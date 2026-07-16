Šķirot laulību, viņa lūdza tikai trīs lietas - automašīnu, suni un bijušā vīra Netflix paroli
Dažkārt šķiršanās stāsti ir skumji, citreiz – pārsteidzoši. Kādas sievietes gadījums ASV kļuvis par interneta sensāciju, jo pēc šķiršanās pie viņas nonāca ne tikai automašīna un suns, bet arī... bijušā vīra Netflix konta parole.
Kad 2022. gada novembrī 33 gadus vecā Lādana Ričardsone stājās tiesneša priekšā, viņai tika uzdots pavisam vienkāršs jautājums – ko viņa vēlas saņemt pēc laulības šķiršanas. Atbilde izrādījās neparasta: automašīnu, suni un bijušā vīra Netflix paroli.
Kā vēlāk viņa pastāstīja žurnālam Newsweek, pirmās divas prasības bija pilnīgi nopietnas, bet trešā – drīzāk joks, kas palīdzēja nedaudz atvieglot emocionāli smago situāciju.
"Kad tiesnesis man pajautāja, ko vēlos no šķiršanās, es atbildēju, ka gribu mašīnu, suni un viņa Netflix paroli," viņa stāstīja. Sieviete bija pārliecināta, ka šis izteikums paliks tikai kā neveikls jociņš.
Tomēr notika pretējais – kad tika sagatavots oficiālais šķiršanās nolīgums, tajā bija iekļauts arī punkts par piekļuvi bijušā vīra Netflix kontam. Tā joks kļuva par juridiski noformētu vienošanās daļu, vēsta žurnāls Newsweek.
Parole joprojām nav nomainīta
Vēl interesantāks ir fakts, ka bijušais vīrs līdz šim nav nomainījis konta paroli. Neatkarīgi no tā, vai tas ir aizmāršības, vienaldzības vai labas gribas dēļ, Ričardsone joprojām var izmantot straumēšanas platformu.
Viņa uzsver, ka šis lūgums nekad nav bijis domāts kā atriebība.
"Es negribēju būt ļauna vai atriebīga. Tā bija viena maza lieta ļoti smaga procesa noslēgumā," viņa sacīja Newsweek, piebilstot, ka šķiršanās vienā mirklī var atņemt ļoti daudz, tāpēc šis nelielais joks palīdzējis situāciju uztvert vieglāk.
Juristi: šādas prasības var radīt problēmas
Lai arī stāsts šķiet amizants, ģimenes tiesību juristi uzsver, ka līdzīgas prasības šķiršanās vienošanās dokumentos nav ieteicamas.
ASV ģimenes tiesību juriste Ketrīna Millere norāda, ka juridiskos dokumentos nevajadzētu iekļaut pārāk specifiskus nosacījumus, kas nākotnē var kļūt problemātiski.
Piemēram, ja konkrētais straumēšanas pakalpojums mainītu nosaukumu, īpašniekus vai tiktu apvienots ar citu platformu, varētu rasties strīdi par to, kā šādu vienošanos interpretēt. Turklāt rodas arī praktisks jautājums – ko darīt, ja viena puse vienkārši nomaina paroli? Kā raksta Upworthy, juristi uzskata, ka diez vai šādas situācijas dēļ būtu lietderīgi atkal doties uz tiesu.
Tāpēc, visticamāk, šis neparastais šķiršanās punkts darbojas nevis tāpēc, ka to būtu viegli juridiski piespiest ievērot, bet gan tādēļ, ka bijušais vīrs līdz šim nav saskatījis iemeslu mainīt piekļuves datus.