"Sirdsdziesmas" zvaigzne Edvards Strazdiņš 23 gadu vecumā bildinājis mīļoto: "Laulība nozīmē uzņemties atbildību"
Mūziķis Edvards Strazdiņš 23 gadu vecumā uzvarējis konkursā, kurā piedalās viņa elki, bildinājis līgavu un priecājas par saviem panākumiem.
Par “Latvijas Sirdsdziesmas” uzvarētāju šogad kļuva jaunā kantrimūzikas cerība Edvards Strazdiņš. Viņš tic, ka tas ir tikai ceļa sākums un būs vēl nākamās virsotnes. Intervijā žurnālam “Patiesā Dzīve” viņš stāsta, kāpēc nekad nav padevies, kā piepildījis bērnības sapni un kā pēc vienas Facebook nosūtītas vēstules aizsākās veiksmīga sadarbība ar Guntaru Raču.
Mūziķis atzīst, ka viņa panākumi nav nejaušība – aiz tiem stāv mērķtiecīgs darbs un pārliecība, ka cilvēks pats veido savu dzīvi. "Manuprāt, ja tu kaut ko dzīvē ļoti gribi un mērķtiecīgi ej uz to, tad izdosies sasniegt šo mērķi. Katrs pats ir savas laimes kalējs.”
Viens no pagrieziena punktiem viņa karjerā bija drosmīgs lēmums uzrakstīt ziņu Guntaram Račam, vaicājot, kā panākt, lai viņa dziesma nonāktu Latvijas Radio 2 ēterā. Šis solis izvērtās liktenīgs – vēlāk abi kļuva par radošajiem partneriem, izveidojot duetu "Strazdiņš un Račs" un kopā radījuši vairākas klausītāju iemīļotas dziesmas, tostarp hitu “Dzintara krellītes”, kas iet pie sirds dažādu paaudžu cilvēkiem.
Runājot par privāto dzīvi, Edvards atklāj, ka jau 23 gadu vecumā ir bildinājis savu mīļoto sievieti, jo ir pārliecināts, ka attiecības ir jānoformē oficiāli. Turklāt, laulība, viņaprāt nav tikai formalitāte. “Man šķiet, bildinot tu parādi, ka patiešām nopietni domā par savām attiecībām. Tas nav vienkārši tāpat," saka mūziķis. Viņš uzskata, ka laulība apliecina gatavību uzņemties atbildību un neveidot "rezerves variantus". "Mums ar līgavu ir līdzīgas dzīves vērtības un uzskati, un man tas šķiet ļoti svarīgi," viņš uzsver.
Vairāk lasi žurnāla "Patiesā Dzīve" jaunākajā numurā.