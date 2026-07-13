Dzīvesstils
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Šonedēļ populārākie vārdi - Oskars, Aleksejs un Estere
Sveicam Oskarus, Esteres, Aleksejus, Margaritas, Aleksus, Ritvarus, Alekšus, Sāras, Egijas, Dignas, Egonus, Hermīnes un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Aleksejs (9680).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Oskars (5985), Estere (3326), Margarita (3073), Alekss (2262), Ritvars (1484) un Aleksis (1068). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Anvars (26), Liepa (29), Egmonts (48) un Hermīne (79).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 972 Sāras, 736 Egijas, 643 Egoni, 297 Henriki, 278 Jautrītes, 231 Kamila, 193 Rozes, 138 Dignas, 133 Rozālijas, 112 Heinrihi un 104 Margrietas.