē, – man bija ļoti svarīgi, lai ir garšīga kūka, un tās kūkas ir brīnišķīgas. Un galdus klāja Baiba Smilga, kurai agrāk bija Braslas krogs pa ceļam uz Valmieru. Ēdiens, ko viņa gatavo, ir tiiik fantastisks, viņa tolaik neko daudz neklāja, bet es zināju, ka mūsu kāzās nevienu citu cilvēku, kas gatavo, es negribētu – jo tas viss ir tik vienkāršs, bet tik labs!
Mēs saprecējāmies Ģertrūdes baznīcā, turpat baznīcas pagrabstāvā, un kopā ar kāzu viesiem gājām uz Instrumentu koncertu Daugavas stadionā.
Man patīk termins “dzīvesdraugs”. Labāk nekā “sieva” vai “vīrs”. Tas izklausās atbildīgāk – dzīvesdraugs…
Kas ir skaistākais tavā dzīvē?
Tas, ka dažreiz bērni, izrādās, mācās lasīt no pavārgrāmatām! Un tas nav viens, un tie nav desmit gadījumi, vecāki lasa bērniem priekšā receptes pasaku vietā. Tas, manuprāt, ir skaistākais – ka mans darbs, ko esmu izdarījusi, kādam var tiešām nākt par labu vēl kādā papildu veidā. Un tam visam apakšā ir liels, liels darbs – tas nav baigi manāms no ārpuses, bet ir bijušas daudzas naktis, kur tu guli, skaties griestos un baidies par lietām, apšaubi savas domas un prāto, prāto, prāto… Tas ir cilvēcīgi, protams. Bet tas ir grūti.
Grāmatas atklāšanā neraudāt ir grūti. Drausmīgi grūti. (smejas)
Pat ja nav ne pirmā, ne otrā grāmata?
Man katru reizi pēc grāmatas pabeigšanas liekas – vairs nekad! Manī pilnīgi nekā vairs nav – viss ir atdots. Līdz kādā brīdī izkrīt no debesīm un iekrīt galvā atkal kaut kāda doma, kura nelaiž vaļā, un tu jau atkal visu zini, ko darīsi tālāk. Es nezinu, kā tas notiek, bet tieši tā tas notiek.
Zanes Grēviņas grāmatas "Našķoties un ciemoties" atvēršanas svētki
Svinīgi atvērta ēdienu blogeres Zanes Grēviņas (Našķoties Zane) ceturtā grāmata “Našķoties un ciemoties”. Receptes, suņi un draudzība – tā īsumā ...
Es atceros tos video, kā visi draugi saiņojāt un vadājāt grāmatas, – tāda laba komūnas sajūta.
Mēs to darījām šīs ielas – Vārnu ielas – galā, jā. Tā jau ir trešā reize; ar katru reizi esam kļuvuši labāki un ātrāki, ir sistēma izstrādāta – bez tās šo apjomu nevar paveikt. Divas diennaktis šoreiz pakojāmies, vienu vai divas dienas es visas grāmatas parakstīju, un tad mēs izdomājām pēdējā naktī: lai ātrāk pie cilvēkiem grāmatas nonāktu, vienkārši sakrāvām pilnus ratus un naktī gājām uz sava rajona pakomātiem un piepildījām. Un citi jau naktī, ar suņiem staigājot, gāja izņemt savas paciņas, jo saņēma īsziņu.
Un tas arī, manuprāt, ir par to – ja tas nav piespiedu kārtā, tas sagādā prieku. Ja tā ir tava izvēle iet naktī salikt paciņas – tas ir nenormāli forši! Ja tev to liktu kāds cits – tas ir briesmīgi.
Latvija maza, grāmatu tirāžas mazas…
Nav nemaz tik mazas. Visas ir bestselleri. Pirmā, ja nesamelošu, bija apmēram ap 26 vai 28 tūkstoši. Protams, tas nav vienā reizē, tas notika ļoti lēnām. Otrā arī daudzpadsmit tūkstošos.
Vai tu cerēji uz tādiem cipariem?
