Raimonds Elbakjans nosvinējis 40: "Tas ir pateicīgākais vecums cilvēka dzīvē - spēka vēl daudz, bet nākusi klāt izpratne"
“Ghetto Games” kustības līderim Raimondam Elbakjanam šis ir zīmīgs gads: viņa izlolotajam projektam aprit 18, bet pašam – 40. Divi vecumi, kuros neizbēgami jāatskatās uz paveikto un jāsaprot, ko darīt tālāk. Sarunā Raimonds stāsta par pieaugšanu, kļūdām, cilvēkiem, bez kuriem nebūtu izturējis, un “Ghetto Games” kā savu personīgo terapiju.
"Ghetto Games" jaunās sezonas atklāšana
"Ghetto Games" 13. maijā Grīziņkalnā atklāja kustības 18. sezonu, piedāvājot ikvienam klātienē izbaudīt ielu sporta gaisotnes burvību.
40 kūkas un 1 svecīte
Raimonds Elbakjans savu dzimšanas dienu, kā jau visus aizvadītos 18 gadus, atzīmēja ar jaunās Ghetto Games sezonas startu, taču šogad svētki bija dubultā. “Mana dzimšanas diena bija pārsteigumiem un patīkamām emocijām bagāta. Organizējot jebkuru pasākumu ārā – vienalga, mazu vai lielu – visi zina, ka lietus nav pats pateicīgākais sabiedrotais. Tas nepatīk ne aparatūrai, ne skatuvei, ne visām tām daudzajām detaļām, no kurām atkarīgs, lai viss izdotos. Bet saka jau, ka lietus ir Dieva svētība. Šogad tas mūs nežēloja, un tomēr es to uztveru kā labu zīmi.
Pirms tam savējiem biju ieminējies, ka svētku dienā gribētu saņemt nevis lielu jubilejas kūku sev, bet 18 kūkas un vienu svecīti, jo šoreiz mēs svinam Ghetto Games pilngadību, nevis manus četrdesmit. Beigās kolēģi bija pārcentušies un mani pārsteidza. Viņi man sarūpēja 40 kūkas un 1 svecīti! Paliku uz pauzes. Savā dzimšanas dienā tiku lutināts ne pa jokam.
Tuvojoties jaunai desmitgadei, jūtu vēl lielāku atbildību sevī, jo zināms dzīves nogrieznis ir noiets. Vakardien bija tā, bet kā dzīvosim tālāk? Protams, enerģijas līmenis vairs nav tāds kā 18 gados. Arvien vairāk par sevi ir jārūpējas – gan par miega kvalitāti, gan kārtību ikdienas jautājumos. Vairs nejūtu neierobežotus enerģijas resursus, jo kādreiz, kā jau jaunībā, diennaktīm varēju tikai “maukt”. Šobrīd, kamēr pret sevi esi disciplinēts un dzīvo zināmā struktūrā, viss iet ļoti labi – spēks un pieredze tikai palīdz un strādā tavā labā. Manuprāt, četrdesmit ir viens no pateicīgākajiem vecumiem cilvēka dzīvē – spēka vēl ir daudz, bet līdz ar gadiem nākusi arī daudz lielāka izpratne par sevi, cilvēkiem un lietām, kas notiek apkārt.
Gadiem ejot uz priekšu, esmu sapratis, ka man apkārt ir fantastiski cilvēki. Iespēja komunicēt ar tik interesantiem cilvēkiem ir īsta Dieva dāvana. Manās acīs cilvēks ir dārgākā dzīves kvalitāte, jo naudas daudzums un citas materiālās vērtības mūsdienās nereti ir vairāk, nekā vajag. Man, piemēram, nauda nekad nav stāvējusi pāri visam. Svarīgāki vienmēr ir bijuši cilvēki, kontakti, attiecības un dzīves kvalitāte, kas rodas, esot starp savējiem. Jo vecāks kļūstu, jo vairāk saprotu, cik pateicīgs esmu cilvēkiem, kuri man visu šo laiku ir devuši atbalstu. Viens es neesmu cīnītājs, īpaši tik lielā mērogā.
Tāpēc paldies visiem, kuri nepadevās un cīnījās kopā ar mani, lai mēs šajā procesā nepazaudētu veselo saprātu un turpinātu veidot Ghetto Games tā, kā mēs to saprotam. Un paldies arī tiem, kuri šajā laikā traucēja, – jo tikai tā mēs esam auguši.”
Maksimālista pārliecība
Bijušais basketbolists neslēpj savas atziņas, kas radušās, pienākot jaunai desmitgadei. “Tikko Getiņš sasniedza pilngadību, taču pats 18 gados biju jauns puika, kurš sapņoja par profesionāla basketbolista karjeru un spēlēšanu NBA. Man bija “jūra līdz ceļiem” un pat vēl vairāk. Bija īsta pārliecība, bet tajā pašā laikā šīs sajūtas mijās arī ar izbīli, jo priekšā nāca lielā dzīve. Un tad parādījās ļoti konkrēts jautājums: kā tagad ar to visu tikt galā? Kad 19 gadu vecumā sirds un citu veselības problēmu dēļ beidzu profesionāli spēlēt basketbolu, sākās lielais dzīves izaicinājums – ko tālāk? Bija jāiet un jāpelna nauda. Protams, 18 gados tu vēl neko īsti neproti. Toreiz bija jāķeras klāt visam pēc kārtas, jāmācās darot un jāiet cauri lietām, kurām neviens tevi iepriekš nav sagatavojis. Tāpēc šodien, savos četrdesmit, es jūtos daudz labāk nekā astoņpadsmit gadu vecumā. Ghetto Games ir projekts, kurā es pieaugu kā cilvēks. Šie gadi man ir bijuši gluži kā personīgā terapija. Kādreiz man šķita, ka visi cilvēki domā līdzīgi – ka ikvienam var iemācīt to, kā es redzu pasauli un kā tajā veiksmīgi dzīvot. Taču, gadiem ejot un visam apkārt strauji mainoties, es arvien vairāk sapratu, cik ļoti atšķirīgi mēs patiesībā esam un cik dažādi katrs uztver dzīvi. Secinājums? Es vairs neesmu kategorisks. Šodien esmu cilvēks, kuram ir atvērts prāts un atvērta sirds. Protams, katrs jaunībā pieļauj kļūdas, jo domāšana cilvēkam ir vēl cita. Mana lielākā kļūda skar privāto dzīvi. Jaunībā aizgāju no ģimenes, kurā auga divi mazi bērni. Diemžēl tolaik nepratu atrast kopīgu valodu ar savu bērnu māti. Godīgi sakot, šis man vienmēr ir vilcies līdzi kā pārdzīvojums. Šodien, jau daudz apzinātākā vecumā, es saprotu – kas bijis, bijis. Ir jāiet uz priekšu, pārāk daudz nedrīkst skatīties atpakaļ.
Ghetto Games komandā ir daudz gados jaunu cilvēku, un es jūtu atbildību arī par viņiem. Mēs joprojām kopā augam un attīstāmies. Izaicinājumu netrūkst ne Getiņā, ne biznesā, ne privātajā dzīvē, tāpēc šobrīd strādāju visos virzienos – un dzīve ir interesanta. To novēlu arī citiem: lai nekad nekļūst garlaicīgi!”