Izrādās, laimes hormoni nemaz nedarbojas tā, kā daudzi domā
Kāpēc dažkārt netrūkst enerģijas un prieka, bet citreiz viss šķiet kā caur miglu? Psihiatre Juta Jaudzema skaidro, kā mūsu pašsajūtu ietekmē smadzeņu ķīmija un ko ikviens var darīt, lai justos labāk.
Labsajūtas ķīmija
Lai gan termins “laimes hormoni” ir plaši izplatīts, tas drīzāk ir ērts veids, kā vienkāršot sarežģītus bioloģiskos procesus, nevis precīzs zinātnisks apzīmējums. Ar šo jēdzienu parasti saprot vairākas neiroķīmiskas vielas – dopamīnu, serotonīnu, oksitocīnu un endorfīnus –, kas piedalās emociju, motivācijas un labsajūtas regulācijā. Tomēr neviena no šīm vielām pati par sevi nerada “laimi” kā vienotu, konkrētu stāvokli.
Funkcijas katrai no šīm vielām ir atšķirīgas un savstarpēji papildinošas. Dopamīns ir cieši saistīts ar motivāciju, mērķu sasniegšanu un atlīdzības gaidīšanu. Tas aktivizējas procesā, ne tikai rezultātā. Serotonīns vairāk iesaistās noskaņojuma stabilizēšanā un iekšējā līdzsvara uzturēšanā, savukārt oksitocīns stiprina sociālās saites un uzticēšanos. Endorfīni darbojas kā organisma dabiskie “pretsāpju mehānismi”, kas noteiktos apstākļos rada arī vieglas eiforijas sajūtu.
““Laimes hormoni” ir populārzinātnisks vienkāršojums, kas palīdz saprast sarežģītus procesus, bet var radīt arī maldinošu priekšstatu. Šīs vielas neražo laimi kā vienu konkrētu emociju, bet piedalās daudz plašākā emocionālajā un fizioloģiskajā regulācijā. Mūsu pašsajūta veidojas no šo sistēmu mijiedarbības, nevis viena hormona darbības,” skaidro psihiatre Juta Jaudzema.
Svarīgi apzināties, ka šīs vielas organismā nedarbojas izolēti. Tās nepārtraukti reaģē uz mūsu domāšanu, pieredzi, attiecībām un fizisko pašsajūtu. Līdz ar to labsajūta nav vienkārši “ķīmija smadzenēs”, bet gan daudzdimensionāls process, kurā savijas bioloģiskie, psiholoģiskie un sociālie faktori.
Kā mēs to izjūtam ikdienā?
Lai gan bieži runājam par konkrētām vielām, mēs tās neizjūtam tieši – mēs izjūtam to radītās sekas. Emocijas, motivācija, enerģijas līmenis un miers ir signāli, kas atspoguļo šo neiroķīmisko procesu darbību.
Dopamīns aktivizējas, kad kaut ko gaidām, plānojam vai virzāmies uz mērķi, radot kustību un motivāciju. Tas ir tā sauktais smadzeņu atalgojuma sistēmas “direktors”. Svarīga nianse – šīs sistēmas darbība nav stāsts par atalgojumu kā tādu, bet gan par tā gaidām. Tieši tas motivē mūs rīkoties ar mērķi kaut ko sasniegt vai iegūt.
Mūsdienu pasaule (sociālie tīkli, videospēles, ātrās uzkodas) ir izveidota tā, lai pastāvīgi kairinātu šo atalgojuma sistēmu ar “mainīgu atlīdzību”.
Tu nekad īsti nezini, kurš klikšķis vai kurš video sniegs nākamo devu, tāpēc ir tik grūti apstāties ikvakara sociālo tīklu skrollēšanas maratonā.
Serotonīns palīdz uzturēt stabilu noskaņojumu, izbaudīt tagadni, justies mierā un drošībā. Interesants fakts, ka šī viela nav tikai smadzenēs, jo lielākā daļa organismā esošā serotonīna tiek ražota zarnās (ap 90 %) un ietekmē arī gremošanas sistēmas darbību un zarnu mikrofloru. Aizvien biežāk medicīnā tiek ņemta vērā šī saistība jeb tā sauktā smadzeņu-zarnu ass (Brain-gut axis). Šo abu molekulu mijiedarbība ir kā svari – dažreiz pārlieku dzenoties pēc dopamīna (nemitīgi stimuli, karjeras sasniegumi, jaunas mantas, ekrāni), serotonīna līmenis krītas, jo smadzenes ir pārāk aizņemtas šajās “medībās”, tādējādi aizmirstam atpūsties.
