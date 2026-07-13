10 vietas Kretingas novadā, kuras vērts atklāt kopā ar bērniem
10 vietas Kretingas novadā, kuras vērts atklāt kopā ar bērniem
Meklējat ideju ģimenes nedēļas nogalei Lietuvā? Kretingas novadā bērnus gaida aktīvā atpūta, dzīvnieki, ūdens prieki, pasaku namiņi, saldumi un daudzas vietas, kurās iespējams ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī piedzīvot ko jaunu.
Esam atlasījuši 10 vietas Kretingas novadā, kas var kļūt par aizraujoša ģimenes ceļojuma uz Lietuvu daļu.
Šūpoles, kas gaida vakaru
Vai esat bijuši parkā, uz kuru vislabāk doties tad, kad jau sāk krēslot? Šāda vieta atrodas Darbēnos, pie dzidrā Melničas dīķa. Te var droši peldēties, makšķerēt un atpūsties labiekārtotā krastā, kur ierīkotas atpūtas un ugunskuru vietas, kā arī šūpoles bērniem. Šeit izveidots pirmais izgaismoto šūpoļu parks Lietuvā. Bērnus vilina vairāki desmiti dažādu šūpoļu, kas, iestājoties tumsai, pārvēršas mirdzošās mākslas instalācijās. Tieši vakaros parks izskatās visiespaidīgāk.Vienlaikus šeit var šūpoties aptuveni 70 cilvēku, un daļa šūpoļu ir pielāgotas apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Parkā atrodas arī kāds īpašs eksponāts – klavieres, kas reiz piederējušas pazīstamajam basketbola trenerim Kazim Maksvītim. Kad pēc jautrās atpūtas vēderā sāk kurkstēt izsalkums, pavisam netālu gaida vēl viens patīkams atklājums – franču pankūku kafejnīca „MiamMiam Guinguette“.
Vītauta Dižā vārdā nosauktais parks
Adrese: Palangos g. 14B, Darbēni, Kretingas novads
Koordinātas: 56.021119, 21.241737
Muzejs, kurā bērni meklē zivis
Muzejs kopā ar bērniem? Ne vienmēr tas izklausās pēc labākās idejas. Taču Kretingas muzejs ar Ziemas dārzu ir vieta, kur bērni ļoti ātri aizmirst, ka vispār ir ieradušies muzejā. Jau ienākot Ziemas dārzā, viņus sagaida silts gaiss, augu pārpilnība, palmas, banānkoks, krāsaini karpi un iespaidīgā store. Atrodoties šeit, ir viegli iztēloties arī seno muižas dzīvi. Stāsta, ka grāfs Jozaps Tiškevičs augstu vērtējis parka tīro gaisu, svaigumu un citrusaugļu garšas limonādi. To arī mūsdienās iespējams nogaršot muzejā. Bērni no šejienes neiznāk noguruši no aizrādījumiem „neaiztiec“ un „klusāk“, bet gan pilni mazu iespaidu, par kuriem vēl ilgi stāsta ceļā uz mājām.
Kretingas muzejs ar Ziemas dārzu
Adrese: Vilniaus g. 20, Kretinga
Tālr. +370 682 06702
www.kretingosmuziejus.lt
Kad vēsture smaržo pēc karameles
Kā jums šķiet, vai ir daudz nodarbību, uz kurām bērni nav ilgi jāpierunā? Pietiek vien pateikt, ka būs konfektes. Kretingas muzejā esošā „Dvaro saldaininė“ jeb Muižas konfekšu darbnīca aicina ne tikai nogaršot saldumus, bet arī pašiem redzēt, kā top senlaicīgas konfektes uz kociņa. Šeit tiek turpinātas Tiškeviču muižas tradīcijas, bet bērniem visinteresantākais ir nevis stāsts no mācību grāmatas, bet gan tas, kas notiek tieši viņu acu priekšā: tiek maisīta konfekšu masa, mainās krāsas, izplatās smaržas un rodas jaunas garšas. Mazie apmeklētāji vēro, jautā, gaida savu kārtu un visbeidzot paši piedalās saldā garduma radīšanā. Šādas nodarbības bērniem patīk, jo tās nav tikai stāstījums. Te iespējams redzēt, sajust smaržu, nogaršot un paņemt līdzi paša pagatavoto. Vecākiem tā ir lieliska pieturvieta ceļojumā pa Kretingu – īsa, jautra un patiešām garšīga.
