Attiecības
Šodien 06:16
Viņš sita, viņa kliedza, bērni raudāja, bet kaimiņi pagrieza skaļāk mūziku
Zilumus redz mediķi un pedagogi, kliedzienus dzird kaimiņi, bet vardarbība tik un tā bieži paliek neapturēta. Kāpēc cietušie kaunas, ka viņiem tiek darīts pāri, bet apkārtējie, to redzot un dzirdot, izliekas akli un kurli? Bet varmāka? Viņš pēc skandāla apmierināts aiziet gulēt kā uzvarētājs un no rīta laipni sasveicinās ar kaimiņiem, kas tikpat laipni atņem viņa sveicienu…
Vardarbība visbiežāk ir klusa, niansēta un grūti atpazīstama, īpaši situācijās, kur redzamais un dzirdamais it kā nesakrīt, radot to grūti definējamo sajūtu, ka kaut kas šajā stāstā tomēr netiek pateikts līdz galam. Tieši šajā zonā strādā mediķi, kuriem bieži vien ir jāpieņem lēmums, vai konkrētais gadījums ir nejaušība vai signāls par kaut ko daudz nopietnāku.