Nu ne tak, nē! Arī izdevējs Tapt pirmo grāmatu tiražēja pa ļoti maziem solīšiem. Arī otro izdevām ar Tapt, un trešo izdevām jau paši.
Cik tev pašai pavārgrāmatu mājās? Un kādus pavāršovus skaties?
Mazāk skatos ēdienu raidījumus, man labāk patīk šovi, kur ir personības. Manuprāt, visbrīnišķīgākā ēdienu personība ir Samin Nostrat, viņa ir fantastiska! Dzīvo Amerikā, bet ir irāņu izcelsmes, ar tādiem skruļļainiem matiem, lielu degunu – un darbojas, tik nekautrējoties, smejas un tā ļaujas ēdienu mākslai! Jo tā man liekas māksla – taisīt ēdienu.
Pavārgrāmatu man ir daudz, tikai es tā nepieklājīgi maz apskatu; bet vienmēr nopērku – 95 % gadījumu ar kādu akciju, tādu nobružātu; bieži vien skaista ārzemju pavārgrāmata cietos vākos ar fotogrāfijām ir lētāka nekā ēdienu žurnāls. Parasti izšķirstu, noglabāju kaut kur sev prātā kādas idejas – un tad vēlāk tās pašas sasienas kopā.
Vēl ir tāda Molly Baz Kalifornijā – viņas attieksme pret ēdieniem ir ļoti vienkārša, viņai nesen piedzimis bērniņš, viņi dzīvo savā mājā un ikdienā burtiski aicina ciemos visus savus draugus, un gatavo, gatavo, gatavo! Man ir jāiziet ārā no mājas, lai ēdienu aiznestu draugiem, bet viņa vienkārši savā virtuvē pagatavo visiem ēdienu un saaicina! Tur arī var just lielu improvizāciju: tu sāc ar vienu, iedomājies ko citu, ieraugi kādu marinējumu, pieliec to klāt – un tad kāpēc tu nevarētu aši uzjaukt šito bezrauga mīklu? Tik aizraujoši!
Tātad tev ir dāsna sirds.
Bet varbūt tas ir ļoti savtīgos nolūkos?
Tu gribi iepatikties caur ēdienu?
Es vienkārši domāju – es taču nevaru to mest ārā, man tas ir kādam jāiebaro! Jāiebāž kādam kabatā! (smejas) Bet par to sirdi. Pēdējoreiz, kad biju uz ehokardiogrāfiju, man teica, ka man esot skaista sirds, tīri fiziski, – par to man prieks.
Tavi sociālie tīkli sastāv no divām lielām jomām: ēdiens un sports.
Man šķiet, abi padara mani par labāku cilvēku.
Rītos, kad esmu bijusi sporta zālē, es esmu riktīgi labāks cilvēks. Vēl tas mani padara par nogurušāku cilvēku. Bet es zvēru – tā diena ir labāka! Es varu daudz vairāk izdarīt, es ļoti labi jūtu, kā manu dzīvi uzlabo ātrie ogļhidrāti pēc treniņa! Cik labi garšo siermaizīte no Mārtiņa beķerejas – pilnīgi cita lieta!
Mani aizrauj arī tas, ka es redzu progresu: cik daudz, piemēram, varu svaru zālē pacelt. Agrāk es nemaz nezināju, ka sievietes var tā, man iepriekš nav bijuši tādi piemēri, un tagad tas mani vairāk interesē, jo es tos redzu. Man patīk, es varu! Tikko, pirms tevi satiku, vēl aši uzskrēju augšā pa trepēm, uzstiepu kūdras maisus dārziņam, un es to daru ar citu sajūtu – nevis, ak, man tas viss jāstiepj augšā, bet, nē, es to izdarīšu pareizi, ar nesaliektu muguru!
Parasti es ļoti aizraujos ar kaut kādām lietām, iepriekš tā bija riteņbraukšana – katru dienu reliģiozi braucu savus 20 kilometrus: uz darbiņu, atpakaļ un vēl riņķī apkārt. Pēc tam gāju uz baseinu no rītiem, jo tā bija vieta, kur brīnišķīgi var domāt: tu peldi stundu pa baseinu apmēram četrreiz nedēļā, neviens tevi nevar sazvanīt un sasniegt nekādi. Sāktos atomkarš, bet es tur mierīgi tik ņurkotu tālāk.
