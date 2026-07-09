Undīne atteicās no mācībām prestižā Rīgas ģimnāzijā un iestājās Ventspils tehnikumā, lai sāktu dzīvi no jauna
Iznācis rakstnieces Kristas Betijas Samauskas jaunais romāns "Kā es ienīstu tehnikumu" - pirmā grāmata jauniešiem paredzētajā sērijā # mini pieaugušie. Romāna galvenā varone ir sešpadsmitgadīgā Undīne Dambrovska.
Undīne ir izcila skolniece un olimpiāžu laureāte, kuras nākotne šķita jau iepriekš noteikta. Taču pēc negaidītiem dzīves satricinājumiem viņa atsakās no mācībām prestižā Rīgas ģimnāzijā un iestājas Ventspils tehnikumā, lai sāktu visu no jauna. Svešā pilsētā, kopmītnēs un nepazīstamā vidē Undīnei nākas saskarties ar vilšanos, vientulību un pašas radīto ilūziju sabrukumu, vienlaikus cenšoties pierādīt sev un citiem, ka viņas izvēle nav bijusi kļūda.
"Kā es ienīstu tehnikumu" ir stāsts par pieaugšanu, drosmi pieņemt sarežģītus lēmumus un meklēt savu vietu pasaulē. Romāna spēks slēpjas autentiskajos tēlos, dzīvajos dialogos un situācijās, kurās sevi atpazīs daudzi jaunieši – pirmajās attiecībās, draudzības meklējumos, sapņos par nākotni un centienos saprast, kas viņi patiesībā ir. Asprātīgais humors, pašironija un spilgtā galvenās varones balss rada stāstu, kurā vieglums organiski savijas ar dziļām emocijām.
Undīnes vēlme kļūt ievērojamai un pierādīt savu vērtību pamazām pārtop daudz svarīgākā ceļojumā – mēģinājumā pieņemt sevi un saprast, ko viņa patiesi vēlas no dzīves. Romāns uzrunās gan pusaudžus, kuri meklē savu vietu pasaulē, gan pieaugušos lasītājus, kuri vēl atceras, cik sarežģīts var būt ceļš uz sevis iepazīšanu.
Krista Betija Samauska ir rakstniece un tulkotāja. Viņas debijas romāns "Kima – mana neveiklā dzīve", kas iznāca 2021. gadā, stāsta par četrpadsmitgadīgu meiteni, kura nemitīgi iekuļas dažādās neparastās situācijās.
Ideja par jauniešu romāniem autorei radās jau bērnībā, lasot kādu iemīļotu grāmatu sēriju. Tagad šī iecere ir īstenojusies – "Kā es ienīstu tehnikumu" ir pirmais darbs sērijā # mini pieaugušie, un jau top tās turpinājums.
Grāmata pieejama arī e-grāmatas formātā.