Rezultātā it kā ir sasniegts daudz, bet jūtamies nepiepildītas, nogurušas, nemierīgas, reizēm pat nelaimīgas.
Oksitocīns izdalās tuvības brīžos: sociālā saiknē, sarunās, pieskārienos, kopā būšanā. Evolucionāri viena no svarīgākajām oksitocīna funkcijām ir sievietes organismā dzemdību laikā, veicinot piena izdalīšanos un veidojot piesaisti starp māti un bērnu. Tam ir nozīme ilgtermiņa saikņu veidošanā.
Endorfīni biežāk parādās fiziskas slodzes, sāpju vai liela stresa laikā. To pamatfunkcija organismā ir mazināt sāpju sajūtu un stresu.
Piemēram, bieži dzirdam situācijas, kad cilvēks gūst traumu kādā nelaimes gadījumā, bet apraksta, ka traumas brīdī neesot jutis sāpes. Tas palīdzējis izglābties vai parūpēties par citiem cietušajiem, bet traumas sekas tika sajustas tikai brīdī, kad bija nonācis mierā un drošībā.
Ikdienā “laimes hormoni” izpaužas ļoti konkrēti – gandarījumā par paveikto, mierā pēc pastaigas, patīkamās gaidās par kādu tikšanos vai vieglā pacēlumā pēc sporta nodarbības. Šie nav nejauši momenti, bet organisma spēja reaģēt un pielāgoties. Speciāliste skaidro: “Īslaicīgs prieks un dziļāka apmierinātība ar dzīvi nav viens un tas pats. Dopamīns biežāk ir saistīts ar gaidām un atlīdzības sajūtu, savukārt serotonīns – ar stabilāku ilgtermiņa noskaņojumu. Tāpēc svarīgi ir ne tikai meklēt ātrus labsajūtas momentus, bet arī veidot paradumus, kas ilgtermiņā uztur līdzsvaru.”
Tieši tāpēc ātri stimuli, piemēram, saldumi vai sociālie tīkli, var dot tūlītēju efektu, bet ir īslaicīgi. Ilgtermiņa pašsajūta balstās nevis uz intensitāti, bet uz stabilitāti.
Ieradumi, kas ietekmē pašsajūtu
Lai gan smadzeņu darbība šķiet sarežģīta, būtiska tās daļa ir cieši saistīta ar ikdienas izvēlēm. Regulārs miegs, kustība un uzturs nodrošina pamatu, uz kura balstās gan emocionālais līdzsvars, gan enerģijas līmenis. Tikpat nozīmīgas ir sociālās attiecības – uzticēšanās, sarunas un fiziska tuvība palīdz aktivizēt mehānismus, kas saistīti ar drošību un labsajūtu.
Mūsdienu vide tomēr rada arī riskus. Nepārtraukta informācijas plūsma un ātri stimuli var pārslogot dopamīna sistēmu, radot ieradumu meklēt arvien biežākus impulsus. Tas var samazināt spēju izjust gandarījumu no vienkāršām, ikdienišķām lietām.
“Mūsu smadzenes pielāgojas tam, ko darām atkārtoti. Ja regulāri meklējam ātrus stimulus, dopamīna sistēma var kļūt mazāk jutīga un ikdienas lietas sāk šķist mazāk interesantas.
Tāpēc svarīgi ir līdzsvarot – nevis atteikties no prieka, bet veidot arī tādus ieradumus, kas dod dziļāku, noturīgāku apmierinātību. Labsajūta nav tikai ķīmija. Tā veidojas no mūsu domām, pieredzes un vides,” uzsver Juta Jaudzema.
Ja jūties iztukšota vai bez enerģijas, visefektīvāk ir sākt ar pamatiem – miegu, kustību un dienas ritmu –, ievērojot mērenību. Nelielas, bet regulāras izmaiņas palīdz atjaunot organisma spēju reaģēt uz dabiskajiem labsajūtas signāliem un pakāpeniski uzlabo pašsajūtu.
13 vienkārši labsajūtas rituāli tavai ikdienai
Rīts bez steigas un informācijas trokšņa
Pirmās 15–30 minūtes bez telefona ļauj smadzenēm pamosties dabiskā ritmā. Tā vietā, lai pēc modinātāja nospiešanas sprinta režīmā izskrietu cauri visiem Instagram jaunumiem, labāk izdzer glāzi ūdens, pagatavo veselīgas brokastis, veic dienasgrāmatas ierakstu vai vienkārši pavadi dažas minūtes klusumā. Šāds dienas sākums palīdzēs koncentrēties un samazināt iekšējo nemieru visas dienas garumā.