Cik kilogramu tu tagad vari pacelt?
Tevi varu! (smejas)
Man ir 63 kilogrami, cik tu cilā – taču vairāk?
Nesaku, ka esmu baigais spēka mitriķis, bet tajā brīdī, kad manā vienā rokā parādās 18 kg hantele, es jūtos tā kā Rokijs Balboa – ka es varu cēli aiziet saulrietā!
Vēl nesen es lūdzu savai trenerei, lai viņa paņem 14 kg hanteli, – parādi, ka tu to pacel, man jāredz vizuāli, ka to normāla paskata sieviete var izdarīt! Un tad kaut kā ar laiku…
Tu to nedari tikai, lai neitralizētu cukuru un miltus?
Nē, nē. Tas vairāk ir prātam un priekam – ir tik forši satikties ar draugiem zālē.
Tev ir gribējies savu kafejnīciņu vai restorānu?
Man šķiet, ka grāmatās es varu vairāk iedot cilvēkiem – daudz lielākam cilvēku skaitam un jebkur: Japānā vai Lietuvā, vai vēl kur tālumā. Mēs to redzam, jo sūtām, – ak Dievs, kur tikai tā grāmata nenonāk!
Kafejnīca šķiet jauka doma, taču ēdināšanas bizness ir tik nežēlīgs. Manuprāt, tur ļoti ātri var atnākt tā obligātā pienākuma sajūta. Ja tas ir piespiedu kārtā, ka jāceļas pirmdienas rītā – tev nav variantu, tev četros jābūt augšā –, iespējams, pēc gada tas vairs nav tik forši.
Kura ir tava mīļākā kafejnīca Rīgā?
Dažādiem iemesliem man ir dažādas. Ir kafejnīcas, ko es apmeklēju, jo tur var satikt pēc iespējas mazāk pazīstamu cilvēku – tur es eju strādāt. Citur es eju kaut ko konkrētu apēst. Piemēram, uz Bulkotavu, un, tā kā šī ir publiska intervija, man ir svarīgi pateikt cilvēkiem, ka viņiem noteikti ir jāpagaršo Bulkotavas austiņas! Tur, Grīziņkalnā, jādodas ēst gigantiskākās, mīkstākās, svaigākās austiņas Rīgā! Mēs viņus palūdzām, lai mums sacep 300 austiņas uz grāmatas atklāšanu, jo es zināju, ka cilvēki gribēs nopirkt un pagaršot tās austiņas, par kurām es vienmēr runāju. Tās austiņas ir kaut kas debešķīgs!
Bet vēl joprojām man liekas, ka vislabākā kafejnīca ir tā, kur tu ar jebkādu kompāniju vari nopirkt bulkas vai maizes un ar tām iet un sēdēt uz lievenīša. Es to daru regulāri; citreiz izvelku datoru un strādāju; citreiz bez datora – tās ir manas mīļākās kafejnīcas. Paskaties, Mārtiņa beķerejā ir brīnišķīgas, demokrātiskas cenas, svaigas maizītes katru dienu – lūdzu, magoņmaizīte ar šokolādi, m-m-mmm… un siera pīrādziņš! Mums te ir tāda bulciņu un smalkmaizīšu izvēle!
Saprotu, ka tev nav nekādu iebildumu pret miltiem un cukuriem?
Nē, man nav. Un es par to mēģinu arī cilvēkus iedrošināt. Esmu pamanījusi, ka šobrīd soctīklos tiek ievazātas bailes par ēdienu, badināšanās un vēl nez kas. Tas skaistuma vai pareizā izmēra standarts ir nesaprotams: vienam es esmu par platu, citam – par mazu. Nē, nav tā, ka es par to esmu saņēmusi daudz naida – pavisam esmu saņēmusi tikai piecus heita komentārus savā dzīvē.
Tik maz!?