Muižas konfekšu darbnīca „Dvaro saldaininė“
Adrese: Vilniaus g. 41, Kretinga
Tālr. +370 679 90169
www.dvarosaldainine.lt
Vieta, kur izlādēt bērnu baterijas
Ja pēc dažām mierīgākām pieturām bērni sāk jautāt: „Kas būs tālāk?“, atbilde var būt „Boom Park“ – viens no lielākajiem aktīvās atpūtas parkiem. Šeit mierīgi nostāvēt ir gandrīz neiespējami. Vieni traucas lejup no kalna ar piepūšamajām kamerām, citi lēkā uz gaisa spilvena, maldās labirintos, pārvar šķēršļu joslas vai steidzas uz milzīgajiem ūdens batutiem. 3000 kvadrātmetru plašā ūdens batutu zona vilina gan mazākus, gan vecākus bērnus, bet nobrauciens pa trosi no piecstāvu mājas augstuma kalna bieži kļūst par pārbaudījumu ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Te ir arī elektrisko automašīnu pilsētiņa, ūdens velosipēdi, piepūšamās kameras, volejbola laukums, tenisa korti un daudzas citas aktivitātes. Tādēļ ģimenei vērts ieplānot nevis īsu pieturu, bet gan ievērojamu dienas daļu.
Izklaides parks „Boom Park“
Adrese: Mokyklos g. 90, Žibininki, Kretingas novads
Tālr. +370 685 44419
www.boompark.lt
Atbraucāt pusdienās, bet bērniem jau ir citi plāni
Reizēm piestājat tikai paēst, bet pēc dažām minūtēm saprotat, ka šeit nāksies palikt ilgāk. HBH atpūtas un izklaides komplekss Kretingas novadā ir tieši šāda vieta. Ne velti tas tiek dēvēts par vienu no lielākajiem atpūtas un izklaides kompleksiem Rietumlietuvā. Te iespējams paēst, pastaigāties, baudīt svaigu gaisu, apmeklēt skulptūru parku, dzīvnieku parku „Žvėrinčius“, sporta laukumus un izmēģināt dažādas izklaides. Kamēr vecāki vēl izvēlas, ko pasūtīt, bērni jau skatās, uz kuru pusi skriet vispirms. Šādas vietas ceļojuma laikā ļoti noder – apstājaties pusdienās, bet iegūstat vēl vienu aizraujošu pieturu visai ģimenei.
HBH atpūtas un izklaides komplekss
Adrese: Liepų g. 23, Žibininki, Kretingas novads
Tālr. +370 655 37777
www.hbh.lt
16 baseini bērnu priekam
Bērniem pietiek pateikt vienu vārdu – baseini. Kretingas novadā šo solījumu iespējams piepildīt kompleksā „Atostogų parkas“, kas ir viens no lielākajiem atpūtas un labsajūtas kompleksiem Rietumlietuvā. Šeit ir veseli 16 baseini – gan zem jumta, gan brīvā dabā, ar burbuļvannām un īpaši bērniem paredzētām zonām. Vieni plunčājas, citi sildās, bet vēl kāds jau mēģina sarunāt „vēl tikai piecas minūtes“ ūdenī. Vecākiem šī vieta ir ērta, jo te iespējams ne tikai pieskatīt bērnus, bet arī pašiem atpūsties. Pieejamas dažādas procedūras, silts ūdens un mierīgāka atelpa pēc aktīvas dienas. Bērniem viss ir pavisam vienkārši – ja ceļojumā ir baseini, diena uzreiz kļūst labāka.