Dienasgaisma kā ikdienas pamats
Pat īsa pastaiga vai rīta kafija pie atvērta loga ietekmē enerģijas līmeni vairāk, nekā bieži apzināmies. Regulārs kontakts ar dabisko gaismu palīdz stabilizēt miegu un noskaņojumu.
Kustība, kas sagādā prieku
Ne tikai sporta nodarbības, bet jebkura kustība – tostarp pastaiga vai mierīga izstaipīšanās – ir vērtīga, jo svarīgākais nav intensitāte, bet regularitāte un sajūta, ar kādu tu to dari. Arvien vairāk pētījumu rāda, ka ķermenis daudz labāk atsaucas uz kustību, kas sagādā prieku, nevis tiek uztverta kā pienākums.
Bezmērķīga pastaiga
Bez telefona kabatā, podkāsta austiņās un konkrēta galamērķa. Šādas pastaigas arvien biežāk tiek minētas kā viens no efektīvākajiem veidiem, kā sakārtot domas, mazināt stresu un atgūt kontaktu ar sevi.
Pabeigtie mazie darbi
Ne tikai lielie mērķi, bet arī ikdienas sīkumi – sakārtots galds, izmazgāta veļa, atbildēts ziņojums – radīs gandarījuma sajūtu. Tie dod smadzenēm signālu, ka notiek virzība uz priekšu.
Apzināta attiecību kopšana
Sarunas, apskāvieni un kopā būšana aktivizē oksitocīnu. Tieši tāpēc vērts ieplānot regulāras sarunas ar draudzenēm vai kopīgas vakariņas bez telefoniem vai citiem uzmanības novērsējiem. Sociālais kontakts nav ekstra tavā dzīvē, bet gan būtiska emocionālās labsajūtas daļa.
Vakara “izslēgšanās” rituāls
Gaismas intensitātes samazināšana, ekrānu nolikšana, silta duša vai tēja ir atkārtojami signāli ķermenim, ka diena tuvojas noslēgumam. Tas palīdz ne tikai aizmigt, bet arī kvalitatīvāk atjaunoties.
Digitālais līdzsvars
Tāpat kā drastiskas diētas, arī strikti digitālie detoksi ilgtermiņā nestrādās. Tā vietā piekop konkrētus mirkļus bez telefona, piemēram, ēdienreizēs vai stundu pirms miega. Tas palīdzēs mazināt nepārtrauktu uzmanības dalīšanu un noguruma sajūtu.
Radošs brīdis bez vēlmes gūt rezultātu
Radošums palīdz izkļūt no ikdienas “darāmo lietu režīma” un aktivizē citus smadzeņu procesus. Zīmēšana, rakstīšana, fotografēšana vai pat ēst gatavošana savam priekam var kļūt par brīnišķīgu veidu, kā uzlādēt labsajūtas baterijas.
Sabalansēts uzturs un regulāras ēdienreizes
Stabils cukura līmenis asinīs ietekmē enerģijas līmeni un noskaņojumu vairāk, nekā bieži domājam. Tieši tāpēc vērts pievērst uzmanību ne tikai tam, ko tu ēd, bet arī tam, cik regulāri tu to dari.
Apzināti garlaicības brīži
Pavadi 10 minūtes dienā bez jebkāda fona: bez telefona, sarunām, grāmatas vai mūzikas. Vienkārši apsēdies, paliekot tikai ar savām domām. Sākumā tas var šķist neērti, pat mazliet garlaicīgi, jo esam pieradušas nepārtraukti sevi stimulēt. Taču tieši šādos brīžos smadzenes pārslēdzas no ārējas informācijas apstrādes uz iekšēju sakārtošanas režīmu. Šis laiks palīdz mazināt nepārtrauktu kairinājumu, ko rada ekrāni un informācijas plūsma, ļaujot nervu sistēmai nomierināties. Rezultātā domas kļūst skaidrākas, samazinās iekšējais troksnis – bieži vien tieši šajos klusuma brīžos rodas jaunas idejas vai risinājumi.
Regulārs dienas ritms
Ķermenim patīk paredzamība. Regulārs ēšanas, miega un aktivitāšu laiks palīdz stabilizēt ne tikai enerģiju, bet arī emocionālo fonu. Haotisks režīms bieži vien pastiprina trauksmi un nogurumu.
“Mikroprieku” apzināšana
Ne tikai lielie notikumi, bet arī pavisam mazie, kā labas kafijas malks, silts saules stars, mājdzīvnieka pieglaušanās vai patīkamas smaržas, var radīt īsu, bet nozīmīgu labsajūtas impulsu. Apzināti pievēršot tiem uzmanību, tu trenē sevi pamanīt pozitīvo, kas ilgtermiņā stabilizē noskaņojumu.