Jā. Vienai sievietei nepatika mani zili lakotie nagi, viņa par to visu laiku rakstīja komentārus. Nu bet es nevaru “Initai no Ludzas” paskaidrot, kāpēc man tik lielu prieku sagādā krāsaini nagi...
Tad kaut kāds vīrietis man feisbukā rakstīja: var jau redzēt, ka viņa visu dienu ēd tikai bulkas! Bet tikmēr Instagramā meitenes: Zane, ārprāts, kā tu vari būt tik labā formā?!
Tā ka tas skaistuma standarts ir neizprotams, un vienīgais pareizais ir tas, kurā tu pati jūties labi!
Tad tu esi bulku advokāts.
Es esmu līdzsvara advokāts! Es tiešām ēdu ļoti daudz visādu olbaltumvielu, ikdienā patērēju pareizus olbaltumvielu avotus un sabūvēju pareizu ēdienkarti – bet atstāju vietu arī riktīgam eklēram un Vecrīgai. Jēzus māte, nesen es pagatavoju tik garšīgas Vecrīgas! Biju aizmirsusi, cik ļoti šīs garšas man pietrūka!
Tev ir pārāk priecīgi stāsti. Lūdzu, izstāsti ko skumīgāku.
Man šķiet, tā ir tāda žanra klasika – es esmu uzaugusi ļoti pieticīgos finanšu apstākļos. Es nezinu, kā tas ir, kad vecāki pārdod zemes vai mežus, lai tev palīdzētu. Vienmēr klausos un prasu: kā tas ir, lūdzu, pastāstiet man arī! Un tāpēc es katru lietu vairāk novērtēju.
Kad man bija jādodas uz otro randiņu ar savu vīru, es aizlīmēju ar superlīmi jau septīto reizi savus zābaciņus un aizbraucu uz Rīgu, sēdēju ar slapjām kājām Jaunajā Rīgas teātrī, skatījos Ziedoni un Visumu un domāju – kā es tikšu mājās? Jo ārā nenormāli gāza lietus…
Man ir empātija arī pret citiem cilvēkiem, un man liekas – tieši tāpēc, ka tas viss man nav nokritis no gaisa. Vienmēr, kad es studiju laikā braucu no Cēsīm uz Rīgu, mamma atbēra man kafiju no lielā trauciņa, jo es kādreiz tā kā varētu gribēt arī kafiju iedzert… Un no maltās kotlešu masas gaļas un vislētākajiem konservētajiem tomātiem es pratu uztaisīt lazanju 10 cilvēkiem… Un no studiju puņķiem un asarām – tieši tik vienkārši. Un, lai kas būtu noticis un kā varbūt mainījies, man šķiet, manī joprojām ir tas – vienkāršība.
Un, šai jaunākajai grāmatai topot, man visu laiku nāca līdzi Labvēlīgā Tipa dziesma Es nav redzējis tevi jau sen – es to visu laiku skandināju un topošajiem lasītājiem arī to atgādināju: šī dziesma izklausās pēc Našķoties un ciemoties, tā ir par satikšanos! Mani tā dziesma ārkārtīgi aizkustina tajā kontekstā. Un tikko bija pasākums, kur es ar Fredi biju salikta vienā dīdžeju duetā, – es neesmu dīdžejs, dīdžejoja viņš – un es viņu pierunāju uzlikt šo dziesmu. Cilvēku nebija daudz, bet tieši uz šo dziesmu sanāca – tas bija silent disco, ar austiņām, un viņš noņem austiņas – cilvēki bļauj līdzi šo dziesmu! Tā bija tik forša sajūta.
Un es domāju – kāpēc mani šī dziesma tā aizkustina? Tāpēc, ka nekas jau nav mainījies, tikai ārdurvju kods un ielu nosaukumi… Tas ir par to, ka nāks vasaras un ziemas, un, lai kas mainīsies, es palieku tāda, kāda es biju tur, es arī tagad turos pie tā, kas es esmu. Tas kodoliņš paliek tieši tur.
Citi tavi hobiji?