Atpūtas un labsajūtas komplekss „Atostogų parkas“
Adrese: Venecijos aklg. 2, Žibininki, Kretingas novads
Tālr. +370 600 85222
www.atostoguparkas.lt
Kur bērni aizmirst, ka viņi „tikai pastaigājas“
Ja bērniem pateiksiet: „Iesim pastaigāties“, sajūsma var nebūt īpaši liela. Taču Jauriklas parkā pastaiga ātri pārvēršas nelielā pārgājienā pāri tiltiņiem un gar strautiem, pa ceļam atklājot rotaļu laukumus un dabas pārsteigumus. Tas ir 10 hektārus plašs parks Kretingā, kurā vairāk nekā trīs kilometrus gari celiņi vijas gar Jauriklas strautu. Bērniem te ir interesanti, jo ceļš nav vienmuļš. Vienā vietā jāšķērso tiltiņš, citā jāapstājas pie informatīva stenda par dzīvniekiem, putniem vai kukaiņiem, bet vēl citur iespējams aizskriet uz rotaļu laukumu. Vecākiem parks ir ērts, jo tas ir labiekārtots. Šeit ir skatu laukumi, atpūtas vietas, amfiteātris, biotualetes, bet celiņi ir pielāgoti arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Jauriklas parks
Adrese: P. Vileišio g., Kretinga
Koordinātas: 55.877408, 21.252044
Cik augstu dzīvo drosme?
Ja bērniem nepietiek ar skraidīšanu pa zemi, Kretingas novadā iespējams pacelties augstāk – tieši kokos. Piedzīvojumu parks „Miškas“ aicina izmēģināt astoņas dažādas trases, tādēļ savas drosmes robežas šeit var pārbaudīt gan mazāki bērni, gan pusaudži, gan vecāki. Zemākā trase ierīkota tikai viena metra augstumā, bet ekstrēmākā paceļas pat 15 metrus virs zemes. Vieni te piesardzīgi sper pirmos soļus starp kokiem, citi jau lūkojas augstāko trašu virzienā, bet drosmīgākos gaida vēl viens pārbaudījums – brīvais kritiens no 20 metru augstuma.
Piedzīvojumu parks „Miškas“
Adrese: Liepų g. 23, Žibininki, Kretingas novads
Tālr. +370 650 22050
Slepenā rūķu pasaule
Ir vietas, par kurām, pirmoreiz izdzirdot, gribas pajautāt: vai tiešām kaut kas tāds atrodas Lietuvā? Viena no šādām vietām paslēpusies Kretingas novada lauku tūrisma sētā „Vienkiemis“. No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka tā ir vienkārši mājīga vieta, kur paēst vai pastaigāties. Taču, paejot nedaudz tālāk, sākas īsta bērnu paradīze – Rūķu ciematiņš. Tajā iespējams nokļūt, šķērsojot „pērtiķu tiltiņu“. Tad bērni nonāk starp maziem namiņiem. Te ir rūķu mājiņas, dzirnavas, maza skoliņa, darbnīcas, koka celiņi un skulptūriņas. Visinteresantākais ir tas, ka arī namiņu iekšpusē atrodami mazi galdiņi, krēsliņi un citas katram namiņam atbilstošas detaļas. Ierodoties šeit, bērni jūtas tā, it kā būtu atklājuši slepenu rūķu pasauli, bet paši rūķi tikai uz brīdi būtu devušies pastaigā.
Lauku tūrisma sēta „Vienkiemis“
Adrese: Vienkiemio g. 3, Padvariai, Kretingas novads
Tālr. +370 685 69549
Mazs leļļu teātris turpat uz ielas
Vai esat redzējuši leļļu teātri, kas sākas turpat uz ielas? Kretingā, Viļņas ielā, līdzās vecajai kapsētai, paslēpusies neliela, bet ļoti interesanta leļļu instalācija. No pirmā acu uzmetiena tas ir tikai lodziņš ar senlaicīgām lellēm. Taču, pagriežot rokturi, aiz stikla esošās lelles sāk kustēties – tās paceļ rokas, groza galvas un uz dažiem mirkļiem atdzīvojas. Bērniem tas ir jautrs pārsteigums, bet pieaugušajiem – neliels ceļojums atpakaļ bērnībā.
Leļļu teātra instalācija
Adrese: Vilniaus g., Kretinga, blakus vecajai kapsētai