Man patīk dažādi podkāsti. Garās sarunas ar cilvēkiem savā ikdienā bieži vien aizstāju ar podkāstiem. Man ir divi suņi, tā ir nopietna lieta, jo katru dienu jāiet nopietnā runāšanas pastaigā, kur es runāju ar vīru; es nezinu, cik daudziem pāriem ir vispār tāds – bez telefona laiks. Jā, mēs ejam katrs ar savu suni un tarkšķam. Un citreiz mums vēl ir čatā “iepinotas” tēmas, kas šodien ir jāapspriež. “Es dzirdēju šo”, “es izlasīju šo”… Citādi var aizmirst. Tā mums ir sena izklaide un obligāta lieta.
Tagad man jāiekopj mans brīnišķīgais dārziņš tepat, Grīziņkalnā pie mājas, jo sezona. Esmu slikta dārzniece, bet joprojām cenšos – audzēšu papriku, visādus garšaugus, piemēram, vajag koriandru audzēt, citādāk tas no ledusskapja lielveikalā sanāk pārāk dārgi – tik nekautri es to patērēju!
Un man ļoti patīk apmeklēt visādus festivālus, arī šovasar ar savu sinepju dzelteno treilerīti brauksim kaut kur uz Poliju, tad vēl Liepājā jāizvandās.
Vēl man ļoti patīk braukt ar dēli – skeitu, longborda tipa dēļiem. Vasaras vakaros es braukāju pa Rīgu, izbraucu uz stundiņu, paklausos mūziku un atbraucu mājās jau kā labāks cilvēks.
Vispār es tā esmu dzirdējusi, ka skrējēju ballītēs nekad neesot drāmas. Viņi visu izskrien! Un es pēdējā laikā daudz spēlēju padelu, jo tā ir brīnišķīga vieta, kur satikties un sarunāties.
Kādas ir tavas vērtības?
Attiecības. Patiesums. Attiecības vēlreiz. Uzticība – un tas ir arī tajā influenceru darbā. Esmu prasījusi arī cilvēkiem – katru reizi, kad es saku, ka es šo nopirku, vai jūs man ticat? Jo tiešām, es zvēru, es to pati nopirku! Vai arī godīgi pasaku – man šo uzdāvināja.
Būt patiesam – tā ir vērtība. Suņi – tā arī noteikti ir vērtība; mēs esam labāki cilvēki, kad mums ir suņi.
Kopš biji šovā Ārpus zonas, tev izveidojās īpašas attiecības ar kalniem.
Pirms Ugandas vienīgais kalns, kurā es biju uzkāpusi, bija Grīziņkalns – es izlaidu visus iespējamos pārgājienus jebkad un jebkur. Un cik interesanti – tagad, pēc Ugandas, mēs uztaisījām vienu sieviešu pārgājienu ar draudzenēm – apkārt Monblānam apgājām, šogad brauksim uz Dolomītiem. Un tad vēl es regulāri braucu snovot uz kalniem. Lai gan agrāk nekad nebūtu iedomājusies, ka es būšu tas cilvēks, “kuru kalni sauc”.
Ugandā smējos – kurš ir tas brīdis, kad cilvēki kalnos izdomā tās lielās domas?! Jo ko mēs tur darījām – pūtām, elsām, svīdām un pinkšķējām!
Bet tad mēs ļoti, ļoti dīvainā veidā sociālajos tīklos satikāmies saviem “sieviešu pārgājieniem”; Dace Alpa, Māra Sleja, Anete Bendika, Kristīne Broka – mēs iepriekš nebijām ļoti pazīstamas savstarpēji, līdz Dace vienkārši ierosināja: klau, kaut kur ejam, kaut kur uzkāpjam? Pēc pāris mēnešiem mēs vienkārši sakāpām lidmašīnā un aizbraucām kāpt. Tur gan es noķēru šausmīgi laimīgu sajūtu – tā, man liekas, ir tāda bioķīmija, kad tu esi kārtīgi nokāpies, pārvarējis kaut kādu grūtību, kaut ko sasniedzis, un tad apsēdies uz tā akmens, ieraugi sauli, kalnus, cilvēkus, kas ir ar tevi un jūtas līdzīgi, – tas ir absolūts laimes brīdis. Darīšu vēl. Visiem iesaku!